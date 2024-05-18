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    通过极性最小化损失减轻框架偏差：实验经过@mediabias
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    通过极性最小化损失减轻框架偏差：实验

    经过 Media Bias [Deeply Researched Academic Papers]2m2024/05/18
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    太長; 讀書

    在本文中，研究人员探讨了媒体中的框架偏见，这是政治两极分化的一个主要驱动因素。他们提出了一种新的损失函数，以最大限度地减少报道中的极性差异，从而有效减少偏见。
    featured image - 通过极性最小化损失减轻框架偏差：实验
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    该论文可在 arxiv 上根据 CC BY-NC-SA 4.0 DEED 许可获取。

    作者：

    （1）Yejin Bang，香港科技大学人工智能研究中心（CAiRE）；

    （2） Nayeon Lee，香港科技大学人工智能研究中心（CAiRE）；

    （3）冯廷哲，香港科技大学人工智能研究中心（CAiRE）。

    链接表

    4.实验

    4.1. 设置


    4.2. 模型

    基线我们与在多新闻数据集 (Fabbri et al., 2019) (BARTMULTI (Lewis et al., 2019) 和 PEGASUSMULTI (Zhang et al., 2019a)) 上训练的现成的多文档摘要 (MDS) 模型作为基线进行比较。这些模型在 MDS 中取得了高性能，也可以应用于总结两极分化的文章。然而，这些模型没有任何关于消除框架偏见或中性写作的学习。我们还与使用 ALLSIDES 数据集微调的最先进的模型 (BARTNEUSFT 和 BARTNEUSFT-T) (Lee et al., 2022) 进行了比较。BARTNEUSFT 仅使用文章进行微调，而 BARTNEUSFT-T 还利用了每篇文章的标题。我们还报告了 PEGASUSNEUSFT。简单的微调可能不足以有效地了解框架偏见。因此，我们将展示与基线和 SOTA 模型相比，极性最小化损失如何有效地减轻框架偏差。





    4.3. 结果



    通过极端极性进行有效学习我们发现，极端（左、右）之间的极性最小化比混合中心媒体更有效。这是因为左翼和右翼意识形态是相反的两端，虽然中心媒体并非完全没有偏见，但它们可以比中心媒体更有效地训练关于极端的模型。定性分析结果与定量指标一致。例如，如表 2 所示，极性最小化模型 LR-INFO 和 LRC-AROUSAL 都可以从极化的输入文章中总结出基本信息。特别是 LR-INFO，它是偏见最低的模型，甚至可以使用更中性的词语（例如，对于目标 Y，使用“抗议”而不是“暴乱”）。


    4.4. 分析


    表 3：消融研究：使用 LR-INFO 模型仅进行单向极性最小化的效果。


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    purcat-imgscience #framing-bias #political-polarization #media-reporting #polarity-minimization #loss-function #bidirectional-mapping #informational-framing-bias #political-bias

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