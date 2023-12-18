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    跨代游戏——比较研究经过@beatboyninja
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    跨代游戏——比较研究

    2023/12/18
    7m
    经过 @beatboyninja 1,392 讀數
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    太長; 讀書

    游戏已经发展成为一种文化现象，吸引着几代人的玩家。从婴儿潮一代到阿尔法一代，情况多种多样，具有独特的偏好和参与模式。多平台游戏的兴起、游戏内消费习惯以及游戏与社交活动的融合生动地描绘了游戏如何超越传统界限，成为我们数字文化不可或缺的一部分。
    featured image - 跨代游戏——比较研究
    tech-stories #gaming-history #game-consoles
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    @beatboyninja

    Sergey Snegiev

    Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.

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    by Sergey Snegiev @beatboyninja.Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.
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