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    这个大学预科软件正在向您的孩子出售广告访问权经过@TheMarkup
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    这个大学预科软件正在向您的孩子出售广告访问权

    2022/07/20
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    太長; 讀書

    Naviance 软件是大学研究和申请过程中不可或缺的一部分。 Markup 审查了 10 所大学与 Naviance 的姊妹公司 Intersect 之间的合同。学院和大学使用 Naviance 通过付费广告来定位学生，鼓励他们注册。该平台允许招生官员根据学生的位置、学术“能力”、他们感兴趣的专业，甚至他们的种族来选择什么样的学生会看到他们的招聘信息。 Naviance 归 PowerSchool 所有，它对从幼儿园到大学毕业的学生产生了重大影响。

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