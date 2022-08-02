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    软件工程招聘经理的常见问题解答 - 第 3 部分（共 5 部分）：投资组合和 GitHub经过@alishahnovin

    软件工程招聘经理的常见问题解答 - 第 3 部分（共 5 部分）：投资组合和 GitHub

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    太長; 讀書

    作为软件工程师的招聘经理，我拥有超过 10 年的经验，我编制了一份清单，列出了我从求职者那里收到的许多反复出现的问题。

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    by Alishah Novin @alishahnovin.👨‍💻Coderㅤ🎯Product Managerㅤ👔Engineering Directorㅤ🧙‍♂️Mentor 🤖Technologistㅤ🌐alishahnovin.com
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