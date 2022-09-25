12 个需要注意的危险信号，以避免在 Facebook 市场上被骗

这个故事最初由 、 和 在 上发表 Craig Silverman Chris Morran Maya Eliahou ProPublica 尽管 Facebook Marketplace 得到了社交网络巨头的支持，但通过该服务购买和销售商品的风险仍然与在其他 P2P 平台上或通过当地报纸的分类广告进行购买具有相同的风险。 Marketplace 上的买家和卖家通常对彼此知之甚少。如果不采取明智的预防措施，任何一方最终都可能成为抢劫或欺诈的受害者。 ，而另一些用户则成为他们通过流行的转售平台联系的暴力犯罪分子的牺牲品。 一些 Marketplace 用户的商品或金钱被盗 我们整理了本指南，以帮助您避免上当受骗。在 Marketplace 购物时，买家和卖家应注意几个危险信号。 Facebook ，我们还与欺诈专家进行了交谈，以更好地了解潜在骗局的警告信号。 有自己的 Marketplace 用户指南 开始之前 在线市场是身份盗窃的沃土，Facebook Marketplace 也不例外，骗子悄悄地接管合法用户帐户，以增加其骗局的真实性。 Facebook 用户，即使是那些从未打算使用 Marketplace 的用户，也可以通过 来最大限度地降低其帐户被盗的可能性。 设置一种称为双重身份验证的安全功能 这要求账户持有人通过只有他们可以访问的智能手机等辅助设备来验证新的登录信息，从而阻止大多数欺诈者非法登录他们的账户。 对于买家：如何在市场上发现卖家骗局 该清单为高需求商品提供了可疑的低价。 如果某件商品很稀有或很受欢迎，但卖家将其列为随手可得的商品，而且价格高得令人难以置信，那么很可能是这样。谨防以零售价或低于零售价列出的智能手机或视频游戏机等热门技术的市场广告。 同样，虽然大多数汽车不属于“稀缺”的范畴，但车辆上可疑的低价标签应该让买家因多种原因而犹豫不决。 卖家不会亲自与您见面或让您在购买前查看商品。 许多 Marketplace 交易都是本地交易，例如从附近城镇的某个人那里购买二手沙发。卖家拒绝亲自完成购买，或者让您在没有先看到商品的情况下付款的理由很少。 卖家要求您使用 eBay 或其他公司的礼品卡付款。 礼品卡似乎是一种向不想以现金或即时转账方式付款的卖家付款的简单方式。但是合法的卖家不会要求用礼品卡付款，而且这种要求通常伴随着拒绝亲自见面或在付款前展示物品。 卖家拒绝通过 Facebook Messenger 与您互动或将您引导至另一个网站进行购买。 如上所述，一些 Marketplace 诈骗者使用其他人的真实 Facebook 帐户为其欺诈性列表添加合法性。虚假卖家可能希望避免使用 Messenger 与买家交流，因为担心这些消息会提醒实际账户持有人他们已被黑客入侵。 一些不良行为者会打开 Facebook Messenger 的“假期”设置，这意味着您只能通过电子邮件或网站联系他们。 无论采用何种方法，其目标都是快速将买家从 Marketplace 转移到一个平台上，从而减少被 Facebook 用户发现或点名的风险。 卖方的电子邮件地址已在其他欺诈案例中被引用 诈骗者有时会在从一个骗局跳到另一个骗局时列出相同的电子邮件地址或类似的地址。买家应该谷歌卖家使用的电子邮件地址，看看它过去是否与欺诈有关。 卖家的市场资料显示针对不同州位置的同一商品的多个列表 单击卖家的名称以查看他们的所有 Marketplace 列表。如果卖家在针对全国各地用户的广告中提供相同的 1997 年本田雅阁，那么该列表很有可能是欺诈性的。 卖家有创造性的解释为什么这个价格低得令人怀疑。 当被问及为什么某件商品的价格如此之低时，卖家可能会提供许多精心设计的叙述之一来解释折扣：它属于最近去世的亲戚，或者卖家说他们在军队中并且要么海外或即将发货，搬家前需要卸货。 卖方表示他们将使用 Ebay 的车辆购买保护计划进行交易 eBay 的 是一项真正的计划，可为与欺诈相关的损失提供高达 100,000 美元的赔偿。但它 适用于使用 eBay 平台购买的车辆。 车辆购买保护 仅 汽车诈骗者经常伪造文件，使市场交易看起来像是通过此服务处理的。简而言之，通过 Marketplace 购买的车辆不能通过 eBay 处理。 卖家为商品提供送货服务，但拒绝使用 Facebook Checkout 服务进行购买。 卖家可以在 Marketplace 上开设电子商务商店，并将商品运送给使用 Facebook 结账产品付款的客户。此付款和发货选项仅在美国可用 如果卖家要求您通过 Facebook 结帐以外的方式付款，则很可能是骗局，并且不会被 Facebook 的 服务覆盖。 购买保护 对于卖家：如何在市场上发现买家骗局 他们要求向您发送“代码”以验证您的身份。 这是一个技巧，使他们能够使用您的 Google Voice 帐户设置号码。骗子会询问您的电话号码，并说他们会收到一个验证码，以验证您是真人。 但是一旦他们有了你的号码，他们就会用它来建立一个谷歌语音帐户。发送给您的代码是 Google 发送给潜在客户的代码，以验证他们是否希望为该号码设置 Google Voice。 如果您向诈骗者提供代码，他们可以使用您的号码设置一个新的 Google 语音帐户，并使用该帐户来欺骗其他人。您可以 了解更多关于此骗局如何运作的信息。 从 身份盗窃资源中心 他们拒绝在您选择的光线充足的公共场所与您见面，或在警察局停车场进行交换。 卖家应警惕愿意亲自完成交易的潜在买家，但不要在有证人的公共场所或执法部门附近。警察局停车场可能是许多 Marketplace 用户进行交易的最安全的地方。 买家急于离开 Facebook Messenger 并进入另一个平台进行交流。 这对买卖双方来说都是一个危险信号。合法的卖家应该质疑买家为什么要将他们的讨论和交易从 Facebook 转移到另一个责任可能较少的平台上。 在 上拍摄的照片 杰克逊 Sophat Unsplash