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    进程和线程：掌握 Linux 的基础经过@infinity
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    进程和线程：掌握 Linux 的基础

    2022/08/22
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    经过 @infinity 2,181 讀數
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    太長; 讀書

    摩尔定律从来都不是法律，而是一种观察。摩尔定律观察到，密集集成电路中的晶体管数量每两年翻一番。在 Linux 中，所有这些东西的集合称为一个进程。 Linux 建立在进程的基础之上。要检查您机器上运行的不同进程，您可以尝试运行以下命令：bash。这将运行所有进程及其进程 ID 以及进程 ID。 Linux 系统中的每个进程都会有一个唯一的命令来识别它使用的是哪个。

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    #linux#computer-science#c
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    Rishabh Agarwal

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