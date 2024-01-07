以下所表达的任何观点均属作者个人观点，不应构成投资决策的依据，也不应被视为从事投资交易的推荐或建议。 一整天，我都梦想着粉末。白暴风雪条件是首选。我最喜欢的日子是灰色的云层覆盖在山上，沉积出永无休止的干脆香槟粉脂肪片。我知道，尽管我很幸运能切碎新鲜的鱼，但几个小时后，田地就会被补充，我的浮潜课程将重新开始。 为了获得视野和视野，我在树上寻求庇护。光秃秃的桦树和松树点缀着空地。在这个树木繁茂的白色天堂里，我终于可以看到雪的轮廓并清楚地读出我的台词。 树木在北海道每天的暴风雪中为我提供了视野，而央行行长和政客则在我驾驭全球资本市场时为我提供了视野。虽然没有交易者可以预测未来，但我们可以观察决策树面对无知的超载，并为每个结果分配概率。如果市场分配给某个事件的概率与我们自己的计算不一致，那么交易机会就在眼前。 加密货币牛市正处于早期阶段，我们不能被热情冲昏头脑。可以肯定的是，比特币区块每 10 分钟就会产生一次，当前肮脏的法定金融体系将迎来其预定的不光彩结局。无论我对最终结果有多确定，通向未来的道路都是未知的。我们必须保持警惕并相应地放置我们的筹码。 简而言之，我已经在周期的这个阶段部署了足够的资金，这意味着出售法定货币并购买加密货币。我正在准备今年 3 月份对所有加密货币游客进行恶性清洗。有各种各样的路标让我对未来有了这样的愿景。我将阐述我的推理和我将观察到的拐点，这将使我有信心首先使用比特币看跌期权大规模做空加密货币市场，然后恢复出售美国国库券（T-bills）并购买更多比特币和其他货币加密货币。 变量 三月份存在三个以问题形式相互冲突的变量。 逆回购计划（RRP）余额何时会下降至接近于零？ 通过 RRP 余额的下降，流动性被注入系统。当这个数字接近于零时，我将其定义为 2000 亿美元的余额，市场会想知道接下来会发生什么。需要提供另一个美元流动性来源来维持聚会的进行。 要了解更多有关 RRP 余额下降如何向系统注入流动性的机制，请阅读我的文章“ 坏哥尔 ”。 我相信3月初的建议零售价余额将达到2000亿美元。我根据几个不同起点对 2023 年下降率的计算得出了这一估计。 开始日期 建议零售价余额（十亿） 结束日期 建议零售价余额（十亿） 每日下降量（十亿） 达2000亿美元 笔记 2023 年 6 月 5 日 $2,131.42 美元 12/22/23 $772.26 6.80 美元 24/3/15 政府预算通过，耶伦恢复借贷 10/31/23 $1,137.70 美元 12/22/23 $772.26 7.03 美元 24年3月12日 耶伦将更多借款转向国债 23年9月30日 $1,557.57 美元 12/22/23 $772.26 9.46 美元 2/20/24 第三季度开始 银行定期融资计划 (BTFP) 会续签吗？ 3 月 12 日，破产的银行必须找到现金，与美国国债和他们回购给美联储的其他合格债券进行互换。归根结底，这是对“坏古尔·耶伦”的呼吁。市场将在几周前开始好奇银行是否会继续获得这条生命线。 最初的 BTFP 流程是，银行在公开市场上发放价值 80 美元的美国国债，但收到 100 美元的现金。计划完成后，银行必须退还 100 美元，然后才能收到原始的美国国债。如果现金交给了逃亡的储户，那么如果不出售更多股权或发行高收益债券，银行将如何获得现金？ 要了解创建 BTFP 的原因及其对法币贬值的速度和程度的影响，请阅读我的文章“ 怀石料理 ”。 美联储会降息吗？ 美联储3月会议将于本月20日结束。目前，市场预计美联储将启动自2021年3月开始加息以来的首次降息至少0.25%。 这些变量是相互依赖的。事件的顺序很重要，因为它将影响市场对未来美联储和美国财政部将提供或不提供多少美元流动性的假设。 如果..那么 现在我们必须为不同的路径分配概率并预测市场的反应。 建议零售价下降的速度 如果建议零售价到三月初降至接近于零，金融市场将开始下跌。还记得与股市倾销同时发生的美国国债收益率飙升吗？债券从 11 月 1 日开始出现如此惊人的反弹的唯一原因是 当天发布。这份现在必读的报告中确认了美国财政部将把更多借款转移到收益率曲线的短端。随着国库券供应量的增加和收益率的提高，货币市场基金（MMF）将受到经济激励，使用 RRP 中存放的现金购买国库券。在其他条件相同的情况下，RRP 余额的下降增加了系统的流动性；这就是我们迄今为止所目睹的情况，也是全球债券和股票市场大幅上涨的原因。 季度国库退款文件 如果没有任何其他新的美元流动性来源，债券、股票，我相信加密货币也将受到打击。我将在稍后的战术交易部分对此进行详细阐述，但我将在此时购买相当大的比特币看跌期权头寸。 我们无法先验地知道建议零售价下降的速度（如果有的话）。因此，我会密切关注变化率。如果交易策略与我的预测有重大偏差，我将相应地调整我的交易策略。无论如何，我在 2023 年下半年大量购买了加密货币，我相信从现在到 4 月份，就增加的风险而言，都是一个禁区。 BTFP 2024 年是选举年，美国治下和平的民众已经厌倦了银行家的救助。因此，我认为耶伦为了表现出对美国银行体系实力的信心，不会续签BTFP。然而，一旦几家规模足够大的非TBTF银行因股本跌至接近零而被迫破产，必要的监管资本化为乌有，巴德·古尔·耶伦就会挂起高跟鞋，穿上针织拖鞋，变身耶伦奶奶。耶伦奶奶将以新版 BTFP 的形式，向她任性的银行业孙子们分发印制钞票的甜蜜糖。 RRP 中涌出的流动性不足，加上非 TBTF 银行资产负债表上缺乏印钞来弥补债券损失，这两者结合起来，将重创全球金融市场。市场必须给金融资产持有者带来痛苦，迫使美联储和财政部重新开始印钞业务。这暂时是一种相关性。随着自由市场再次发挥作用并清理破产银行机构体系的前景，市场过度通风，包括加密货币在内的所有资产都将一起下跌。 三月联邦公开市场委员会会议 BTFP 将于 3 月 12 日到期，美联储利率决定将于 3 月 20 日公布。这两个关键决策点之间有六个交易日。如果我的预测正确，市场将在这段时间内让一些银行破产，迫使美联储降息并宣布恢复 BTFP。 从技术上讲，美国财政部不能向银行放贷；这就是美联储的工作。但假设美联储因接受价值低于所提供美元的抵押品而遭受损失。在这种情况下，这些损失将流向财政部，最终，美国纳税人作为财政部必须借入更多资金来弥补美联储的损失。 比特币最初将随着更广泛的金融市场大幅下跌，但会在美联储会议之前反弹。这是因为比特币是唯一一种不成为银行系统负债且在全球范围内交易的中性储备硬通货。比特币知道，当情况变得糟糕时，美联储总是会通过注入流动性来做出反应。它可能会被称为新东西，让那些从 TikTok 获取新闻的人感到困惑，但请放心，比特币知道无论以什么形式印制的钱总是印制的钱。因此，在美联储最终屈服于重启印钞机之前，比特币将大幅上涨。 另一边 如果我错了，就会发生以下魔法： 建议零售价将缓慢下降，流动性将在第二季度末继续支撑金融市场。 耶伦将表示 BTFP 将在 3 月 12 日之前延长。 美联储三月份的会议决定就变得无关紧要了。无论是降息、持有还是加息，基于这些结果的净效应，再加上美联储和财政部向市场增加美元流动性的所有其他方式，仍然具有刺激性。 如果RRP下降速度慢于预期，我不会在3月初建立我的看跌头寸。然后，耶伦表示 BTFP 将更新的日期就是我退出非贸易区的日期。我将恢复出售比特币和其他加密货币的国库券。 战术交易决策 让我们回到我的基本情景：RRP 在 3 月初耗尽，BTFP 于 12 日被取消，但到 20 日又恢复，美联储降息。现在我将扩展一下我的交易计划。 比特币看跌期权 正如你们许多人所知，我有一个多元化的加密货币投资组合。我最大的仓位是比特币和以太币，约占我投资组合的 70%。我持有的其他垃圾币的流动性要差得多，尤其是这些垃圾币的衍生品流动性很差。因此，如果我想要流动性的宏观加密货币对冲，我必须使用比特币衍生品。我用“对冲”这个词；但这是一个交易头寸。我所描述的交易设置只需两周时间即可自行解决。因为这是一项交易，我将使用能让我先验地知道我的最大损失的期权；为我的看跌期权支付的权利金。一个额外的功能是，我不必像交易永续掉期或期货合约那样监控清算水平。 我预计比特币将比 3 月初达到的水平经历 20% 到 30% 的健康调整。如果美国上市的现货比特币 ETF 已经开始交易，那么损失可能会更加严重。想象一下，如果预计未来将有数千亿法币流入这些 ETF，推动比特币突破 60,000 美元并接近 2021 年历史高点 70,000 美元。由于美元流动性的拉动，我很容易看到 30% 到 40% 的修正。这就是为什么在三月份的决定日期过去之前我不能购买比特币。 我认为当我专注时我是一个不错的交易者。我将尝试在二月下旬抢占市场的顶峰，然后买入相当大的看跌头寸。我将购买 6 月 28 日到期的看跌期权。我不希望 3 月 29 日到期，因为我将在 3 月初入仓。高负值 theta 可能会压倒任何 delta、gamma 和 vega 损益。到期时间越长，价格就会越高，但溢价不会衰减得那么快，因为到期时间已经超过四分之一了。 我将设定最大损失，该损失相对于我的标准交易头寸来说相当大，然后购买看跌期权。为了在这些看跌期权上获得一些丰厚的杠杆率，我将根据当前的平价季度 6 月期货合约价格选择价外 20% 至 25% 的履约价。 退出该职位 许多交易者，尤其是期权交易者，确定了入场点，但却笨手笨脚地退出了。由于期权支付是路径相关的，因此您可能认为市场是正确的，但如果您等待太久才平仓，仍然会亏损。我每天持有这些看跌期权，都会赔钱。如果我的预测正确，市场将在 3 月 12 日左右开始有意义的调整。在 12 日到 20 日之间，我需要尝试触底探底市场并平仓，希望能获利。如果我的政策判断是正确的，但比特币持有或上涨，我必须立即平掉我的看跌头寸。 牛市持续 到三月底，我们将按计划恢复。耶伦和她的鸭子鲍威尔将再次确认，他们将不遗余力地维护美国治下的和平金融体系的法定偿付能力。随着短暂的市场动荡的结束，在人们对即将到来的比特币区块奖励减半的影响的猜测中，加密货币可能会再次飙升。因此，我将恢复出售比特币和其他加密货币的国库券。 曲线球 本文完全关注美式治下金融体系的两位管理者的决定。所有这些“民主”之类的事情仍然由两个未经选举产生的官僚管理。无论如何，法定金融体系歌舞伎剧场中还有其他关键参与者。 中国 台湾选举可能会导致一位亲中国候选人获胜，然后习近平就会打开人民币印钞机。涌入全球市场的人民币信贷压倒了美国银行系统的任何问题，导致加密货币继续走高，即使 RRP 耗尽且 BTFP 没有更新。然后，就风险与回报而言，交易设置的吸引力就会大大降低，我可能会选择不购买任何看跌期权，而是转而购买更多的加密货币风险。 日本 日本央行（BOJ）正在缓慢允许日本政府债券（JGB）收益率上升。如果日本国债收益率继续上升，它将在经济上激励日本企业、养老基金和保险基金以及家庭汇回资本。他们将出售美国国债并购买日本国债，因为在岸收益率更好。如果这种趋势愈演愈烈，我一定会用一篇更详细地描述这一现象的文章来祝福各位读者。鉴于日本是美国国债的最大持有者和最大的国际债权人（从其净国际投资头寸来看），日本私营部门的行动可能会给10年期以上美国国债收益率带来巨大的上行压力。 这种压力可能会在 3 月初之前加剧，导致巴德·古尔·耶伦 (Bad Gurl Yellen) 需要采取更多印钞措施。如果是这样的话，我什至可能没有机会进行这笔交易，因为早在 3 月中旬之前，耶伦就已经更新了 BTFP，并推出了一些新奇的印钞方式，而不是称之为印钞。其中一个候选方案是美国财政部刚刚推出的计划，即通过发行更多短期票据来购买现成的长期美国国债。这是收益率曲线控制的软版本，她称之为回购计划。去年有一篇关于这个的解释性论文，我有 如果你想仔细阅读它。 链接到这里 下行风险 随着新的一年的到来，各国央行以各种形式印制钞票，以及预期在美国和香港上市的比特币 ETF 现货，风险偏向下行。现在看涨并不难。当市场认为永远不会发生的情况被认为可能发生时，我喜欢购买表现良好的东西。从交易角度来看，使用这些代表二元结果的路标来采取非共识观点，风险回报会更好。我最终可能是错的。但如果我的预期价值是正确的，我的利润就比随大流要大得多。