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    使用 MobileGPT WhatsApp 版本随身携带生成式 AI经过@mobilegpt
    770 讀數

    使用 MobileGPT WhatsApp 版本随身携带生成式 AI

    2023/08/29
    4m
    经过 @mobilegpt 770 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    不可否认，2023 年标志着生成式 AI 开发领域取得了重大进展。随着 MobileGPT 集成到 WhatsApp 中，人工智能变得像发送短信一样容易使用。正如一些评论家所指出的那样，当前的人工智能浪潮更多地是由可访问性和包容性推动的，而不是纯粹的创新。
    featured image - 使用 MobileGPT WhatsApp 版本随身携带生成式 AI
    machine-learning #artificial-intelligence
    MobileGPT HackerNoon profile picture

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    MobileGPT

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