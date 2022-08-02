软件工程招聘经理的常见问题解答 - 第 3 部分（共 5 部分）：投资组合和 GitHub

自从我从软件工程师转变为工程经理以来，技术面试发生了很大变化。特别是在后新冠时代，人们更加重视 我认为这是一个重要且受欢迎的变化。 人， 在采访数百名程序员的十年中，我也有幸与各种训练营、大学和数百名在 LinkedIn 上的求职者一起工作。在过去几年的所有变化中，在不同的地点和媒介中，一些东西始终保持一致： 我被问到的问题。 考虑到这一点，我想 - 为什么不从我作为招聘经理的角度提出常见问题解答？ 虽然这是我的观点，但它基于多年的观察和支持数据。但话虽如此，建议不是事实。你可能不同意某些观点，这没关系。我们不同意的意见使我们能够更好地理解自己的观点。充其量，我希望这些回答能帮助你找到梦想的工作。在最坏的情况下，我希望他们能帮助你形成你自己的关于如何处理你的职业的想法。 在这一部分中，我将专注于我收到的关于 的问题。 投资组合和 GitHub 关于投资组合 我真的需要投资组合/网站吗？ 这真的取决于 - 但我非常支持他们。简历向我展示了你专业的一面。作品集展示了您的个性和兴趣。它们让招聘经理对您是谁以及您希望如何成长有不同的认识。 当然，并不是每个人都需要一个——或者都渴望建造一个。我认识很多成功的程序员，他们没有作品集/网站，也从来不需要。事实上，我认识的 开发人员都没有。如果是这样，我为什么要推动他们？ 大多数 简单的答案是这是一个赔率游戏。技术招聘现在是一个狂野的世界 - 有很多需求，很多候选人，竞争非常激烈，但人们也在努力寻找工作。投资组合并不能保证你找到工作，但如果 你做得对，它会给你比其他候选人更有意义的优势。 因为作品集是个人的，我认为人们会被 淹没——然后他们实际上从未产生任何东西。 您的投资组合不一定是一项艰巨的任务——而且由于收益远远超过成本，我认为构建它们非常有意义。 “可能的艺术”所 如果您以迭代的方式构建您的投资组合，从小处着手，并且仅在需要和有时间的情况下进行扩展，那么这是建立自己的好方法。 更多信息，这里有一些关于如何建立自己的杀手组合的资源： 让我们谈谈投资组合！ ！ 让我们谈谈（甚至更多！）关于投资组合 构建投资组合 MVP 的 7 个步骤 隆博特 我什至在我的投资组合上放了什么？ 首先，了解你的听众。你的作品集不适合你的朋友和家人——你真正的受众是招聘经理。您希望将您的内容集中在易于使用的位置上——因此请关注您的布局方式。把它想象成你的简历+创造力。为其添加一些样式，但使其可用。 我非常喜欢快速的视觉效果，它可以帮助别人了解你可以做什么——所以无论是列出你的语言，列出你对每种语言的多年经验，列出你的项目，让它可视化、互动，但不要给它添加任何“摩擦”。我的意思是，需要我坐下来等待事物淡入淡出的缓慢幻灯片并不是一个好方法。列出所有内容，以便我可以查看、使用并继续前进。 另一件事是：给它一些生命。不要让它看起来像你几年前建造的然后忘记了它——添加一些动态元素，让它看起来总是新鲜的。让它从你的推特上获取信息，或者只是在你的博客中建立一个小集成，或者只是有一个“微博”，让人们了解你正在做的事情。 主要内容围绕着您的项目。你建造了什么，你正在建造什么。包括漂亮的文章，涵盖你学到的东西、挑战你的东西、你引以为豪的东西、你会做得更好的东西。 影响和结果。 我制作的这个模板是您应该列出的最低限度。这一切都是静态的，它具有最少的设计元素，但它确实有助于招聘经理了解你是谁： 如您所见，要列出的关键内容是： 你知道的技术栈和方法论 一个迷你生物 重要链接 - 到您的 GitHub、您的简历、您的 LinkedIn、 总结你职业生涯的快速视觉效果 项目，包含技术堆栈和 GitHub 链接 “实时”部分，您可以轻松更新您正在处理/阅读的内容 （可能每月更新一次。） 就像我之前说的，构建这样的东西应该花费你一个多周末的时间，这将有助于为你的应用程序提供额外的优势。 随着您职业生涯的发展，更新它变得非常微不足道。 我不能只使用 GitHub 吗？ 你可以——是的。但不要只是将你的项目转储到 GitHub 上然后收工。建立一个合适的 GitHub 登陆页面并将其用作您的投资组合。 您可以使用 构建它——只需遵循我上面列出的相同原则。 GitHub Pages 我应该获得自己的域名吗？ 您不需要一个 - 但拥有自己的域名就像拥有您的文具一样。这是一个很好的接触。 我应该在我的网站上获得多少个人信息？我应该分享家庭照片吗？食谱？我的宠物蝾螈的照片？ 分享你喜欢的东西——只是最终知道它的目的。它不应该是 Facebook 个人资料 - 但它也不应该是 LinkedIn 个人资料。您的听众将是招聘经理。 帮助他们了解你的 。 社交和专业 我应该担心搜索引擎优化、页面排名等吗？ 不，这已经结束了。保持你的 HTML 干净——但也不要过分强调它。 只做与你所追求的角色最相关的事情：如果是 Node 开发人员，则使用 Node 构建东西。如果是搜索引擎优化，那么当然 - 优化搜索引擎。但如果你是一名 SQL 工程师，我可能不会根据你的 HTML/CSS 技能来评判你。 我应该附上一份可下载的简历/我的电子邮件吗？ 这最终取决于您 - 但如果您确实包括其中任何一个，请注意您公开的信息。也许从可下载的简历中删除您的电话号码。确保您的电子邮件提供商将过滤垃圾邮件。 或者，将人们引导至您的 LinkedIn 或提供他们可以与您联系的表格。 在 GitHub 上 我的 GitHub 登陆页面应该是什么样的？ 编写一个简单的自述文件，模仿您的作品集上的内容。简单、干净、优雅。您将希望使其保持最新状态，因此请确保以一种最省力的方式构建它。 固定您的项目并包含指向您的投资组合/LinkedIn 的重要链接。 不过，您不需要过度使用它。虽然有一些令人惊叹的方法，但我认为保持简单是最好的方法（除非你正在构建它来代替投资组合）。 作为参考，这里是我自己的 GitHub 登陆页面： GitHub - Alishah Novin 我真的需要构建我的项目页面吗？ 确保您有自述文件。你可以用它们做很多事情——我会像在为其他开发人员编写它一样接近它们（暗中考虑招聘经理。） 在专业环境中，您通常需要解释产品或功能的用途、应如何使用、其限制是什么等。这是您向招聘经理展示这一点的机会 - 所以当您为其他将使用您的项目的开发人员，请记住您的 是招聘经理。 真正受众 提供概述，提供屏幕截图，提供更改日志。记录事物以表明您可以交流技术概念。 作为另一个示例，供参考，是我的 GitHub 页面 。请记住，那里有更好的，但我建立这个页面是为了让你了解你的最低限度应该是什么样子。 code / collision 不要只是上传您的项目并收工。 我是否需要担心我的代码质量，或者我评论了多少？ 您的代码将被查看，是的。人们会寻找评论并阅读它们。他们可能不会详细介绍，但您需要确保您的代码文件是可展示的。 像对待一个真正的项目一样对待它。特别是如果您改进了算法，请确保它出现在您的提交评论中。 招聘经理可能不会坐在那里剖析您的代码以确保其超高效 - 但他们会查看它以了解您知道/不知道的内容。 小心过度设计或编写过于复杂的意大利面条式代码。事实上，尽量减少任何代码气味。 是我喜欢的一个很好的资源，它可以帮助您编写超级美观的代码。 重构和设计模式 是的。作为 URL 而不是作为链接文本。简历会被打印出来——据我所知，你不能点击纸上的链接。 我应该在简历中包含我的 GitHub 吗？ 是的。 我应该在我的 LinkedIn 上包含我的 GitHub 吗？ 不，这是我们程序员给自己施加的不必要的压力。我们想要令人垂涎的绿色之墙。虽然每天有多次提交很棒，但它并不能保证你有一份工作。少担心提交频率高，而多担心有影响力的提交：项目展示了您作为开发人员的发展和成长。那可能只是几个月。 另一方面，确保您没有大量废弃/未完成的项目。有完整的想法——他们都可以处于不同的完成阶段，但没有超过 2 个项目不处于 MVP 阶段。完成你开始的事情。为了细微差别而牺牲新奇。 我需要担心我的 GitHub 有多活跃吗？ 我应该包括课程项目吗？ 只有在没有您自己的项目的情况下，课程作业才是好的。保持课程作业可见，直到您有自己的项目可以立足 - 然后隐藏作业。 只包括那些完整和完整的想法——它们不必是完整的产品。我喜欢区分项目和产品。一个“产品”正在构建完整的 Twitter/Facebook 克隆。产品的规模和范围如此之大，你可能永远无法真正完成它——而且它不会为你带来太多好处，因为它会让招聘经理不知所措。 “项目”是更离散的工作单元。图书馆。一个实验。 你绝对应该分享项目，并在你的文章中包含它们的内容——以及你试图实现的目标。 包括“产品”，只要它们足够远以至于它们可以独立存在。如果您从未超出登录屏幕，请不要包含它。 我会重复*（实际上，我只是复制和粘贴）*：确保您没有大量废弃/未完成的项目。有完整的想法——他们都可以处于不同的完成阶段，但没有超过 2 个项目不处于 MVP 阶段。完成你开始的事情。为了细微差别而牺牲新奇。 我应该包括我所有的项目吗？ 值得注意的是，所有这些回答都是我个人的主观观点，我在大小公司中进行了概括。它们反映了我的个人风格，但我也很乐意提交它们也不是 100% 正确的。这对我有用——但我喜欢从别人那里得到意见和想法。 有什么我没有回答的问题吗？ 并将它们发送给我！ 在 LinkedIn 上与我联系 也在 发布。 这里