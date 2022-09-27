这就是您的 TikTok 营销失败的原因

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TikTok营销渠道已成长为企业有前途的营销渠道。拥有超过 10 亿用户，营销人员更容易传达他们的信息。但是，如果您做得不对，所有这些十亿用户仍然意味着零机会。您需要先了解 TikTok 平台的工作原理，才能成功在 TikTok 上营销您的业务。 TikTok 用户平均每天在该应用上花费大约 52 分钟。您的内容应该专注于娱乐而不是销售您的产品。