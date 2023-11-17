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    人工智能不是问题，大科技才是问题经过@theantieconomist
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    人工智能不是问题，大科技才是问题

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    ZH
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    太長; 讀書

    审视大型科技巨头的历史及其糟糕的数据安全性，人工智能扩散的实际风险是什么？看起来它与大公司对数据的使用比人工智能本身有更多的关系。
    featured image - 人工智能不是问题，大科技才是问题
    machine-learning #ai-revolution #data-privacy
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    @theantieconomist

    The Anti-Economist

    A little bit of criticism, a whole lot of nuance.

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