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    运行 SerenityOS，一封写给 90 年代用户界面的情书经过@ChrisChinchilla
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    运行 SerenityOS，一封写给 90 年代用户界面的情书

    2022/10/20
    5m
    经过 @ChrisChinchilla 1,704 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    SerenityOS 是一个复古风格的现代操作系统。这篇文章展示了我如何在 Mac 上运行它，以及我对不使用 Chromium 或 WebKit 的项目浏览器项目的实验。
    featured image - 运行 SerenityOS，一封写给 90 年代用户界面的情书
    #operating-systems#serenity
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    @ChrisChinchilla

    Chris Chinchilla

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