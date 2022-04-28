“通用创意收入 (UCI)”将如何运作？

在 1930 年代，新政是在大萧条时期为帮助失业者、支持经济复苏和改革金融体系而制定的一系列计划和项目。 这些项目包括联邦一号项目，该项目投入了 2700 万美元（今天约为 5.22 亿美元），为音乐、设计、视觉艺术、戏剧、写作等领域的数万名艺术家提供就业机会。作为政府资助艺术的最大实例，该计划还试图让更广泛的社区能够接触到艺术，并创造一种新的美国艺术风格。 这些项目聘请了一些 20 世纪最著名的艺术家，包括杰克逊·波洛克、威廉·德·库宁、李·克拉斯纳和马克·罗斯科，创作了超过 100,000 件作品，包括壁画、雕塑和绘画。联邦艺术项目旨在包容不同经验水平的艺术家，并允许在主题和风格上拥有广泛的自由度，项目主管霍尔格·卡希尔 (Holger Cahill) 宣称：“美国艺术家画的任何东西都是美国艺术。”





在数字世界中，用户权利是公民权利，创作者权利是工人权利。





由 Annie Zhao 为 Li 的时事通讯绘制的插图





在 1930 年代，新政是在大萧条时期为帮助失业者、支持经济复苏和改革金融体系而制定的一系列计划和项目。





这些项目包括联邦一号项目，该项目投入了 2700 万美元（今天约为 5.22 亿美元），为音乐、设计、视觉艺术、戏剧、写作等领域的数万名艺术家提供就业机会。作为政府资助艺术的最大实例，该计划还试图让更广泛的社区能够接触到艺术，并创造一种新的美国艺术风格。





这些项目聘请了一些 20 世纪最著名的艺术家，包括杰克逊·波洛克、威廉·德·库宁、李·克拉斯纳和马克·罗斯科，创作了超过 100,000 件作品，包括壁画、雕塑和绘画。联邦艺术项目旨在包容不同经验水平的艺术家，并允许在主题和风格上拥有广泛的自由度，项目主管霍尔格·卡希尔 (Holger Cahill) 宣称：“美国艺术家画的任何东西都是美国艺术。”





除了为失业艺术家提供救济之外，这些计划还旨在“缓解日益增长的不满情绪并激发公民感情”（来源）。





重要的是，他们将艺术的观念从通过私人赞助资助的奢侈品转变为构成民主的重要组成部分。





艺术变得人人皆可接触，并融入公共空间的结构，而不是仅限于稀有的圈子。艺术家的角色被证实为经济和社区的重要组成部分，而不是一个轻浮的爱好者。





Julius Woeltz 为 AR 州本顿邮局创作的“铝土矿”

近一个世纪后，是时候更新这种精神了。今天在许多方面反映了 1930 年代的新政时代，广泛的失业、广泛的倦怠感以及弥合社区分歧的需要。





重要的是，COVID-19 将收入不平等加剧到了自镀金时代以来的最高水平——最富有的 1% 的美国人现在拥有所有家庭财富的30.4% ——低收入工人、妇女和少数群体不成比例地遭受失业和健康的困扰风险。





在这次经济崩溃之后，就像在大萧条之后一样，我们应该探索支持复苏的方法，尤其是对最弱势群体而言。

通用创意收入 (UCI)

今天，与创意职业相关的财务不稳定意味着追求艺术的人通常很富裕：家庭收入为 100,000 美元的人成为艺术家、演员、音乐家或作家的可能性是家庭收入为 50,000 美元的人的两倍收入。





来自年收入 100 万美元家庭的人成为艺术家的可能性是年收入 10 万美元家庭的10 倍。 Money的克里斯汀·巴勒 (Kristen Bahler ) 写道：“如果你的家人有足够的钱来确保你不会真的挨饿，那么投身于‘饥饿艺术家’的生活中的风险就会小得多。”





这种不均衡的机会格局在在线内容创建领域仍然存在：2013 年《计算机介导通信杂志》上的一篇论文发现，“在线内容创建者往往来自相对特权的群体，基于他们的贡献的在线服务内容可能是偏向于他们最感兴趣或最相关的东西。”





尽管创作工具和平台的民主化以及成为互联网创作者的门槛较低，但财务成功只集中在一小部分顶级创作者身上，创作者经济的中产阶级仍然难以捉摸。

平台提供的 UCI

在某些方面，互联网上的创意作品类似于公共产品：它们是非排他性的（用户不能排除其他人消费该商品）和非竞争性（一个人对商品的使用不会阻止其他人消费它）。





当创作者在 TikTok 上发布视频或撰写推文风暴时，整个世界都可以消费并从中受益。内容可以提供娱乐、联系和启发，激发新的见解，并具有积极的外部性。消费者重视内容，但对其收费是不可行的——除非创作者设置付费墙并将公共物品变成俱乐部物品。





资源





政府支出是提供公共产品的一种方式，但不是唯一的方式。





根据网络国家的概念——我们的经济和文化生活越来越多地由在权力和资本上与民族国家竞争的科技公司塑造——技术平台是这些创意工作者的另一个潜在资金来源。





科技公司通常将自己比作数字公共空间：马克扎克伯格在 2019 年写道，Facebook 和 Instagram 是“城市广场的数字等价物”，杰克多尔西将 Twitter 称为“数字公共广场”。





在现实世界中，公共空间的资金通常来自地方、州和联邦资金的组合；对于科技平台而言，资助新兴创作者可以成为投资和支持那些为数字城镇广场的活力做出贡献的人的一种形式。





在数字世界中，用户权利是公民权利，创作者权利是工人权利。今天，创造者-工人对他们的补偿、保护和劳动实践几乎没有发言权。为创作者提供平台赞助的基本收入将是朝着促进对工人更友好的环境迈出的一步。





反过来，更丰富、更多样化的内容环境将提升消费者体验。





我在 12 月关于支持创作者中产阶级的必要性的文章中介绍了平台赞助的通用创意收入 (UCI) 的想法，并概述了平台 UCI 作为支持新兴创作者的可能解决方案。





为创作者提供基本收入可能是一种明智的策略，可以激励更多创作者将更多时间投入到内容创作中。 TikTok 的创作者基金公告呼应了这一观点：“美国基金将从 2 亿美元开始，以帮助支持雄心勃勃的创作者，他们正在寻求通过创新内容谋生的机会。”





有保障的收入将使个人能够将更多时间花在创造性的追求上，而不是担心能否满足基本需求。





UCI 的成功实施将改善创作者的压力和心理健康，并为更多样化的创作者创造一条更公平的道路，使他们能够将内容创作作为职业。





对于平台，想法很简单：利用公司收入为平台上新兴创作者的通用创意收入计划提供资金。





例如，Facebook 或 YouTube 等公司可以拨出一笔基金来支持平台上的创作者，并每月向他们发送支票以支付基本生活费用，无论技能、培训或背景如何。





UCI 在支付的一致性、资格标准的透明度以及专注于较小的新兴创作者方面与大多数流行的平台创作者基金不同。最后一点：我们认为，关注财务需求最大的创作者将对参与创作者经济产生最大的影响。

UCI 的平台优势

虽然 UCI 似乎以公司的利他主义为基础，但有切实的商业利益可以使这样的项目成为值得投资的项目。 UCI 可以更好地协调创作者和平台的激励措施，并推动下游用户的参与和留存。





1. 争夺创作者。在每个社交平台都在激烈争夺创作者注意力的时代，实施 UCI 计划可以让平台吸引创作者。新的创作者资助计划一直在不断地鼓动，这是争取创作者的战斗的标志。





TikTok 创作者基金于 2020 年夏季宣布，承诺在未来 3 年内向美国的创作者奖励 10 亿美元，而Snap Spotlight （每天支付 100 万美元）在几个月后跟进。





虽然这些计划是朝着补偿创作者的正确方向迈出的一步，但资金分配与成功相关，这使得它们在财务上只对每个平台上的超级明星有意义。 UCI 计划有助于吸引和留住更多的创作者。





2. 赋能更多多元化的创作者参与创作者经济。正如无薪实习排除了无法负担免费工作的低收入背景的学生一样，创作者经济的当前范式是通过免费内容积累观众，然后最终货币化，从而将那些不太能够承担财务风险的创作者拒之门外。





我们的假设是，与资助已经可以通过多种方式获利并受到许多平台高度追捧的顶级创作者相比，资助创作者的长尾可以产生更长期的商业影响。





针对新兴创作者的 UCI 计划可以提高创作者的忠诚度，并为下一代人才建立专有的获取渠道。





最近针对新兴创作者的平台计划的一个例子是 Pinterest 新宣布的创作者基金，该基金明确关注那些急需财务和创意资源的代表性不足的社区：“我们认为有必要提升在平台。”





The Information Trade中的 Alexis Wichowski写道：“数字领域需要保持‘健康’，以留住用户。投资于该生态系统的健康符合净各州的最大利益。” UCI 可以通过资助新兴创作者来培育更健康的生态系统——最终在平台上带来更多的用户参与度和更丰富的内容生态系统。





3. 在创作者的整个生命周期中留住创作者。对于创作者来说，他们做出的早期决定是选择一个平台来开始创作内容。 UCI 计划可以使规模有利于平台，鼓励创作者在该生态系统上开始他们的内容创作。





从那里开始，随着创作者在其生命周期中的成长和进步，更容易留住他们。对于熟悉产品功能并在平台上建立追随者的创作者，增加的锁定转化为增加的保留率。

4.抵消小创作者之间的怨恨。从我们与新兴创作者的对话中，我们常常感觉到平台优先考虑顶级创作者，给予他们优惠待遇、更低的录取率以及更大的知名度和推广。





由平台赞助的 UCI 将抵消这种看法，向新兴创作者证明他们是生态系统的重要组成部分。





简而言之，UCI 的功能与任何商业投资一样：UCI 计划的好处，以获取更多创作者和培育更有活力的内容生态系统的形式，应该超过实施此类计划的成本。

UCI 的创作者权益

1. 鼓励实验和创造力。对创造力和社会奖励与经济奖励之间相互作用的研究发现，推动在线创作者经济的大部分社会认可会诱导一致性，而经济奖励会提高原创性。





UCI 可以鼓励创作者尝试并在内容上承担更大的风险，处理新的和多样化的主题，而不必担心疏远他们的观众或表现不佳。





2.改善创作者健康。 Hunter Walk 最近写道，“对许多人来说，成为一名现代创作者令人筋疲力尽”，因为社交媒体平台奖励内容速度。 UCI 可以鼓励更多的平衡并避免创作者倦怠。





1970 年代的一项全民基本收入 (UBI) 实验为加拿大曼尼托巴省的一群居民提供了为期五年的保证收入；结果，妇女休更多的产假，更多的学生完成了高中。





通过消除对满足基本需求的担忧，UCI 同样可以使创作者能够做出优化长期利益的决策。





3. 弥补从侧面喧嚣到主要喧嚣的差距。对于任何由员工转变为创造者的人来说，一个熟悉的里程碑是围绕着最初投入全职创造的焦虑——以及相关的初始减薪。 UCI 可以通过在创作者寻找创作者市场契合度的过程中平滑收入，帮助更多创作者从副业过渡到主要工作。





UCI 的净影响将是更多的内容创作者——包括那些原本不会冒险成为创作者的人——以及更高质量、更多样化的内容生态系统。 Substack 在他们的博客文章中回应了这些好处，解释了Substack Pro 计划，他们为作家提供的预付款计划：





我们喜欢这种结构，因为虽然获得这些交易的一些人已经很富裕了，但它让财务拮据的作家有能力开始建立一个可持续发展的企业。我们为他们承担大部分风险。作为回报，他们的工作有助于提高 Substack 生态系统的质量，并成为长期客户。

平台UCI的风险是什么？

让技术平台赞助 UCI 项目并非没有风险。它将我们从政府和中央银行对金钱拥有绝对权力的现实世界范式转变为平台对新兴艺术家的生计拥有更大控制权的网络世界。





对于 UCI 计划的创建者来说，作为受益人会增加对单一公司的依赖，该公司有权单方面决定支付金额、计划资格等。与政府资助的 UBI 不同，没有民主程序来获得利益相关者的同意在平台UCI的设计中。





另一个主要的潜在不利因素是扼杀创新。虽然成熟的、盈利的公司能够为 UCI 提供资金，但早期创业公司也无法做到这一点。





初创公司对新兴创作者的财务吸引力会降低，他们可能会越来越多地选择在提供 UCI 的平台上进行创作。正如新政是美国化艺术和创造共享国家认同感的文化议程的一部分一样，由平台赞助的 UCI 也可以类似地“平台化”艺术，使某些格式更广泛地被接受和重视，并巩固平台的锁定。





由平台资助的 UCI 计划也可能在顶级创作者中引起争议，因为它实际上是在平台经济中进行再分配：平台收入的一部分——不成比例地从顶级创作者那里获得——将分配给新兴创作者。





在现实世界中，对 UBI 的政治抵制部分源于为其提供资金所需的税收增加。居民在决定住在哪里时已经考虑到税收。





创作者经济的相似之处在于，顶级创作者可以转移到其他地方——带着他们的观众——以避免用于补贴 UCI 的平台收取率。





然而，值得注意的是，平台赞助的 UCI 可以促进在线创作者作为职业的可访问性的净增加。迄今为止，缺乏货币化功能并没有阻碍新的初创公司（例如第一年的 Clubhouse）吸引创作者。

如何实现平台 UCI

平台计算其可以分配给 UCI 计划的收入份额，并决定其想要定位的创作者细分和确定资格的标准。

标准将根据业务目标确定，例如，针对那些定期现金支付将具有最大边际效用并产生最多增量新创作活动的创作者。该资格标准还将有助于区分有抱负的新兴创作者和普通消费者用户。

一旦创作者达到资格标准，他们就可以选择开始接收 UCI 付款。该公司每月向创作者发送一份 UCI 标准金额的支票。

在 12 个月（或预定的时间长度）结束时，创建者将逐步退出 UCI。该计划的时限性是故意的，让每个新兴创作者都有机会，但限制了计划的范围，因此平台不必永远补贴每个长尾创作者。

平台根据业务目标（例如原创内容创建、参与、保留）评估 UCI 计划的结果并从那里进行迭代。

加密 UCI

作为平台资助的 UCI 的替代方案，加密也可用于实施更透明和民主的艺术家资助形式。





在播客对话中，Collab.Land 创始人 James Young 描述了一个去中心化自治组织 (DAO)，该组织可以出售分散的 NFT，并使用收益为新兴艺术家提供资助，而这些艺术家反过来会向该组织提供一部分社交代币作为抵押的一种形式。





另一种实施方式可能是社区国库可以使用其部分资产来资助 UCI 计划。它的功能类似于上面概述的 UCI 平台，但不是由中央公司单方面决定 UCI，DAO 的用户和创建者将参与治理决策，包括创建者基本收入计划的机制。





使用加密货币资助艺术家的缺点是更复杂和新的行为变化：创作者需要拥有加密钱包并学习如何将加密货币转换为法定货币（购买材料、支付食物、租金等）。





如果 UCI 针对的是收入最低的创造者，那么它是一个不太可能熟悉加密 UCI 计划背后的机制并且需要更多入职培训和教育的细分市场。





回到新政，加密 UCI 有可能更新联邦艺术项目的民主精神。正如联邦艺术项目雇佣的艺术家的作品安装在学校、医院和图书馆等公共场所一样，NFT 和众筹等新的加密商业模式可以使创作者在保持其作品的公众访问权的同时进行货币化。





一个 ARTnews 专栏对比说：“如果艺术的商业化伴随着它在画廊、博物馆和私人住宅中的错位 [...]，那么 FAP 通过努力将艺术与日常经验相结合，寻求对文化更具包容性的理解和欣赏。 ”





Crypto UCI 可以对抗内容的错位，将其从围墙花园转移到更开放的生态系统，在该生态系统中，创作者可以更好地控制他们的业务，而消费者可以更多地访问信息。





尽管平台资助的 UCI 和加密 UCI 可能在意识形态上看起来是对立的，但它们并不相互排斥。 Web2 和 Web3 解决方案可以并且将同时存在：加密 UCI 可以成为具有社区认可的创作者的绝佳资助机制，但对于全新的创作者而言，Web2 聚合器的分发潜力目前是无与伦比的。

从 UCI 到 UBI

除了资助创作者之外，将基本收入扩大到更广泛的人口可能会带来好处。普遍基本收入 (UBI) 可以是一种隐藏形式的创作者资助，让更多人有更多的创造力和创新精神。





研究表明，来自高收入（前 1%）家庭的孩子成为发明家的可能性是来自低于中等收入家庭的孩子的 10 倍；此外，下游产品创新也让高收入家庭受益匪浅。





在 2020 年大选中，总统候选人安德鲁·杨呼吁给每个美国成年人每月 1,000 美元的基本收入，其中一项既定的好处是让人们“更有创造力”。





如今，对 UBI 的支持在年轻人中尤其受欢迎：30 岁以下的成年人支持政府提供 UBI 的比例大约为二比一。尽管 UBI 最近流行起来，但保证收入的想法由来已久：拿破仑、托马斯潘恩和小马丁路德金都表示支持某种形式的现金发放或基本补偿。





尽管 UBI 有好处，但美国可能没有政治意愿在短期内制定这样的计划。 UBI Research 是一个探索独立于政府的UBI 可能实施的智囊团；它的许多编译项目都是基于加密的。





例如， UBI是一个加密项目，它不断地将 $UBI 代币传输给成功验证的成员，这些成员已在人类证明（Proof of Humanity ）上注册为唯一人类，这是以太坊区块链上人类的社会身份系统。

数字创意生活的未来

除了为艺术家提供就业机会之外，新政还有一个更大的使命：促进富兰克林·D·罗斯福所说的“更丰富的生活”。





新政文化节目让无数美国人第一次看到原创艺术作品，参加他们的第一次现场戏剧表演，并参加全国各地社区中心的教育节目。





如今，社交媒体平台同样使消费者能够免费获得大量创意作品，但广告模式和内容的数字性质削弱了在线内容创作的经济可行性。





最终结果是，创作者经济类似于超级明星经济，绝大多数创作者都在努力维持生计——所有创作者都建立在一个摇摇欲坠的基础上，因为他们接触观众和赚取收入的能力是由一小部分人决定的。少数公司。





尽管加密技术有望让平台更加开放和透明，并让用户直接拥有和参与底层平台的优势，但对于创作者来说，已经出现了幂律分布。





在 NFT 市场上，前 1% 的艺术家占销售额的 48% 。这是反映传统艺术世界的幂律动态，其中前 1% 的艺术家占拍卖销售额的 64% 。





由于大流行引发的工作不安全感和收入不平等加剧，制定计划为创作者的成功创造更广泛的入口比以往任何时候都更加紧迫。





随着我们在数字城镇广场上花费的时间越来越多，重要的是要在这些在线城市中培育一个更健康的生态系统，包括更强大的公民活动、民主决策、公共工程资金以及拥有强大的创造者中产阶级的经济。通用创意收入可以是朝这个方向迈出的一步。





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