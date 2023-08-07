运行时艺术：初学者介绍🎨

亲爱的 HackerNoon Nation， 为什么选择 NFT；为什么基于区块链的艺术？ 不管反对者怎么想，只有像以太坊这样的网络上的 NFT 才有可能实现。 其中之一？ 运行时艺术。 这个领域还处于萌芽阶段，但它正在获得越来越多的关注，并且已经具备了一些特殊的特质。让我们在今天的文章中让您了解基础知识！ -全脂奶粉 仅使用 NFT：运行时艺术解释 当谈到通用计算时，“ 一词可以指“程序运行的时间或期间”或“程序运行的时间长度”。 运行时” 在以太坊生态系统中， 是一个新的探索领域。它的艺术是在智能合约级别动态计算的，因此只要以太坊运行，即无限期地运行，就可以与之交互。 运行时艺术 从这个意义上说，运行时艺术是基于区块链的动态艺术的完全链上版本。此类项目使用以太坊作为“永远在线”的计算机，并依靠区块数据或气体数据等数据来随着时间的推移不断发展其艺术。 我最近写了关于 以及该领域的早期项目如何开创完全链上游戏的先河。本质上，运行时艺术项目正在开创完全链上可编程艺术作为一种新媒介，指向新的可能性。 自治世界 运行时艺术项目的一些例子 🌐 地形 运行时艺术的早期缩影 , Terraforms 是一个生成式链上土地艺术项目，其各个 NFT 不仅是迷你绘画应用程序，而且还是由“Hypercastle”组成的包裹 。 数学城堡 跨越 20 个虚拟关卡 底层合约的独特设计，以及 Hypercastle 是如何从代码本身输出的，意味着这可能是 2022 年之前唯一一个在 100 甚至 1000 年后仍然存在的以太坊元宇宙项目。 “艺术就是合同，并且脱离了合同”，Terraforms 联合创始人 之前已经解释过。这种动态还特别提供了开放的互操作性，这意味着 Terraforms 可以在未来很长一段时间内充当虚拟实境实验的基础层。 113 🦠 突变花园播种机 ，艺术家 Harm van den Dorpel 的收藏，是运行时艺术的另一个迷人例子。 突变花园播种机 该项目由 512 个生成 NFT 组成，每个 NFT 都是一个不断进化的独特“突变体”。这些突变体的进化是由以太坊区块数据决定的，其诞生区块的交易哈希值充当种子，以促进属性随时间的变化。 换句话说，这些链上生物的突变源于它们的种子块哈希与以太坊当前的块哈希进行比较，并且由以太坊永久进行比较。 每个突变体的突变频率各不相同，有些突变体每天都会变化，而另一些则每约 5 个月才变化一次。 🛣 混沌之路 是 Chainleft 推出的一个较新的运行时艺术收藏品，它完全体现了只有通过像以太坊这样的区块链才能实现的艺术创作概念。 混乱之路 该系列在每个 NFT 中呈现了多种艺术形式——一幅画、一首诗和音乐——所有这些都是在以太坊虚拟机不断工作的情况下不断产生和发展的。 值得注意的是，这种“永远在线”的方法与该项目独特的合同设计相结合，让持有者可以随时将其艺术品恢复到以前的状态。 这是主流数字艺术的一个有趣的衬托，其中大部分艺术在永远消失在时间中之前短暂地存在于网上。 在这里提供了更强大的可用性和可编程性保证，而且它非常强大。 Onchain 大局观 事实上，只有通过使用区块链技术才能创造性地实现某些事情。 。 运行时艺术就是其中之一 就像《自治世界》一样，运行时艺术领域基本上是全新的。像前面的例子这样的开创性项目才刚刚开始描绘这里的可能性。期待未来看到更多相关实验和创新！ 然而，即使它还处于萌芽状态，运行时艺术已经让许多加密货币梦想家实现了前所未有的梦想。我说，不要让这里的创意褪色。 ：查看 Terraforms、Mutant Garden Seeder 和 Chaos Roads 等项目 探索运行时艺术 作者简介 是的创造者 — Bankless 时事通讯，重点关注加密经济中 NFT 的出现。他还是 Bankless 主要时事通讯的高级撰稿人。 威廉·M·皮斯特 元宇宙