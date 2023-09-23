超越健康：Femtech 如何塑造女性医疗保健的未来

介绍 还记得女性科技还是一个没人知道的全新术语的时候吗？感觉这个词我们一直在用，但它出现还不到十年！然而，解决女性特有或普遍存在的健康问题的产品、技术和服务的历史很久以前就开始了，早在 2016 年首次使用这个总括术语来解决这个快速发展的市场之前。从那时起，这个行业出现了重大的情节曲折，从 Maven Clinic 在 2021 年成为第一家 独角兽，到风险投资的注入撼动了整个行业；该行业正炙手可热！ Femtech 让我们对 表示赞赏。它不再是一个利基市场，而是一个蓬勃发展的市场，预计到 2022 年其规模将超过 550 亿美元， 。 女性健康问题的日益接受和去污名化 预计到2030年将超过1000亿美元 为什么它对我很重要？ 我是来自人工智能/机器学习领域的数字技术专家，在构建和成功部署面向数百万人的语音识别、人工智能摄像头和虚拟助理产品方面拥有丰富的背景。最近，我转移了注意力，进入了女性科技和医疗保健的有趣世界，人工智能有望简化和增强医疗保健解决方案，通过大胆的举措改变女性医疗保健的停滞方式。 通过本文，我对法学硕士等先进技术如何塑造现代医疗保健和女性科技进行了深思熟虑的探讨，我邀请您和我一起踏上这个激动人心的旅程。我们将共同探讨 如何推动女性科技市场，并筛选重塑这一新兴行业的新方向和战略。我们的目标不仅是了解行业趋势，而且是确定可以提供令人兴奋的机会的关键模式。因此，如果您像我一样好奇新技术如何改善女性的医疗保健体验以及女性科技市场存在哪些战略立足点，那么让我们深入探索。 人工智能/机器学习 女性科技的当前趋势和令人兴奋的发展 在过去的几年里，女性科技领域一直在经历变革。 Femtech 产品主要专注于月经周期跟踪和生育计划的日子已经一去不复返了。如今，从先进的家庭测试套件到尖端的可穿戴设备，该行业正在蓬勃发展，出现了更专业的解决方案。技术进步吸引了众多利基市场中的一系列强大参与者，每个参与者都旨在彻底改变女性健康的不同方面。 1.从基本追踪到综合健康解决方案 以总部位于巴黎的女性科技公司 Sonio 为例。他们的人工智能产品 Sonio Detect 最近获得 FDA 批准，该产品旨在重新定义产前超声检查。 Sonio 的与众不同之处在于其独立于制造商的工具，可简化筛选过程，同时提高效率和准确性，提供易于使用且功能强大的解决方案。 旧金山初创公司 Mira 通过将实验室技术嵌入手持式生育监测仪，开创了女性科技领域的另一项重大转变。 Mira 先进的荧光检测器的用户群超过 76,000 人，超越了传统的排卵套件。该技术可以进行日常健康检查，并积累了大量数据——超过 850 万个激素数据点和超过 670,000 个月经周期的分析。凭借人工智能驱动的对激素波动的洞察，Mira 提供比以往更加个性化和准确的预测，毫不夸张地说，将一个迷你激素实验室置于用户手中。最近，The Inc. 将 Mira 在 2023 年美国增长最快的私营公司名单中排名第 437 位，在女性科技公司中排名最高。 需要大量医学研究的更复杂的产品也正在迅速获得发展势头。 Teal Health 最近在 Emerson Collective 和 Serena Ventures 等知名投资者的支持下完成了 880 万美元的种子轮融资，这就是例证。这些资金旨在建立一个全面的 平台，从宫颈癌这一关键问题开始。 女性远程医疗 2. 可穿戴创新的兴起 可穿戴技术是 Femtech 取得重大进展的另一个前沿领域。一个著名的例子是 Bloomlife，这是一种经过临床验证的孕妇诊断设备，可以让未来的母亲追踪宫缩，让她们更好地了解自己的进展情况。 Movano Health 凭借其 Evie Ring 引起了人们的关注——这是一款目前正在接受 FDA 审查的可穿戴设备。在获得 FDA 批准后，Evie Ring 将有可能在女性健康监测领域树立新标准，为用户提供触手可及的集成、全天候健康监测和跟踪解决方案。 Ava 是一款准确率超过 90% 的生育和怀孕追踪手环，已获得 FDA 批准。 Ava 成立于 2014 年，早在我们开始使用“女性科技”一词之前，Ava 是女性科技初创公司成功的一个典型例子。据报道，该公司已吸引超过 4200 万美元的资金，到 2020 年已帮助 36 个国家的 7 万名女性怀孕。 3. 向不同年龄段的拓展 最近，女性科技领域值得注意的趋势之一是专注于更年期的初创公司激增。根据 Female Insights 的数据，该行业超过 30% 的公司是在过去三年内成立的。这种上升伴随着解决更年期症状的解决方案类型的日益多样化——从跟踪激素和症状的移动应用程序到促进用户互动和社区建设的平台，再到消费品和治疗药物。 据 Pubmed 称，到 2030 年，全球将有多达 12 亿女性处于或接近更年期，每年新增 4700 万女性。到 2025 年，预计全球将有超过 10 亿人（约占总人口的 12%）将经历更年期。从财务角度来看，2020 年更年期产品市场价值为 150 亿美元，预计到 2028 年将飙升至 230 亿美元。这些数字说明了一个具有巨大财务潜力的成熟市场，凸显了它为何成为创新和投资的磁石。 爱尔兰初创公司IdentifyHer 提供 更年期女性传感器解决方案。该传感器通过智能手机应用程序控制，被动收集有关更年期症状的信息，而不会干扰佩戴者的日常活动。该应用程序还利用收集的数据来跟踪进度并评估生活方式改变的有效性。收集的数据以定期报告形式呈现，可供医疗专业人员用来诊断和治疗更年期症状。 人工智能驱动的 Midday 是美国初创公司 Lisa Health 开发的另一款定制更年期产品，可提供更年期旅程的全面管理。 Midday 的解决方案包括可穿戴设备、基于人工智能的症状跟踪系统和激素治疗决策支持工具，使用先进的跟踪来确定更年期阶段并预测症状。医生使用该应用程序来管理整个更年期过程并提供决策支持，同时为用户提供各种治疗选择和信息资源，为他们提供个性化的见解，让他们为更年期的每个阶段做好准备。 4. 超越健康 尽管 Femtech 首先被认为是医疗科技行业的后起之秀，但面向女性的数字技术产品的可能性并不仅限于医疗保健。最近，该术语开始出现新的应用，其中之一就是女性安全。 印度初创公司 Shakti Wearables 生产 Shakti，这是一款女性防御性可穿戴设备，可提高女性在危险情况下的安全。当佩戴者激活设备上的按钮时，会释放出微小的非致命电流，使攻击者通电，而手镯的内部绝缘层可确保佩戴者的安全；这使妇女有机会逃离袭击者并寻求援助。此外，Shakti 还会向佩戴者最重要的三个联系人发送一条 WhatsApp 消息，其中包含他们最近的居住位置。 澳大利亚初创公司 Safely 正在开发另一个有趣的个人安全应用程序，该应用程序可以在紧张或可怕的情况下为女性提供点对点支持。通过他们的联系人，该应用程序的用户可以创建私人群组或圈子，以进行内部通信和位置共享。在紧急情况下，用户还可以开启高度警报模式并通知每个指定的监护人。然后，该应用程序使用实时监控、记录实时视频和音频、发送 GPS 更新，并将所有这些数据保存到云端以供以后用作证据。此外，用户还会收到来自感兴趣地点的安全警报，以帮助他们安全地计划通勤或旅行。 利用新技术扩大医疗保健的覆盖范围 医疗保健领域正在迅速发展，尤其是女性科技领域。这种动态转变由现代创新技术推动，这些技术正在重塑女性参与医疗保健的方式以及医疗保健提供者如何为她们提供量身定制的服务。 1. 法学硕士推动的个性化革命 该领域最具颠覆性的进步之一是 ChatGPT 和 GPT-4 等大型语言模型 (LLM) 的兴起。法学硕士绝不仅仅是一种科技时尚，法学硕士正在彻底改变医疗保健行业，而 Femtech 则拥抱了这项新技术。法学硕士有潜力充当虚拟护理助理，支持忙碌的医生回答患者有关药物或健康状况的基本询问。正如您将从下面的示例中看到的那样，事实证明，法学硕士在促进创建极具前景的女性科技产品（从个性化咨询产品到创新的社区参与工具）方面发挥了重要作用。 Soula 是 Femtech 实施这项技术的最有趣的例子之一，这是一家总部位于塞浦路斯的初创公司，通过其“人工智能驱动”的助手为女性在怀孕、分娩和孕产期间提供支持。该应用程序由 Google 开发的法学硕士 Med-PaLM 提供支持，旨在生成医学问题的答案，预计能够回复有关怀孕和生育问题的询问，并提供有关一系列健康相关问题的信息。它还能够回答有关饮食、睡眠、身体活动和情绪自我护理的问题，以及跟踪胎儿运动和踢腿频率。 墨西哥初创公司 Kuna 利用法学硕士支持的聊天机器人为女性提供一种安全的方式来获取有关育儿和性健康的信息和建议。该初创公司的 Kuna Chat 提供有关性、生殖、怀孕和为人父母的详细信息。该初创公司还为更复杂或困难的问题提供专家在线咨询。通过这种方式，Kuna 鼓励对未受过教育的人进行性教育，同时为用户的疑问提供值得信赖、实用且具体的答案。 人工智能聊天机器人 2. 经济高效的健康管理 打造成功医疗产品的一个极其重要的方面是为客户提供负担得起的服务，覆盖更广泛但偿付能力较差的用户群体和地区。本着这一精神，Femtech 不仅提供个性化而且具有成本效益的医疗保健解决方案。应用程序通常提供免费的基本版本，并通过订阅费提供高级服务。很明显，使用接受过医疗数据集培训并专门研究特定产品案例的法学硕士可以提高产品本身的成本。 例如，本文上一节提到的 Ava 生育手环在美国的售价约为 249 美元，购买手环后可免费获得随附的应用程序。考虑到美国不孕不育治疗的平均费用约为 11,000 美元（通常不包括在基本医疗保健计划中），Femtech 为许多女性提供了一个更实惠的起点。 3. 打破边远农村地区的障碍 女性科技领域的数字技术对于改善偏远和农村地区的医疗保健服务也至关重要，特别是在非洲和亚洲的低收入或中等收入国家（这两个女性人口最多的地区）。 Femtech 提供虚拟产前检查和远程监控等创新解决方案， 能够更经济有效地管理自己的健康，无论身在何处。 使女性 此类产品的一个成功例子是 M♡THer——一款虚拟护理产品，通过测量血糖水平、血压、体重等来促进妊娠糖尿病的诊断。 GDM影响高达20%的孕妇，导致各种分娩并发症，而澳大利亚电子健康研究中心开发的M♡THer已经使该地区偏远地区的数千名妇女受益。 4. 治疗慢性病的多方面方法 Femtech 不仅仅涉及生殖健康，还涉及生殖健康。它还通过预防、社会变革和技术相结合，针对女性特有的慢性病。移动应用程序和可穿戴设备使管理和监测病情变得更加容易，这是解决对女性影响尤为严重的慢性疾病的重要组成部分。 举一个女性特有的健康问题的例子，据估计，十分之一的女性患有子宫内膜异位症——子宫内膜组织在子宫外生长，可能导致盆腔疼痛和不孕等严重问题。总部位于美国的医疗诊断公司 DotLab 是该领域医学测试的先驱，应用机器学习机制来诊断和评估这种目前无法治愈的疾病。 在大西洋的另一边，英国医疗科技初创公司 Kheiron Medical Technologies 将数据科学和放射学相结合，帮助诊断乳腺癌，这是另一种主要影响女性的可怕疾病。根据已发表的临床试验结果，该公司的突破性技术在乳腺癌筛查中的恶性肿瘤检测方面达到了前所未有的高度。 应用结论 近年来，通过创新技术的使用以及越来越多新应用和解决方案的发现，女性科技公司和产品的数量呈指数级快速增长。预计到 2030 年，全球女性科技市场将达到 1000 亿美元，它是现代技术经济的领域之一，有望在未来几年为新的好创意和繁荣的企业提供最大的利润机会。在决定是否走这条有吸引力的路线时，有抱负的女性科技企业家应该考虑以下市场特征。 虽然女性科技市场存在竞争激烈的利基市场，特别是月经周期和妊娠跟踪等成熟领域，但也有一些领域更有吸引力。此类领域的例子包括应用程序控制的可穿戴设备和更年期管理。令人惊讶的是，全球女性健康市场的最大份额与女性慢性健康状况有关（预计到 2027 年将达到 2180 亿美元），而现有的 Femtech 公司中只有 1% 涉足这一领域。你听到了吗？这是一个机会来敲门。 人工智能，特别是大型语言模型可以为 Femtech 产品提供强大的推动力，因为（a）通过适当的定制，法学硕士有助于扩展产品或服务本身并加强产品的核心部分，以及（b）它们为社区提供了出色的工具开发，而社区据说是一个产品最重要的部分！围绕产品建立的有机社区既是一种货币化方式，也是提高保留率的工具，有助于建立社区主导的持久增长。 考虑到女性科技市场正在快速发展，竞争也同时加剧，并且考虑到总体市场状况（特别是订阅应用程序收入目前正在下降；即使医疗科技领域仍然存在积极的动力，但它已经成为吸引和留住用户变得更加困难），公司需要具有成本效益并提供高度个性化、安全的服务才能生存并超越竞争对手。越来越多的科技初创公司为实现这些目标而采用的一种相关且极其有效的工具是人工智能技术。无论是解决有关月经健康、怀孕还是慢性病的问题，法学硕士都可以快速有效地填补信息空白。据统计，到 2021 年，只有 6% 的女性科技公司使用人工智能，主要用于诊断和数据分析，尽管这一比例多年来一直稳定增长，但该领域仍有足够的空间容纳新的创意和成功案例。 总而言之， 的出现预示着女性科技企业家将迎来一个激动人心的时代。法学硕士有潜力彻底改变用户参与和内容交付，通过处理初步的患者沟通、充当虚拟护理助理或健康顾问以及简单地为技术带来个性化接触来支持忙碌的医疗保健专业人员。借助尖端人工智能技术为 Femtech 产品充电，人类有机会大幅提高面向女性的整个医疗保健系统的效率。最后，我们有机会克服困扰这一医学领域的数千年障碍，例如高成本、性别偏见、对妇女健康相关话题的污名化以及资源缺乏。 大型语言模型 在最新技术进步的支持下，Femtech 正在等待下一个英雄 - 也许就是您！