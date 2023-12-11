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    部署移动应用程序之前要测试的关键要素

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    太長; 讀書

    移动应用程序测试是在公开发布之前验证 Android 或 iOS 移动应用程序的可用性和功能的过程。测试移动应用程序的目的是确认该应用程序满足预计的业务和技术规范。在应用程序准备好部署之前，测试人员必须检查以下关键元素。
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    programming #mobile-app-testing #good-company
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