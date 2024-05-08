这就是为什么 Consensys 对 SEC 的诉讼注定失败

加密货币领域最著名的公司之一最近宣布起诉美国证券交易委员会 (SEC)，此举震惊了整个行业。





4 月 25 日，加密货币巨头 Consensys 在德克萨斯州联邦法院提起了一项措辞激烈的诉讼，指控 SEC 在试图制止市值 3800 亿美元的加密货币以太币（通常称为 ETH）时“监管过度”。该投诉基于“ETH 不具备任何证券属性”的理由。





Consensys 错了，这场诉讼注定要失败。原因可以追溯到近十年前以太坊刚成立的时候。但为了理解这些原因，我们首先需要了解一下 Consensys 到底做了什么。





Consensys 是以太坊区块链的主要支持者；以太坊是一种“第 1 层”区块链账本，类似于比特币，但可以在其基础上构建其他协议和应用程序。以太坊用户使用 ETH 在网络上进行交易，ETH 是网络用户向全球运行该网络的个人（称为“矿工” - 稍后会详细介绍）支付的一种形式。





Consensys 为以太坊的后端基础设施做出了巨大贡献，并为生态系统内的许多小型项目提供了资金。然而，它最出名的身份是 MetaMask 的开发商；MetaMask 是迄今为止加密行业最受欢迎的钱包，截至今年 2 月，每月活跃用户约为 3000 万。





该公司对以太坊生态系统的贡献水平，以及其产品的巨大采用，使 Consensys 成为加密世界的巨头；2021 年 11 月，它以 32 亿美元的估值筹集了 2 亿美元。2022 年 3 月，它又筹集了 4.5 亿美元；这一次，估值为 70 亿美元。





Consensys 的成功本质上与其支持的以太坊网络的成功息息相关，然而，以太坊自成立以来就因其代币 ETH 而陷入争议并受到监管审查。具体来说，ETH 首次进入市场的方式。





ETH 于近十年前于 2014 年 7 月通过首次代币发行 (ICO) 的方式推出；本质上，这是加密行业版本的 IPO，代币首先向公众出售。在鼎盛时期，ICO 非常受欢迎，参与人数在 2016-17 年达到顶峰；现在业内将这一时期称为“ICO 时代”。





这些销售引发了如此热烈的气氛，以至于一种代币 EOS 通过为期一年的 ICO 筹集了近 41 亿美元；超过了当年三大股权融资额（Uber、Epic Games 和 Juul）的总和。





由于大量资金涌入 ICO，它们很快引起了监管机构的关注和愤怒。美国证券交易委员会于 2017 年 7 月发布了一份调查报告，宣布“‘虚拟’组织提供和销售数字资产须遵守联邦证券法的规定。”





该机构认为，加密货币属于证券，因此应受到监管。颁布这项法令后，监管机构开始热切地追查和起诉不遵守证券法的 ICO。不出所料，几乎所有 ICO 都是如此。这让 ICO 热潮戛然而止，代币销售几乎在一夜之间枯竭。





然而，尽管美国证券交易委员会一心要严惩新 ICO，但 2017 年 7 月报告发布之前发行的所有代币实际上都获得了豁免。这些代币发行者均未受到起诉，因为他们的销售是在证券法规定 ICO 属于证券交易范围之前进行的。





这意味着 ETH 侥幸逃脱了；如果它在报告发布后推出，那么它的开发者就会被起诉。此次销售没有向监管机构提交任何注册，这意味着 ICO 不符合 SEC 的证券法。然而，尽管没有积极追究 ETH 的证券违规行为，但该机构决心将这个人气飙升的网络和价格飙升的代币牢牢地放在他们的雷达上。





在接下来的五年左右的时间里，虽然关于 SEC 是否应该真正监管 ETH 的争论仍在继续，但监管机构的主要重点是打击该领域发生的众多诈骗和欺诈行为。





然而，所有这一切都将在 2022 年发生改变，届时以太坊将对网络运行方式进行重大改变。





这一变化的细节非常技术性，但本质上，以太坊引入了一个名为“权益证明”的系统，其中网络将由上述矿工锁定（或“质押”）他们的 ETH 来运行，以换取从网络用户那里获得付款的能力。





虽然这听起来像是一次无害的技术更新，只有少数地下室里的狂热分子才能理解和感兴趣，但转向权益证明改变了以太坊的一切。该网络现在牢牢地处于美国证券交易委员会的瞄准范围内。而监管机构早已对加密货币领域发生的大量骗局感到恼火，因此有充分的理由追查该网络，因为它认为该网络是促成如此多欺诈活动不可或缺的一部分。





因为对美国证券交易委员会来说，质押构成投资合同，完全属于证券法的范畴。





如果投资合同通过了“豪威测试”，则被归类为此类合同。豪威测试由美国最高法院在 1946 年的一起具有里程碑意义的案件中制定，该测试声称投资合同是“一种合同、交易或计划，通过该合同、交易或计划，一个人将其资金投资于一个共同的企业，并期望仅从发起人或第三方的努力中获得利润。”





质押安排涉及个人投资者向质押池贡献加密货币，期望获得奖励，同时依靠管理和运营质押平台的团队的努力和工作。因此，使用豪威测试的法院会发现质押确实构成投资合同，因此属于证券法的范畴。





自从以太坊转向权益证明以来，美国证券交易委员会一直在大力、无情地打击该网络及其生态系统内的公司，对该领域的许多主要参与者采取了大量监管行动。在诉讼文件中，Consensys 甚至将该机构负责人 Gary Gensler 称为“十字军东征的 SEC 主席”。





事实上，细心的读者在读到第 68 段时会发现，在同一起诉讼中，Consensys 本身最近也收到了美国证券交易委员会 (SEC) 发出的威尔斯通知；这是一封信，通知各公司即将采取的法律行动，该通知是在该机构进行调查的结果之后发出的。





事实证明，在提起诉讼之前，Consensys 就面临着即将被起诉的危险。SEC 提出这一指控的理由包括，Consensys 开发的 MetaMask 钱包在其产品中提供质押服务。





考虑到所有这些因素，Consensys 起诉 SEC 的决定开始呈现出截然不同的局面，其诉讼开始看起来非常像一次先发制人的打击。该公司知道起诉迫在眉睫，因此决定在 SEC 起诉他们之前发起攻势并起诉 SEC。然而，问题是，Consensys 几乎没有获胜的机会。





尽管 Consensys 可能会争辩，但 ETH 具备证券的所有特征。这不仅是因为质押机制是网络运行的核心，还因为代币是通过 ICO 发行的；SEC 已宣布这一过程属于证券法。ETH 只是运气好，因为它的 ICO 恰好发生在声明之前，所以才被放行。时机很好，避免了起诉，仅此而已。





尽管美国证券交易委员会 (SEC) 无法追究该代币在市场上推出的方式，但将质押作为网络的核心功能，为他们提供了启动法律诉讼并从不同角度打压 ETH 所需的所有弹药。





除了大量不利于其诉讼的证据之外，Consensys 还必须应对 SEC 起诉加密货币公司的记录。SEC 网站列出了该机构针对加密货币公司提起的 238 起诉讼，到目前为止，它从未真正输过任何涉及未注册证券的案件。





另一家加密货币公司 Ripple 的代币XRP 被美国证券交易委员会 (SEC) 称为证券，该公司去年 7 月在一场所谓的法庭胜利中引起了很大轰动。然而，这种说法具有误导性；当 XRP 在交易所的二级市场销售中向公众提供时，它被认为不是证券，但法院发现，当它出售给对冲基金和其他机构时，它确实是一种证券。从某种程度上说，这是 Ripple 的部分胜利，而对美国证券交易委员会来说绝对不是失败。





因此，考虑到所有这些因素，Consensys 决定起诉 SEC，指控其对以太坊生态系统进行迫害，这可以说是一种万福玛利亚之举；该公司知道自己将被起诉，而且很可能很快就会被起诉，因此它决定孤注一掷，就另一个问题在法庭上与 SEC 对簿公堂，或许是为了将注意力从自身转移到以太坊及其代币的法律不确定性上。





通过这样做，它也加速解决加密货币领域最大的悬而未决的问题之一，这个问题长期困扰着整个行业：ETH 是否正式且合法地是一种证券。





面对如此不可能的胜诉几率，Consensys 似乎只能希望尽可能拖延诉讼。该公司拥有雄厚的财力，有能力聘请业内众多最优秀的律师。这样一来，它就能让诉讼持续更长时间。但法院迟早会做出裁决。到那时，ETH 和 Consensys 都将陷入困境。