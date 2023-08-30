路边药物测试可能会过时：原因如下

本文最初由 的 发表。 Ryan Gabrielson ProPublica 2017 年 9 月的一天早上，法官克里斯托弗·普洛德 (Christopher Ploud) 在距离加州和墨西哥边境以北半小时车程的因皮里尔县高等法院举行了一场不同寻常的听证会。该案涉及三起相互无关的非法持有毒品案件。 每个案件都依赖于附近州立监狱惩教人员使用的化学现场测试套件的结果。工具包显示，看守在囚犯身上发现的碎屑和纸片中含有海洛因和安非他明。 但国家法医实验室后来利用更可靠的测试对碎片进行了分析，没有发现非法药物的痕迹。被告实际上是无辜的。 辩护律师并没有简单地结案，而是要求法庭确定加州监狱使用的 NIK 公共安全品牌现场测试是否太不可靠，无法向大陪审团展示。 实际上，他们对美国毒品案件中最常用于定罪的证据进行了审判 普洛德在 2018 年初裁定，该检测试剂盒“不符合科学可接受标准”，因此“不支持大陪审团的起诉书”。 换句话说，测试是有罪的。 据信，帝国县案件是法官首次阻止现场测试有助于起诉。此后的几年里，多个州的被告和囚犯在针对使用这些工具包的机构和销售这些工具包的公司方面取得了更多的法律胜利。 路边药物测试无罪联盟创始人德斯·沃尔什 (Des Walsh) 表示：“多年来，这些测试一直披着不合理的科学外衣。”该联盟倡导使用更准确的测试技术。 “最后，我们相信，随着人们逐渐认识到误报率高得令人无法接受，潮流正在扭转。” 在 中，ProPublica 记录了执法部门广泛使用现场测试来进行逮捕和定罪，尽管存在严重缺陷。没有政府机构监管它们的使用。 2016 年的一系列报道 在街上进行逮捕测试的警官通常很少或根本没有接受过使用测试的培训。 从那时起，新的法院裁决推动了改变美国毒品案件起诉方式的运动不断发展。全国各地的法院早就知道现场测试很容易出错，需要法医实验室来确认陪审团审判的结果。 然而，在美国，几乎所有毒品定罪都是在初次听证会上通过认罪协议达成的，化学试剂盒是主要的有罪证据。 根据国家免罪登记处维护的数据库，在实验室分析确定所指控的药物为合法物质后，过去 10 年法院推翻了 131 起毒品定罪。 这些错误定罪大部分源自德克萨斯州哈里斯县，该县的犯罪实验室分析了已结案件中积压的可疑毒品，发现数百起定罪证据中不含毒品。这些案件的被告已在初步听证会上认罪。 这些测试是装有化学品小瓶的小塑料袋。它们很便宜，大约每个 2 美元，而且易于使用。官员打开袋子并添加待测试的物质。这些测试旨在与海洛因、可卡因或甲基苯丙胺等药物混合时产生特定的颜色。 但包括食品和家用清洁剂在内的数十种物品也会引发类似的反应。 在帝国县听证会上，美国最大的现场测试制造商 Safariland 集团的一位高管作证说，该公司保留了 50 多种导致阳性结果的合法物质清单。 法庭记录显示，巧克力有时会将液体变成与 NIK 试剂盒中的海洛因类似的绿色。 Safariland Group 没有回应置评请求。 2021 年 10 月，更多证据证明测试不准确，当时前囚犯对马萨诸塞州惩教部提起集体诉讼。监狱对所有收到的邮件（包括律师的信件）使用了测试套件。 当信件检测呈阳性时，囚犯有时会被单独监禁并失去假释资格。该诉讼称，监狱系统使用现场测试侵犯了囚犯的正当程序权利。 法庭记录显示，2019 年 8 月至 2020 年 8 月期间，实验室分析发现，检测呈阳性的囚犯邮件中 38% 不含有涉嫌药物。 囚犯提起诉讼后不久，萨福克县高等法院法官布莱恩·大卫命令惩教部门立即停止使用化学试剂盒，直到诉讼结束。 在命令中，David 将马萨诸塞州监狱使用的 NARK II 品牌套件描述为“任意且非法的猜测”。 囚犯们还在联邦法院起诉 NARK II 试剂盒的制造商 Sirchie Acquisition Co. 和销售这些试剂盒的零售商 Premier Biotech 的疏忽，指控这些公司歪曲了试剂盒的误报风险，并向监狱提供了不准确的说明。州立监狱。 九月，一名联邦法官裁定，现场测试卖家可能要为错误结果造成的伤害承担责任。这两起诉讼均正在进行中。 Sirchie 没有回应 ProPublica 的置评请求。 Sirchie、Premier Biotech 和马萨诸塞州惩教局在法庭记录中否认了囚犯的说法。 根据法庭记录和采访，警察和狱警很少了解这些工具包的工作原理，这加剧了现场测试的固有缺陷。 在帝国县的听证会上，多名警卫作证了他们在现场测试中接受的培训以及他们如何向大陪审员描述结果。 根据笔录，加州惩教与康复部官员戴维·尤斯塔奎奥 (David Eustaquio) 告诉法庭，他在职业生涯中使用过化学试剂盒超过 200 次。 他说他从来不需要解释结果，只是说颜色变化意味着测试对非法药物呈阳性。 “你知道这些 NIK 测试的准确率是多少吗？”因皮里尔县副公设辩护律师凯利·贾芬 (Kelly Jafine) 向尤斯塔奎奥问道。 “不，我不，”他说。 贾芬随后询问监狱是否在化学试剂盒培训期间教过他有关假阳性结果的知识。 “不，”尤斯塔奎奥回答，“我没有。” 照片由 在 上拍摄 Max Fleischmann Unsplash