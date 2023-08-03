重质押：公链生存的唯一途径

信托是一种主要形式 这使得合作，特别是经济交易成为可能，成为人类文明的基石。由于数十亿人已经连接到互联网，合作的物理限制已基本消除。然而，传统的人际信任无法随着互联网的发展而扩展。它努力超越家庭关系、长期积累的声誉和长期形成的个人关系。信任已成为网络时代人类文明的瓶颈。 社会资本 多年来，区块链被称为“信任机器”。然而，我们还没有探讨区块链产生什么类型的信任以及其产生使用什么原材料。有研究人员表示，区块链的产物是 一个相当直观的观点：区块链产生区块空间，而链上应用程序的用户则支付gas来消费它们。尽管虚拟机使块空间变得可编程，但块空间始终绑定到特定的虚拟机，并且只能由同一链内的应用程序使用。在我看来，blockspace 是一种更通用产品的标准化包装，类似于瓶装水是水的标准化包装。这种更通用的产品可以称为去中心化信任。 块空间 与信任相比，去中心化信任更像是信仰。信念是信任的一种元形式，是对抽象理念的认可，在适当的引导下，可以转化为持有相同信念的人之间的信任，从而促进合作。也许有一天，我们会找到一个比去中心化信任更好的名字。 去中心化信任与电力有许多相似之处：两者都以货币形式产生，用途广泛，但难以存储。区块空间和去中心化信任之间的关系就像直流电（DC）和电力之间的关系。直流电是一种易于使用的电力形式，许多消费级电器都是由它驱动的。 说到去中心化信任和电力之间的类比，让我们回顾一下电力的早期历史。电灯发明几年后，伟大的托马斯·爱迪生在曼哈顿东南角的珍珠街建造了第一座直流电站。由于直流电的传输距离有限，电站只能为半径不到一英里的客户提供服务。对于用户来说，他们使用的服务不是电力，而是照明，这是当时电力的唯一用途。 故事的其余部分几乎为科技行业的任何人所熟知，尼古拉·特斯拉发明了交流发电机，当时还无人问津。交流电可以长距离传输。除了点亮灯泡外，交流电还可以高效驱动电动机，为电力的应用带来无限可能。由于这些优点，交流逐渐成为电力的主要形式，推动人类社会进入电气时代。如今，电在我们的生活中无处不在。 的出现 让去中心化信任到达AC时刻。正如AC开启电力时代一样，重质押将推动人类社会进入去中心化信任时代。 重新质押 如果您还不熟悉重新抵押，您可能会错过 Web3 领域最重要的创新。请通过以下文章和采访来熟悉重新测试 ，重质押概念的发明者和创始人 ，然后再继续本文。） 斯里拉姆·坎南 特征层 为什么重新抵押对于去中心化信任如此重要？首先，通过重质押，去中心化的信任可以轻松地跨越共识协议的边界进行传递。值得注意的是，去中心化信任的共享并不是重质押的发明，而是共享安全的探索结果。 众所周知，可扩展性一直是近年来区块链领域的核心技术主题。实现可扩展性的一个非常直接的方法是多链网络，它将应用程序分发到专用区块链（又名应用程序链）上运行，从而绕过单链的容量限制。同时，多个链通过跨链协议连接到网络，允许应用程序之间交换资产和数据。但如果简单地将一条链分割成多条链，安全性就会线性下降。 因此，多链网络的研究人员多年来一直在探索共享安全性：在多个区块链之间共享单一的去中心化信任来源。 第一个提出并实现共享安全的多链网络是 。以 Polkadot 中继链为核心，通过将中继链验证者组分派到应用链（Polkadot 术语中的平行链）来实现共享安全。平行链必须使用统一的虚拟机：Substrate 运行时才能利用共享安全性。平行链单独生成区块，然后由中继链与其他平行链的区块一起最终确定。可以看到，Polkadot 在统一的共识协议下实现了区块链之间的共享安全。 波尔卡圆点 现在， 正在推出其第一个复制安全消费者链： 。复制安全性是 Cosmos 社区长期以来探索的共享安全性的第一个版本。所有提供者链验证者都成为消费者链的验证者并运行消费者链的节点。验证器集的更新通过以下方式从提供者链同步到消费者链： 。验证者从消费者链获得激励。如果消费者链的验证者行为恶意（例如，对一个区块进行双重签名），他们的不当行为的证据将通过 IBC 提交给提供商链，这会导致他们在提供商链上的质押资产被削减。 Cosmos 共享安全的一大进步在于它超越了共识协议的界限；也就是说，提供者链和消费者链有独立的共识协议。 宇宙 中子 区块链间通信（IBC）协议 尽管 虽然不像 Polkadot 和 Cosmos 那样出名，但它也是探索共享安全的先驱之一。 Octopus Network的核心是Octopus Relay，它本身不是一条链，而是NEAR区块链上的一组智能合约。八达通应用链的所有 PoS 操作都在八达通中继上进行，然后通过跨链消息同步到应用链。同时，应用链的所有奖励和惩罚都会收集到Octopus Relay，然后在NEAR区块链上执行。自 2021 年 10 月主网启动以来，Octopus 已经实现了共享安全，跨越了共识协议的界限。 八达通网络 尽管在重质化之前区块链之间就已经存在共享安全，但重质化极大地扩展了共享安全供应，将 PoS 公链变成巨大的安全池或去中心化的信任发电机。根据当前的质押率和以太币价格，以太坊可以提供价值 350 亿美元的去中心化信任，类似于将尼亚加拉瀑布水电站连接到电网。受 Eigenlayer 的启发，Octopus Network 决定使用 其应用链，从而大大扩大了其共享安全市场的供应。 $NEAR 重新质押以取代 $OCT 质押作为安全来源 更重要的是，重新抵押可以通过去中心化信任为任何系统赋能，而不仅限于区块链。例如，乐观验证的跨链桥在使用信任根（通常是块头）来验证跨链消息之前会等待一个具有挑战性的时期。为了防止潜在的DoS加区块填充攻击，挑战期通常持续几个小时甚至几天，从而显着增加跨链交易延迟。如果有一组基于重质押的见证人为信任根提供签名背书，只要累积背书（可削减资产）的经济价值超过跨链交易的经济价值，就可以投入使用。通过引入基于重质押的见证人，跨链交易延迟可以从几个小时或几天减少到几秒钟。 与区块空间相比，重质押是一种通用的去中心化信任形式，它为去中心化信任开启了无限可能。互联网平台是 Web 2.0 的核心，可促进协作。在 Web 3.0 中，去中心化的信任驱动的加密网络将取代中心化的平台。只要加密网络有足够的去中心化信任支持，合作者就不需要相互信任，也不需要信任加密网络的运营商。当协作成功完成时，加密网络会捕获协作所创造的一小部分经济盈余并将其分配给其运营商。运营商是去中心化信任的提供者，他们以无需许可和自愿的方式参与加密网络的运营。他们必须遵守加密网络的规则；否则将受到严厉的经济处罚。我相信大多数基于互联网的经济合作都可以这样实现，突破传统的信任瓶颈，同时避免中心化平台的控制。随着重质押的推动，去中心化信任将无处不在！ 讨论完信任机器的输出后，我们来看看输入。对于工作量证明区块链，它们通过输入计算能力（又名芯片+电力）产生去中心化信任，从字面上改变 转化为社会资本。 物质资本 从输入和输出的角度来看，权益证明区块链看起来很奇怪。大多数情况下，质押资产既是区块链的输入，又是区块链的输出，因此应该存在自引用。以以太坊为例。随着以太坊承载越来越多的交易并且收益不断增长 ，以太币的内在价值随着其嵌入现金流量的增加而增加（ ）。以太币价格的上涨使以太坊能够产生更多去中心化的信任，从而增强其获取更多协议收入的能力。以太坊的经济周期是自我参照的，但周期中的每一个环节都是基于逻辑和理性预期的。 协议收入 DCF 区块链叙事就像人类社会的其他叙事一样：宗教、国家、货币都源于智人的共同想象。尤瓦尔·赫拉利在其代表作《智人：人类简史》中指出，共同的想象力正是智人在进化竞争中脱颖而出的原因。作为一个理性主义者，我很高兴看到基于理性的共同想象逐渐取代基于非理性的想象，在文明发展中发挥着越来越重要的作用。 PoS 区块链就像永动机，能够凭空不断地产生社会资本。但从长远来看，如果 PoS 区块链无法有效捕获协议收益（请注意：Stake 收益不是协议收益，而是成本！），那么普遍的想象将不可避免地崩溃。当协议收益无法支撑原生资产估值时，价格下跌，区块链安全性下降，进一步削弱区块链捕捉价值的能力，形成恶性循环。 重新抵押将成为以太坊协议收入的乘数，帮助以太坊将除以太坊区块链之外的数百个甚至数千个去中心化系统的协议收入内部化。对于其他 PoS 区块链社区来说，忽视重质押就等于忽视进入正反馈循环的机会，这是在公链竞争中生存的唯一途径。 作者： ，八达通网络创始人。 刘路易斯 也发布 。 在这里