边缘无服务器：快速概述

太長; 讀書

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借助 Cloudflare Workers 和 Deno Deploy 等边缘计算平台，开发人员可以编写既快速又便宜的中间件和后端。边缘计算改变了游戏规则，它启用了新一代的全栈框架，如 Remix 和 Fresh。您可以使用这些框架来开发应用程序并将其直接部署到边缘。此外，边缘计算可以通过 Netlify 和 Vercel 等平台间接使用。