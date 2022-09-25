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    12 个需要注意的危险信号，以避免在 Facebook 市场上被骗经过@propublica
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    12 个需要注意的危险信号，以避免在 Facebook 市场上被骗

    2022/09/25
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    经过 @propublica 9,095 讀數
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    太長; 讀書

    在 Facebook Marketplace 购物时，买家和卖家应注意几个危险信号。 Marketplace 上的买家和卖家通常对彼此知之甚少。一些 Marketplace 用户的商品或金钱被盗。 Facebook 用户，即使是那些从未打算使用 Marketplace 的用户，也可以通过设置一种称为两因素身份验证的安全功能来最大程度地降低帐户被盗的可能性。目标是迅速将买家从被骗风险较低的平台上转移出去。
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    #cybersecurity#scam#scams#facebook
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