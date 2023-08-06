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    通过产品指标促进增长经过@bttminhphuc

    通过产品指标促进增长

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    太長; 讀書

    产品充当客户问题的解决方案，就像一个黑匣子。当新客户与产品交互时，它会将他们处理为活跃用户、利润、支持请求等。增长指标源自产品指标和新用户数量，它们是影响整体业务增长的主要杠杆。
    featured image - 通过产品指标促进增长
    #product-management#retention
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