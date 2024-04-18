这些编程面试问题将区分专业人士和业余人士

编码面试问题





各位开发人员，大家好！

在我的职业生涯中，我曾对各种级别的开发人员进行过100多次面试，从初级开发人员到经验丰富的老手。你知道吗？在此期间，我精心设计了 10 个棘手问题，向每位新应聘者提出这些问题。

为什么？原因很简单：这些问题让我不仅仅评估一个人的技术能力。它们深入探究他们的思维过程、解决问题的方法、团队合作能力和其他关键素质。

你准备好迎接这场智力竞赛了吗？那就做好准备吧，因为这些问题不是胆小者能回答的！





防止同时编辑文章

假设您正在实施一个期刊编辑系统，其中编辑者可以在管理面板中编辑文章。如何防止两个编辑者同时编辑同一篇文章并覆盖彼此的更改？





零停机部署原则

零停机部署的原理是什么？零停机部署是指在不停机的情况下部署应用程序的方法。零停机部署是如何实现的？





对您所偏好的框架的批评

说出您不喜欢或无法按您喜欢的方式工作的首选框架的方面。解释这些问题是如何以及在何处出现的，以及如何改进它们。

4. 处理长时间运行的 Cron 任务

如果你的 cron 任务每分钟运行一次，但执行时间超过一分钟，会发生什么情况？如何防止这种情况发生？

5. 数据库中的数据非规范化

您是否曾遇到过需要对数据库中的数据进行非规范化的情况？如果是这样，您试图解决什么问题，面临哪些挑战，以及如何做得更好？

6. 在测试中模拟外部调用

如果您编写测试，如何规避您正在测试的代码产生的外部调用问题？考虑在 CI（持续集成）上禁止外部调用的场景。为什么这是一个好的做法？

7. 与外部系统同步电子邮件变更

假设您的系统实现了电子邮件更改功能。但是，电子邮件还存储在外部系统中，例如支付处理器，它会向用户发送电子邮件（但用户不会直接与其交互）。您将如何实现与外部系统的电子邮件同步？





发现生产错误

您如何了解生产过程中发生的错误？您依靠用户报告还是有自动化机制？





设计一个简单的聊天应用程序

你会如何设计一个简单的聊天应用程序？你可以向后端工程师询问后端部分，向前端工程师询问前端部分。这个对话中可能会有很多分支。

10. 在多用户环境中隔离测试

当多个测试同时运行并访问数据库并可能对其进行修改时，如何确保测试隔离？如果您的框架不提供隔离，您将如何实现或改进它？





其他提示：

鼓励考生详细阐述他们的思维过程和答案背后的原因。

评估他们的解决问题的能力、批判性思维能力以及相关技术知识。

在整个面试过程中评估他们的沟通和协作能力。







