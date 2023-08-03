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    重质押：公链生存的唯一途径经过@oct_network

    重质押：公链生存的唯一途径

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    太長; 讀書

    重新抵押将成为以太坊协议收入的乘数，帮助以太坊将除以太坊区块链之外的数百个甚至数千个去中心化系统的协议收入内部化。对于其他 PoS 区块链社区来说，忽视重质押就等于忽视进入正反馈循环的机会，这是在公链竞争中生存的唯一途径。
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