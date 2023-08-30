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    路边药物测试可能会过时：原因如下经过@propublica
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    路边药物测试可能会过时：原因如下

    2023/08/30
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    经过 @propublica 458 讀數
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    太長; 讀書

    加利福尼亚州的一名法官阻止现场测试有助于起诉。全国各地的法院早就知道现场测试很容易出错，需要法医实验室来确认结果。在美国，几乎所有毒品定罪都是在初次听证会上通过认罪协议达成的，化学试剂盒是主要的有罪证据。
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    media #journalism #criminal-justice
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