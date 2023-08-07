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    这不是机器，傻瓜——这是我们的社会政治经济系统经过@djcampbell
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    这不是机器，傻瓜——这是我们的社会政治经济系统

    2023/08/07
    13m
    经过 @djcampbell 734 讀數
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    太長; 讀書

    一个超级智能的人工智能应该比我们更好地保护地球上的所有生物，因为它比我们更聪明。
    featured image - 这不是机器，傻瓜——这是我们的社会政治经济系统
    #ai#philosophy#futurism#technology
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