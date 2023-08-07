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    运行时艺术：初学者介绍🎨经过@bankless

    运行时艺术：初学者介绍🎨

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    太長; 讀書

    运行时艺术领域还处于起步阶段，但它正在获得越来越多的关注。这是一种在智能合约层面动态计算的艺术，因此只要以太坊运行，即无限期地运行，就可以与之交互。本质上，运行时艺术项目正在开创完全链上可编程艺术作为新媒介的先河。
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