这就是我向非技术朋友教授加密货币交易的方式

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本文是适合初学者的加密货币交易指南。它涵盖了区块链基础知识和不同的交易所（集中式、分散式和混合式），并提供了基本交易的技巧。它强调了谨慎的重要性，警告潜在的诈骗，并引入了加密货币恐惧和贪婪指数。本文旨在为非技术人员进入加密货币交易世界简化复杂的概念。