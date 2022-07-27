与 Pool Data 首席执行官 Shiv Malik 一起为数据经济带来价值

在这个 的 AMA 中，我们主持了 Pool Data 的首席执行官 Shiv Malik。 Shiv 向我们介绍了 Pool Data 以及它如何支持数据联盟为数据经济带来价值。我们还讨论了更广泛的数据经济。 艰难 这个由 Jack Boreham、Char736、Shiv Malik、Mónica Freitas、Melissa Brown、Sara Pinto、Cris Silva、Blocklawd、Jimmy L、Sonic3625、james Burrows 和 Gilbert Hill 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，并经过编辑以提高可读性. 杰克博勒姆 2022 年 7 月 13 日上午 11:00 嗨，@channel，请和我一起欢迎 Pool Data 的 CEO Shiv Malik。 Pool Data 是一个旨在重新分配数据经济中的权力、价值和控制权的平台。 Pool 通过为数据联盟提供市场和基础设施来扩展他们的组织来支持数据联盟，这意味着每个人都可以从数据共享中受益。 你可以向 Shiv 询问任何关于： 什么是池数据？它是怎么来的？ Pool背后的团队成员是谁？他们的背景是什么？ 我们为什么要关心我们的个人数据？ 目前数据经济出了什么问题？ 什么是数据联合以及 Pool 如何支持它们？ 这与数据购买者、品牌以及他们对 cookie 所做的事情等有什么关系？ 数据联合与 Web3 有什么关系？ 你来年的路线图是什么？ 您对数据的未来有何展望？ 杰克博勒姆 2022 年 7 月 13 日上午 11:01 嗨 Shiv Malik 很高兴有你和我们在一起。我希望你为这些问题做好准备😁。首先，您能告诉我们的听众您的背景和 Pool Data 的诞生吗？ Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:03 确定的事！所以我有过一段四处游荡的职业生涯。多年来，我一直是卫报的调查记者，从事经济问题和恐怖主义方面的工作。我是几本书的作者，也是一个智库的联合创始人。我于 2017 年初开始使用 Web3。起初是一名日内交易员，然后我为 Golem 工作，然后是 Streamr。 2022 年 7 月 13 日上午 11:05 自 2018 年以来，我一直致力于孵化和培育数据联盟，并构建供他们使用的框架。去年我创办了 Pool，专门致力于帮助数据联盟起步。现在Pool有一个14人的团队。 2022 年 7 月 13 日上午 11:03 希夫·马利克。我对数据联合的想法很感兴趣，它是什么以及池对它们有何价值？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:05 好问题。因此，数据联盟基本上是一种允许人们共享数据并从中获利的方式。它们可以以多种方式构建。其中一些是 DAO，另一些则更像是传统的合作社。 Pool 以三种方式帮助他们。 1. 销售数据的市场。 2. 分析解决方案，使所有数据联盟可以协同工作，为世界创造惊人的分析。 3. 一个数据钱包，允许个人存储自己的数据并加入其他数据联盟。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 7 月 13 日上午 11:05 嗨希夫马利克！很高兴有你和我们在一起。池如何工作？ Pool 的创意从何而来？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:09 Mónica Freitas - 这个想法有很长的知识渊源。谁拥有未来（顺便说一句很棒的书）的作者杰伦·拉尼尔（Jaron Lanier）几年前就在谈论它们。 Glen Weyl 是这个想法的另一个伟大支持者。我在 2017 年开始研究它们以使它们成为现实，现在我们统计了全球至少 90 个数据联盟，它们将各种数据从移动性到点击流数据再到移动传感器数据和金融交易数据货币化。 萨拉平托 2022 年 7 月 13 日上午 11:05 嘿 Shiv Malik，很高兴你能和我们在一起！我们看到很多关于共享数据的新闻。数据共享有什么好处？ Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:12 Sara Pinto 我认为数据共享的主要好处是 1. 你作为一个集体可以从中获得的收入（个人你的数据价值很小，加起来很值钱）。我们预计每年约为 150-200 美元。 2. 通过将自己的数据存储在保险库中，人们将获得很多便利和控制。想象一下，使用您的钱包登录（即使用以太坊登录），并能够按照您的条件并在您的完全控制下与任何人分享您的完整数据故事。 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 13 日上午 11:06 你好，希夫马利克。你为什么决定拥有自己的代币？该代币对个人和企业有什么好处？ Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:15 克里斯席尔瓦 - 好问题！所以事实证明，当你作为合作社工作时，你确实需要实用代币来解决某些常见问题。我们谈论的不仅仅是治理。例如，我们期望从我们的组合分析中获得的收入将来自我们生态系统中所有数据联合的原始数据。谁来说在给定的查询中哪些数据集最有价值或最不有价值。本例中的 Token 将真正帮助我们理清谁应该获得更多收入。我们的代币也是一种折扣代币，让真正想要投资于共同成功的 DU 从平台中获得全部价值。 2022 年 7 月 13 日上午 11:10 Shiv Malik 我们在这里一直在新闻、Facebook 等中谈论数据隐私问题。Pool Data 在哪里适合所有这些？池为普通消费者带来什么好处？ Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:18 - 隐私非常重要。但我认为人们现在可以看到谷歌、苹果甚至脸书都开始选择隐私空间。他们基本上是在说，“只有我们才能保护用户隐私”。这意味着其他所有人都被排除在数据经济之外，他们将获得对广告和分析以及基本上世界数据的更多控制权。那必须停止。特别是因为每个人的经济未来都取决于普通人控制和利用他们产生的数据，如果他们要控制人工智能的话。此外，我认为隐私工具在阻止人们分享信息方面做得很好，但在允许我们按照我们的条件分享信息方面做得不是很好，当我们愿意的时候。人类是非常亲社会的生物。我们想要分享信息，我们只是不想被人兜风，我们希望能够在我们选择时说不。 梅丽莎布朗 2022 年 7 月 13 日上午 11:12 Shiv Malik 将数据存储在钱包中是什么意思。是不是像加密货币 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:20 梅丽莎布朗 - 是的！这是非常正确的。想象一个普通的钱包，但现在你还附加了一个数据保险库（我们使用 Ceramic 作为协议）。现在，如果您加入数据联盟，您还可以将与他们共享的相同数据复制并粘贴到您自己的数据仓库中。保险库的读取权限将由您用于汇款的同一私钥控制。这是相当革命性的。 萨拉平托 2022 年 7 月 13 日上午 11:19 Shiv Malik 将我们自己的数据存储在保险库中是完全有意义的。数据循环存在哪些问题？关于经济和储存 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:23 Sara Pinto 所以个人数据保险库的想法已经很老了。例如，1999 年在《哈佛商业评论》上写了一篇很棒的论文。这是梦想的想法：每个人都可以移植他们的数据并存储他们自己的数字故事。例如，它解决了很多 KYC 问题。困难的部分一直是个人从哪里获得这些数据？如果每个人都存储随机的数据位，这基本上是一个非结构化的混乱，那么其他人如何能够以编程方式读取这些数据？这就是数据联合的用武之地。它们已经产生了结构良好的数据。所以很容易将这些东西存储在 IPFS 上（使用 Ceramic）。这是否回答你的问题？ 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 13 日上午 11:20 Shiv Malik，很有趣。那么，您是否仅在以区块链/web3 为中心的策略中运营？或者您是否可以选择不那么最新的 web2 公司？ 😂 👍 1 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:25 Cris Silva - 是的 - 简短的版本是数据购买者都在 Web2 中，所有数据联合都已经在 Web3 中或正在移动（因为他们需要可扩展的小额支付，只有区块链才能提供这个）。所以 Pool 必须充当 Web2 和 Web3 之间的桥梁。 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 13 日上午 11:26 Shiv Malik，我敢打赌，当您必须弥合 web2 - web3 差距时，会出现非常具体的问题。您认为 Pool 面临的最大问题是什么？ Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:29 克里斯席尔瓦又是一个好问题！所以我想说，货币桥梁很棘手，但这就是为什么 Data Union 数据产品以美元定价的原因，我们接受美元付款，然后我们使用 xDAI 中的 Gnosis 链支付（你们我肯定知道) 基于美元的稳定币。另一个主要问题是让主要网站允许人们在不久的将来使用以太坊登录。但这就是我们与一个非常认真的 Web2 广告商合作的原因，他完全相信数据钱包会取代 cookie。当然，更多地采用“用以太坊登录”协议也将大大增加 web3 的采用率。 杰克博勒姆 2022 年 7 月 13 日上午 11:22 Shiv Malik 我的天哪，这太棒了。那么，您如何尝试教育人们您的钱包为他们带来的价值！考虑到所有的区块链行话哈哈，让这个成为主流肯定是一个挑战。 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:27 Jack Boreham - 好问题！因此数据钱包将于明年推出供人们测试。但对我们来说，最重要的时刻是 2024 年 3 月，届时欧洲的每个人（4.5 亿人）都将获得一项新的合法权利，可以实时从谷歌、Facebook、苹果、亚马逊和微软（linkedin、Github 等）移植数据，触摸按钮。您所要做的就是登录并连接到第三方。那是我们预计数据联合爆炸的时候。那时我们将大规模推销我们的数据钱包 - 称为 Pocket。 2022 年 7 月 13 日上午 11:29 嗨希夫马利克！你会说当前的数据经济已经崩溃了吗？池将如何与像元这样的巨头竞争，他们将我们的数据用于自己的用途？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:36 - 完全，是的。它实际上正在经历巨大的危机。首先是 GDPR，然后数据丑闻导致 Cambridge Analytica 和 Jumpshot 等公司倒闭。然后，Apple 关闭了应用程序的 3rd 方跟踪。现在 cookie 将在 2023 年被 Chrome 屏蔽。所以旧的监控数据经济终于不复存在了。这是个好消息。但现在最大的战斗是寻找替代品。谷歌基本上是在使用隐私保护作为利用对广告进行更多经济控制的一种方式。如果他们成功了，普通人将几乎一无所获。 （也许没有更好的隐私）。数据联合是一种真正解决这个问题的方法。事实上，欧盟也相信这个想法，并投入了 20 亿欧元来支持他们。 2022 年 7 月 13 日上午 11:29 尤其是当他们想成为主导元玩家时 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:38 回答后半部分 - 将数据存储在数据保险库中的人实际上将拥有比 Facebook 拥有的更多关于他们的数字故事的信息。将点击流数据或汽车数据与金融交易数据相结合，您已经获得了比 Facebook 更多的数据。这就是我们在竞争中胜过所有人的方式——共同努力创造更多、更丰富的数据。 萨拉平托 2022 年 7 月 13 日上午 11:30 Shiv Malik 是的！谢谢你。说了这么多，您认为数据的未来会是什么？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:39 Sara Pinto - 数据的未来 - 这很简单！数据联盟！一个每个人都在数据经济中拥有控股权的世界。人们拥有数据尊严和代理代表他们处理所有困难的事情。这就是我想要的！ 梅丽莎布朗 2022 年 7 月 13 日上午 11:32 Shiv Malik 那么世界其他地方呢，你将如何向他们推销它？ 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 7 月 13 日上午 11:34 Shiv Malik，我是数据工会的新手。我假设他们重新组装任何其他工会/辛迪加。因此，从本质上讲，一群人共同努力保护他们的数据以及数据的使用方式。这个对吗？使数据联合独一无二的特点是什么？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:43 莫妮卡弗雷塔斯——没错，莫妮卡！我的我们应该称它们为“数据辛迪加”！他们兼具工会的功能（因为他们代表您为您协商更优惠的价格和更好的使用您的数据的条件条款）。但他们也像合作社一样，分享收入。顺便说一句，这里有一个基本的解释器： ://www.pooldata.io/blog/what-is-a-data-union https 💚 1 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 13 日上午 11:33 Shiv Malik，这是加密货币的绝佳选择——不像其他货币那样容易受到波动的影响。您是否注意到您的 web2 客户端对加密货币的采用有所增加？尤其是和Pool合作之后？ （我一直很想知道公司对 web3 空间转型的影响） 詹姆斯·伯罗斯 2022 年 7 月 13 日上午 11:40 Shiv Malik，你提到欧盟投入了 20 亿美元，但你如何确保不浪费这种钱呢？您将如何与数据联盟合作，以确保他们的产品对用户来说是实质性的和有益的？ 杰克博勒姆 2022 年 7 月 13 日上午 11:43 出于好奇，Shiv Malik 会游说政府资助数据联盟吗？ 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 13 日上午 11:45 Shiv Malik，这是非常真实的。你是一家相对较新的公司。增长曲线是怎样的？您目前有多少个工会？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:41 Cris Silva 我们也这么认为！数据购买者仍然非常不愿意考虑加密货币。但任何经营数据联盟的人都意识到，每天向数百万人支付小额费用只能通过区块链来完成。 “这是加密货币的绝佳选择”—— 🔥 1 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:48 和 Jack Boreham - 我会把你的问题放在一起。因此，目前的资金由欧盟通过 NGI 计划、Horizon 2020 等管理。 （我手头没有所有链接）。我们努力选择具有明确吸引力的优秀团队、伟大的想法和产品。最后，数据买家告诉我们他们觉得哪些产品最有趣。今年上半年，我们为数据联盟开展了一项催化剂计划，以便与我们的主要数据购买者合作伙伴真正梳理出这一切。 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日上午 11:50 Cris Silva 所以目前它是一个足够小的空间，我们几乎可以接触到所有的大数据单位。 （有些现在有 250k-1m 用户）。我们将与六位最优秀的公司合作，让他们在今年年底前加入我们的数据市场。接下来的阶段是在组合分析平台和数据钱包 Pocket 上工作。困难的部分是让他们一起开始，但我认为我们已经克服了这个障碍！ 2022 年 7 月 13 日上午 11:46 Shiv Malik，哦，那是一个很棒的模特。您是使用现有的数据联合，还是帮助创建新的联合？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:51 Mónica Freitas - 我希望☝也应该回答你的问题！ 2022 年 7 月 13 日上午 11:54 Jack Boreham - 抱歉，我认为我没有完全回答您的问题 - 我们尚未申请拨款，但我们确实游说生态系统以获得适当的监管，这并不太严格，是的，生态系统资金一切顺利。回到大流行开始时，在 2020 年，这主要是我在做的事情 - 游说布鲁塞尔的人们（以及其他好朋友 0 以帮助推动《数据治理法》，这意味着他们所谓的“数据中介”（即数据联盟）可以得到官方的认可和支持。这也意味着他们出售的数据也将在一个大多数数据经纪人在桌子底下运作的世界中拥有更多的地位，因为他们没有真正的用户同意出售它。 吉尔伯特希尔 2022 年 7 月 13 日上午 11:53 欧盟地平线计划 n-europe_en 数据信任和主权呼吁资助 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizo https://www.ngi.eu/opencalls/#ngizeroentrust_opencall 🙏 2 詹姆斯·伯罗斯 2022 年 7 月 13 日上午 11:53 Shiv Malik，您能谈谈您对哪些数据联合平台感到兴奋吗？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:58 - 所以这里有一些很棒的数据联合的列表（我不能选择最喜欢的！）。如前所述，有些是 Web2，有些是 Web3。 , , , , , 和 https://gener8ads.com/ https://cake.app/ https://unbanx.me/ https://dimo.zone/ https://www.ozone.ai/account https: //swashapp.io/ https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.solipay.consumer&hl=en_GB&gl=US 🙌 1 萨拉平托 2022 年 7 月 13 日上午 11:54 Shiv Malik 您提到数据联合可以帮助将数据货币化，并且您提到了一些可以做到这一点的方法。 Pool 是否提供这 3 种方法？ 2022 年 7 月 13 日上午 11:54 Sara Pinto 是的 - 我们提供所有三个！ 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 13 日上午 11:54 Shiv Malik，那些已经是巨大的工会了。这为您提供了一个相当大的数据池来共享。您如何管理不同的数据隐私法规？ 梅丽莎布朗 2022 年 7 月 13 日上午 11:55 Shiv Malik 我很想知道你们如何看待 metaverse 作为一个独立于 web3 的实体，Pool 如何适应这个？ Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日，下午 12:00 梅丽莎布朗 - 关于元节的好问题 - 简而言之，如果无法存储您的数字身份和故事，您将无法穿越元节。 Pocket，我们的数据钱包绝对是这一切的核心部分。 2022 年 7 月 13 日上午 11:56 Shiv Malik 确实回答了我的问题😊 您作为一家公司取得的里程碑式成就的亮点之一是建立公司文化。你的公司文化是什么？ Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日，下午 12:00 Mónica Freitas - 我们的时间已经不多了，但我会试着简单地回答这个问题！ 💚 1 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日下午 12:01 我会说是人。我们拥有一支由真正的专家组成的令人惊叹的团队，与他们一起工作非常愉快。 🔥 1 Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日下午 12:01 这是最大的里程碑。如果你能把伟大的人聚集在一起——一切皆有可能！ 杰克博勒姆 2022 年 7 月 13 日，下午 12:01 我们当然有！！感谢 Shiv Malik 参加本次 AMA，获得精彩的答案，祝您玩得开心！ 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 7 月 13 日下午 12:01 希夫马利克 谢谢！ 吉尔伯特希尔 2022 年 7 月 13 日下午 12:01 希夫马利克谢谢！ Shiv Malik 2022 年 7 月 13 日，下午 12:02 感谢大家提出的精彩问题，并在我尽可能快地打字时给予我耐心！ 💚 5 詹姆斯·伯罗斯 2022 年 7 月 13 日下午 12:03 谢谢大家！