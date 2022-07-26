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    边缘无服务器：快速概述经过@phongnn
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    边缘无服务器：快速概述

    2022/07/26
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    经过 @phongnn 1,323 讀數
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    太長; 讀書

    借助 Cloudflare Workers 和 Deno Deploy 等边缘计算平台，开发人员可以编写既快速又便宜的中间件和后端。边缘计算改变了游戏规则，它启用了新一代的全栈框架，如 Remix 和 Fresh。您可以使用这些框架来开发应用程序并将其直接部署到边缘。此外，边缘计算可以通过 Netlify 和 Vercel 等平台间接使用。

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    featured image - 边缘无服务器：快速概述
    #edge-computing#serverless#cdn
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    by Phong Nguyen @phongnn.I love building modern web apps with React, Next.js, Remix, Netlify, Cloudflare Workers, Node.js, TypeScript...
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