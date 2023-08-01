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    跨平台应用程序开发有哪些新功能？经过@mobidev

    跨平台应用程序开发有哪些新功能？

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    太長; 讀書

    在用户优先考虑可访问性、企业创始人选择成本效益的世界中，跨平台解决方案不会失去其受欢迎程度。 Flutter 通过单个代码库为移动、Web 和桌面的本机编译应用程序提供构建块。 Microsoft 计划停止使用 Xamarin，让 MAUI 成为 .NET 开发人员的下一个选择。
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    #flutter#react-native#xamarin
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