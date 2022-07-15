Rust 的所有权和借用增强了内存安全性

太長; 讀書

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如果我们不了解真正发生的事情，Rust 的所有权和借用可能会令人困惑。将先前学习的编程风格应用于新范式时尤其如此。我们称之为范式转变。如果一个程序不是真正的内存安全，那么它的功能几乎没有保证。