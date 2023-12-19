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    超越边界：Namada 的测试网探险重新定义了宇宙景观经过@ishanpandey

    超越边界：Namada 的测试网探险重新定义了宇宙景观

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    太長; 讀書

    “Namada Shielded Expedition”为参与者提供了赚取 Namada 代币总供应量 3% 份额的诱人机会。 Namada 测试网具有重要的双重目的：严格测试网络的共识算法 CometBFT，并评估其抵抗 Sybil 的能力。这一严格的测试阶段为 2024 年初发布强大且安全的主网奠定了基础。
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    tech-stories #namada-testnet-launch
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