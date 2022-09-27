这就是您的 TikTok 营销失败的原因

TikTok 曾经是一款关于口型同步和喜剧短剧的有趣视频分享应用，现已成长为面向企业的有前途的营销渠道。 拥有超过 每月活跃用户，营销人员更容易传达他们的信息并吸引更多眼球。难怪越来越多的企业加入 TikTok 营销 。 1十亿 潮流并投资营销活动 也就是说，如果你做得不对，所有这些十亿用户仍然意味着零机会。一些营销人员可能认为他们已经有了一个很好的策略，结果却发现他们的 TikTok 营销活动并没有带来他们想要的结果。 如果您是这些人中的一员，并且对出了什么问题摸不着头脑，这里有一些可能的解释。 了解 TikTok 平台 每个社交媒体平台都是不同的。如果您想在 TikTok 上成功营销您的业务，您首先需要了解该平台的运作方式。 Z世代占主导地位 超过一半 （ ) 的 TikTok 用户年龄在 16 到 24 岁之间。这些年轻一代精明、好奇，并且拥有 和品牌方法。 60% 他们自己的期望 这意味着，如果您针对的是另一个年龄段，则需要更改策略。内容、语气和其他一切都会有所不同。不理解这一点将导致活动失败。 用户的注意力非常短 TikTok 用户的平均花费约为 每天在应用程序上。这意味着他们正在滚动浏览大量内容，并且只停留几秒钟来观看每个视频。 52 分钟 这就是为什么您的视频需要足够引人注目和有趣，以使他们停下来观看直到结束。否则，你将只是另一个卷轴。 用户使用该平台进行娱乐 TikTok完全是关于娱乐的。用户可以在该应用上观看有趣的视频、舞蹈挑战和其他创意内容。这就是为什么您的内容也需要具有娱乐性的原因。没有人愿意观看伪装成 TikTok 视频的无聊广告。 这是影响者的家 TikTok也是一个地方 可以增加他们的追随者并分享他们的内容。这就是为什么与他们合作应该成为您的 TikTok 营销策略的一部分。他们已经拥有庞大的追随者，您可以利用这些追随者。 影响者 您的 TikTok 营销策略效果不佳的 7 个原因 当然，建立成功的 TikTok 营销策略需要付出很多努力。然而，有些营销人员即使付出了很多努力，仍然没有看到他们想要的结果。 他们中的一些人只是想通过简单地在那里来利用这一趋势。其他人提出了太多的内容。他们自己甚至无法管理它。 这可能有很多原因，但这里有一些最常见的原因： 1. 你的视频太卖座了 您的 TikTok 营销策略可能不起作用的第一个原因是您使用这些内容纯粹是在吹嘘您的产品有多棒，以及用户最终会因为不购买而感到痛苦。 高性能的 TikTok 营销内容应始终专注于为用户提供价值。无论是娱乐他们、教育他们，还是两者兼而有之，您的内容都应该是关于销售产品以外的其他内容。 2. 你的视频太长了 还记得我们说过 TikTok 用户的注意力持续时间短吗？这意味着您需要使视频尽可能简短。 TikTok 视频的理想长度约为 .任何超过此时间的内容都会失去用户的注意力——YouTube 视频很好，但在 TikTok 上不行。 15 秒 3. 你并不真正了解你的听众 如果您针对年轻一代，TikTok 可能是一个非常有用的营销渠道。但是，如果您的目标受众是专业人士或婴儿潮一代，那么您最好使用其他平台，例如 LinkedIn 或 Facebook。如果您的目标受众一开始就不存在，那么您怎么能期望得到任何结果呢？ 4. 坚持一种策略太久 趋势在 TikTok 上来来去去。有一天，我们谈论 Squid Games。第二天，我们谈到了叛徒之舞。这就是为什么您需要灵活处理内容并能够在必要时切换策略的原因。如果你坚持一个单一的策略，你很快就会变得过时和无关紧要。 5.你太认真了 TikTok 营销视频应该始终有趣且轻松。这不是严肃或沉重话题的平台。如果你试图强迫它，你最终只会疏远你的观众。 分享一些让您的品牌形象化的视频。幕后视频、ASMR 包装订单、您的团队在不同部门或部门的一天——任何能让用户一睹您作为公司身份的东西的东西。 6. 你所有的视频看起来都一样 您的 TikTok 营销策略也可能不起作用，因为您的所有视频看起来都完全相同。 这就是为什么尝试不同的格式、长度和样式很重要的原因。通过混合起来，您将能够了解什么对您真正有效，以保持您的观众参与并想要更多。 7. 内容上传后策略结束 TikTok 的营销策略不仅仅是内容制作。你不能一个接一个地放内容，然后祈祷它会出现在FYP上。 您需要继续通过其他渠道推广它，例如您的网站或社交媒体平台。您还需要跟踪您的分析，以了解您的视频的表现如何并相应地进行更改。 底线 无论营销渠道多么有前途和按需提供，它总有可能对您和您的企业不起作用。了解您正在使用的平台并创建符合趋势的内容非常重要。 通过这样做，您将能够增加成功的机会并更有效地接触目标受众。请记住，任何社交媒体营销策略都需要时间、精力和一致性来为您带来预期的结果。