追踪全球热门区块链游戏

Metaversians怎么了？ Dr.One 回来了，我在这里让你知道，当我们宣布这一点时，我们并没有在玩耍 HackerNoon 加入了区块链游戏联盟。 为了表达我们对区块链游戏的热爱和赞赏，并支持正在构建游戏行业未来的开发者，我们推出了自己的平台来跟踪世界 . 最流行的区块链游戏 我们的区块链游戏平台如何运作？ HackerNoon 上列出的每个区块链游戏都有自己的专用页面，显示游戏玩家需要了解的所有信息。 最重要的是，该页面列出了 HackerNoon 上所有提到该游戏的最新文章。 此外，该页面还列出了所有提到该游戏的最新 YouTube 视频，并且在排名页面中显示了游戏预告片的预览。 通过计算 HackerNoon 上每个单独游戏页面的流量，我们可以确定人们每周搜索区块链游戏的频率。 根据该数据，我们的排名页面将显示该特定周内对该游戏的兴趣上升或下降百分比。 未来，我们计划实施其他数据点，例如 Token 价格波动、网络上的整体提及等。 为什么要费心追踪区块链游戏的公众利益？ 我们对这个问题的回答取决于提出这个问题的人。 对于那些只想玩元宇宙必须提供的最佳游戏的人，我们希望提供一个简单的界面来查看每周最受欢迎的游戏。游戏玩家将能够点击他们感兴趣的排名中的任何游戏，并直接在 HackerNoon 上查看他们的全部内容。他们甚至可以查看这些游戏的游戏预告片和 YouTuber 报道，看看这是否是他们有兴趣尝试的游戏类型。 对于游戏玩家： 在购买游戏代币或 NFT 之前， 很重要。我们希望我们的“趋势”评级可以帮助您了解哪些游戏在公众眼中的起起落落。我们不需要告诉你有 .能够查看特定区块链游戏项目的热门新闻可以帮助您及时了解游戏元世界中的所有最新动态。 对于投资者： DYOR 那里有很多骗局 社交聆听和社区管理是营销和开发游戏的重要组成部分。您在 HackerNoon 上的区块链游戏页面是查看我们的作者对您的评价以及查看人们在 HackerNoon 和万维网其他地方搜索您的游戏的趋势的简单方法。 对于游戏开发者： 元宇宙将继续存在 无论您是否相信“游戏赚钱”或“游戏赚钱”运动，有一件事是确定的；元节不会去任何地方。 我们一直在与区块链游戏公司合作，例如 ， 和 ，反响非常好。我们的贡献者提出的创意故事展示了对元宇宙的热情以及它对我们的未来。 沙盒 超级粉丝 HackerNoon 想成为构建元宇宙的一部分，无论大小，我们都可以做到。 我们希望帮助游戏开发者让他们的游戏获得应有的关注，而这个新平台只是我们要做到这一点的一种方式！ 如何让我的区块链游戏在 HackerNoon 上架？ 您想让您的游戏在 HackerNoon 上上市吗？任何区块链游戏开发者都可以通过 2 个简单的步骤将他们的游戏列入我们的平台： 填写此表格： 第 1 步。 https://hngamingpages.paperform.co/ 联系我们的赞助商和合作伙伴代表 第 2 步。 合作伙伴@hackernoon.com 而已！我们希望您和我们一样喜欢这个新版本。直到下一次，继续游戏，继续在 HackerNoon 上写作。 你最喜欢的区块链游戏是什么？你投资了哪些游戏？在下面的评论中让我们知道！