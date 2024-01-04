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    销售网页设计和开发服务的 7 个核心原则

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    太長; 讀書

    销售设计和软件开发服务的业务发展和战略。四位业务开发人员和经理分享了销售设计和工程工作的技巧。他们讨论了确定理想客户类型以及我们可用的不同协作模式的重要性。他们还讨论了外展和寻找新业务的方法。
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    business #business-strategy #services #sales
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