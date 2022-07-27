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    与 Pool Data 首席执行官 Shiv Malik 一起为数据经济带来价值经过@jackboreham
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    与 Pool Data 首席执行官 Shiv Malik 一起为数据经济带来价值

    2022/07/27
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    经过 @jackboreham 497 讀數
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    太長; 讀書

    Pool Data 是一个旨在重新分配数据经济中的权力、价值和控制权的平台。它通过为数据联盟提供市场和基础设施来扩展其组织来支持数据联盟。我们与 Pool Data 首席执行官 Shiv Malik 进行了交谈。

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