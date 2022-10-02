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    “连接不是私人的”警告解释经过@TheMarkup
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    “连接不是私人的”警告解释

    2022/10/02
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    经过 @TheMarkup 1,600 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    在您的互联网旅行中，您可能会偶然发现一条警告，上面写着“您的连接不是私密的。攻击者可能正试图窃取您的信息。”该页面通常会为您提供继续访问该网站的选项。但是你应该吗？每次访问网站时，您的 Web 浏览器都会检查两个数字证书之一是否存在：传输层安全 (TLS) 或安全套接字层 (SSL) 证书。
    featured image - “连接不是私人的”警告解释
    #cybersecurity#internet#security
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