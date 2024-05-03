



在线管理财务已经变得非常方便。只需在手机上点击几下，您就可以在几秒钟内查看余额、转账，甚至支付账单。但安全性是否跟上了这种便利的步伐？





国际商业机器公司 (IBM) 最近的一项研究表明 2023 年全球数据泄露平均成本为 445 万美元 ，三年内增长了 15%。这些违规行为可能会泄露敏感的财务数据并破坏关键服务，造成重大损失和声誉损害。





随着金融机构将越来越多的业务委托给云，保护敏感的客户数据变得更加重要。Ravi Jagadish 是云安全领域的领先专家，在金融领域担任数据工程师近二十年，他强调加强银行云安全的重要性。在致力于应对网络安全威胁的推动下，Ravi 在增强银行系统的弹性方面取得了重大进展。凭借开创性的主动管理漏洞策略和实施加强数据保护的措施，他为安全的云银行实践树立了新的标杆。

了解云安全

云端提供无与伦比的便利，允许个人和企业随时随地通过互联网从任何设备远程存储和访问信息。然而，这种轻松访问也带来了固有风险，尤其是对于敏感数据而言。如果没有得到充分保护，云存储的信息很容易受到网络威胁。





为了应对这些挑战，云安全已成为云计算的一个组成部分。通过一系列应用程序、工具和技术，它可以保护基于云的数据，并使企业能够自信地利用云的可扩展性和效率，确保每项资产都免受任何潜在的网络威胁。

云安全在银行业务中的重要性

银行是云计算的最大采用者之一，得益于其灵活性和成本效益，银行可以简化运营并提供创新金融服务。然而，由于远程服务器上存储了大量敏感财务数据，向基于云的银行的过渡带来了新的安全风险。





根据安永和国际金融协会（IFF）第 13 次调查， 网络安全是全球银行面临的最大风险 随着银行将越来越多的业务迁移到云端，它们需要采取可靠的安全措施来保护这些数据免受网络空间日益升级的威胁。





鉴于此类担忧的出现，以下是为什么云安全对于银行业来说不可或缺的原因：

确保客户数据安全无虞

财务数据是银行运营的核心，云安全通过各种措施确保敏感信息的安全：





数据加密- 敏感的财务信息（例如帐号、社会保险号和交易详情）采用复杂的算法加密，即使被截获也无法读取。





访问控制- 根据工作角色和职责限制访问，从而降低未经授权的访问或内部威胁的风险。

确保业务连续性和运营弹性

客户希望银行提供持续的服务，因此中断期间的业务连续性至关重要。云安全通过多种策略帮助确保弹性：





灾难恢复计划-在发生硬件故障或网络攻击时，备份和灾难恢复机制可维持业务连续性。





冗余系统-云中的冗余服务器和数据存储确保即使在意外中断的情况下也能继续运行。





快速响应监控——持续的云监控可提前发现威胁并触发快速响应，从而减少停机时间。

建立并维持客户信任

客户信任是任何银行稳定和发展的基石，尤其是在数字时代。以下是云安全如何支持这种关系：





遵守法规——云安全可帮助银行遵守行业法规和数据保护法，增强客户信任。





数据处理的透明度——有关数据安全和隐私的明确政策增强了客户对银行保护数据的承诺的信心。





安全的客户体验——网上银行平台强大的安全措施让客户放心，他们的财务信息是安全的，从而增强了忠诚度和信任度。

认识云安全专家：Ravi Jagadish

面对日益严重的网络威胁，银行业依赖能够推动云安全发展的领导者。拉维·贾加迪什 (Ravi Jagadish) 就是这样一位领导者，他在云安全方面的专业知识使他成为塑造云空间（尤其是银行业）的人物。他对解决问题的热情和创新的渴望推动了他进入数据工程和网络安全领域。这种创造力和技术挑战的交汇促使拉维致力于改善该行业的安全基础设施，使银行能够更好地保护客户数据并维持运营。

他的显著成就包括：

主动漏洞管理

Ravi 领导着一家财富 500 强金融科技公司的网络安全计划，与专家合作主动管理漏洞。这种协作方法确保不断评估云基础设施是否存在潜在风险，从而增强系统抵御各种威胁的能力。通过定制云控制以符合行业标准，Ravi 确保公司遵守最佳实践，从而增强整体安全态势。他优化了 AWS 服务中的配置，例如 S3 存储桶策略、安全组规则、EC2 实例和 Lambda 函数，以最大限度地减少潜在攻击者的切入点。

身份和访问管理 (IAM) 改革

Ravi 在 IAM 方面的举措对组织安全产生了重大影响。他重新设计了 IAM 角色，确保细粒度的权限到位，并根据特定的工作职能和职责授予访问权限。通过明确规定谁可以访问哪些内容，他减少了内部安全威胁并在组织内培养了问责文化。

系统补丁合规性

作为车队管理的一部分，Ravi 维护了其云基础设施的安全性和效率。通过确保 EC2 实例和自动扩展组在补丁系统上运行，他降低了过时软件和硬件漏洞的风险。这种对补丁管理的关注有助于实现稳定的云环境，最大限度地降低系统故障或网络攻击造成中断的可能性。

此外，Ravi 还帮助每周自动完成 3,000 多个移动和网络银行实例的补水，彰显了他对数字银行适应性和风险管理的承诺。他对云安全创新和适应性的奉献为安全银行实践树立了新的标杆，表明正确的策略可以为财务数据创造更安全的环境。

构建安全的银行业未来

虽然技术进步提供了显著的可能性，但它们也为漏洞打开了大门，尤其是在云计算领域。然而，随着持续的创新，云安全性的改善潜力巨大，系统将更加安全、可靠。像 Ravi 这样的专家的工作提醒我们，只要有正确的策略、工具和承诺，就有可能构建安全的云环境，保护敏感数据，同时让用户享受无障碍银行服务的便利。