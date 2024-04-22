随着投资回报率的攀升，以太坊和 Solana 交易员关注 Furrever 代币预售

最近，Solana (SOL) 和以太坊 (ETH) 分别飙升 5.5% 和 3.5%，反映了市场的看涨势头，可能是受到 BTC 近期减半的影响。在此之中，
Solana (SOL) 飙升 5.5%，目前价格为 150.63 美元，反映出强劲的市场表现，24 小时交易量高达 29.7 亿美元。这一飙升推动 Solana 的市值达到约 676.2 亿美元，巩固了其市值第五大交易所的地位。市场观察人士对 Solana 的价格预测越来越乐观，因为它面临的直接阻力位为 164.56 美元，进一步的阻力位为 185.94 美元和 204.26 美元。支撑位确定为 126.23 美元、110.96 美元和 92.64 美元，提供潜在的反弹点。
相对强弱指数 (RSI) 为 39，表明 Solana 已接近超卖状态，而 50 日指数移动平均线 (EMA) 为 156.28 美元，则构成重要阻力位。Solana 能否维持上涨势头并克服 50 日 EMA 带来的阻力，对投资者和交易员来说仍然至关重要，因为突破可能带来进一步上涨。同时，未能守住可能导致回落至较低支撑区域。
以太坊 (ETH) 上涨 4%，目前价格达到 3,163.71 美元，受比特币减半事件引发的资本流入推动。这一飙升反映了整个加密市场的上行走势，同期总市值增长了 3.5%。值得注意的是，4 月 21 日，ETH/BTC 对上涨约 2.5% 至 0.048 BTC，表明以太坊的主导地位日益增强。从历史上看，以太坊在比特币减半事件后经历了资本流入增加，导致价格大幅上涨。Glassnode 的最新数据显示，以太坊最富有的投资者正在增持，这表明价格将进一步上涨。当前支撑位接近 ETH 的 0.5 斐波那契回撤线和 200 天指数移动平均线，这是一个有吸引力的买入机会，增强了交易者对以太坊上行轨迹的信心。
在不断发展的加密货币市场格局中，
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