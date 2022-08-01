以下是您最喜欢的科技巨头本季度的财务表现

您是否一直幻想着赢得美国历史上第三大彩票奖金？唉，看起来我们中的任何人都没有持有中奖彩票 ，但这样做的人尚未出面领奖。鉴于伊利诺伊州是彩票中奖者可以选择不透露姓名的州之一， ;-) 约 13.4 亿美元的头奖 我们可能永远不知道谁赢了 尽管如此，赢得超级百万大奖的竞赛已经结束，这意味着我们可以继续我们的生活并恢复我们定期安排的内容：每周的科技公司简报！科技巨头 ， 和 是由于 过去一周，以及网络上关于这些结果的大量报道，以及它们对经济状况的意义，可能在我们最新一轮的 HackerNoon 科技公司排名中发挥了关键作用。 微软 ， 苹果 亚马逊 报告收益 🏆 #1。苹果 苹果在本周取代了微软，获得了第一的位置。通货膨胀 iPhone 制造商的 因为它报告的截至 6 月 25 日的三个月的销售额和利润分别好于预期，分别为 830 亿美元和每股 1.20 美元。 没有凹陷 季度收益 尽管收入数十亿美元，该公司仍在追随其科技行业同行的领先地位 并在努力应对“ 。”分析师认为该公司是 不过，鉴于 iPhone 的忠诚和相对富裕的客户群。投资者也同意。苹果公司公布财报后股价上涨，其市值从周四的 2.529 万亿美元增加到周五结束时的 2.612 万亿美元。 放缓招聘 具有挑战性的运营环境 不受更广泛的经济障碍的影响 🪟 #2。微软 与苹果不同，微软 华尔街估计。根据 ，该公司的季度收入在同比增长 12% 至 518.7 亿美元后经历了自 2020 年以来的最慢增长。截至 6 月 30 日的季度利润为 , 在 CNBC 下方 2.29 美元。 未能击败 美国全国广播公司财经频道 每股 2.23 美元 期望 但缓慢的增长几乎没有让这家总部位于里士满的公司倒下，该公司已经在寻求在未来做得更好。这家科技巨头预测其年收入将 ，受云计算服务需求的推动。 两位数增长 微软也 上周，一家奥地利间谍公司创建了恶意软件来监视许多身份不明的银行、律师事务所和战略咨询公司。这家名为 DSIRF 的公司， 指控，并指出其软件 - 称为 Subzero - 是“专门为欧盟国家的官方使用而开发的。它既不提供、也不出售或用于商业用途。”不确定这是更好还是更糟。 被告 回应 🚘 #3。特斯拉 报告了它的 比本周名单上的其他人早。这家汽车制造商在截至 6 月 30 日的三个月内创造了 169.3 亿美元的收入和每股 1.95 美元的利润。不过，业绩公布时最大的消息并不是财务状况：这家汽车制造商已经清算是一个令人意外的公告 在今年第二季度，其持有的比特币为 9.36 亿美元。 特斯拉 收益 75% 当然，如果不提及其联合创始人兼首席执行官埃隆·马斯克，任何有关特斯拉的新闻都是不完整的。古怪的亿万富翁 一份报告 声称马斯克与谷歌联合创始人谢尔盖布林的妻子有染。马斯克说他仍然是布林的朋友，尽管来自 声称这位亿万富翁要求他的财务顾问出售他对马斯克公司的投资，所以谁知道🤷♂️ 垃圾 华尔街日报 内幕 📦 #4。亚马逊 尽管亚马逊没有公布季度利润，但它的 仍然 .这家电子商务巨头的收入为 1212.3 亿美元，达到 20 亿美元 .截至 6 月 30 日的季度亏损为每股 20 美分。 结果 超出预期 超出预期 与苹果一样，分析师认为亚马逊也可以 鉴于其关注点超出了零售行业。该公司的股票已经 上周四尽管亏损，这表明对这家科技巨头蓬勃发展的云业务和服务产品的增加充满信心。 经受住更广泛的经济障碍 交易更高 其中一个产品可能是亚马逊的 Alexa 提供了一种令人毛骨悚然的能力，可以在 他们的录音不到一分钟。虚拟助手一直在听你说话已经够糟糕了（尽管这些人认为这是 )，但能够伪造某人的声音？我们会让你决定这是否是你想要生活的未来。 被喂 没那么糟 🪙 #5。币库 本周可能是奇怪的，因为它还没有真正报告它的收益，尽管他们预计会在某个时候出现 . 币库 下周 加密货币交易所的厄运并没有放弃。就在上周，Coinbase 在媒体开始报道称，美国证券交易委员会正在调查该公司是否出售伪装成数字资产的证券，从而有效地绕过了监管机构的监督。如果这还不够糟糕，Coinbase 经理最近还被司法部指控 __ __。哎哟! 股价下跌 内幕交易 因此，第二季度收益报告最好是有史以来最好的事情，否则投资者可能会翻转。但如果公司的 有一些事情要过去，它可能会是一个错过。 第一季度收益 这是一个包装！感谢您阅读本周的科技公司简介。如果您想实时关注这些排名，请随时关注 .下周见。 这里 和平！ ☮️