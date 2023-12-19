这个家伙认为穿粉色衣服会让你喜欢他

太長; 讀書

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爱德华·斯特姆（Edward Sturm）是一位“书呆子营销人员”，他分享内容自动化的捷径。追随他的有著名企业家、首席营销官、营销主管，甚至是普通的老名人。他发现了一个媒体购买故障，让他每天花一美元就能获得数百万次展示。