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    Salesforce 集成深入指南经过@cyntexa

    Salesforce 集成深入指南

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    太長; 讀書

    Salesforce 集成能够为每个企业带来意想不到的结果。通过将 Salesforce 与其他系统集成，公司可以实现客户数据的统一视图。 MuleSoft 和 Dell Boomi 等中间件平台可以帮助促进 Salesforce 与其他应用程序之间的集成。 Salesforce Connect 允许企业直接在 Salesforce 内访问和查看外部源的数据。
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