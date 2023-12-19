超越边界：Namada 的测试网探险重新定义了宇宙景观

踏上宇宙奥德赛：Namada 的创新测试网活动 是广阔的 Cosmos 生态系统中的先锋第 1 层区块链，它正准备推出“Namada Shielded Expedition”，这是一项战略举措，标志着对以隐私为中心的创新的承诺。这个开创性的激励测试网将于 1 月 15 日启动并延长至月底，为参与者提供了赚取 Namada 代币总供应量 3% 份额的诱人机会。这项测试网计划被称为多人角色扮演游戏，是人们热切期待的 Namada 主网发布的先驱，该主网定于 2024 年初发布。 Namada 在区块链技术中，“第一层”是指底层的主区块链网络或协议。它是构成去中心化系统基础的基础层。第一层区块链被设计为安全、透明和防篡改，作为处理和验证交易的主要层。第一层是更广泛的区块链生态系统的基础，这一层的创新和改进可以对去中心化应用程序和系统的整体效率、安全性和功能产生深远的影响。 导航纳马达的小行星采矿竞赛 “Namada Shielded Expedition”的核心是一个独特的游戏元素——“小行星采矿竞赛”。参与者（包括验证者和用户）参与竞争性任务以积累 ROID（积分）。这些 ROID 象征着网络参与和测试，可作为货币从诱人的奖励池中分得一杯羹——3000 万个 NAM 代币，相当于 Namada 10 亿总供应量的 3%。 除了游戏化体验之外，Namada 测试网还有一个重要的双重目的：严格测试网络的共识算法 CometBFT，并评估其抵抗 Sybil 的能力。参与者成为审查 Namada 功能的不可或缺的参与者，尤其是其与资产无关的隐私功能。这一严格的测试阶段为计划于 2024 年初发布强大且安全的主网奠定了基础。 了解 Namada：一窥 Layer-1 区块链 Namada 成为 Cosmos 生态系统中的创新灯塔，定位为注重隐私的权益证明第一层区块链协议。 Namada 将于 2024 年第一季度首次亮相，它因支持与资产无关的多链隐私而脱颖而出。 Namada 利用零知识证明实现跨不同区块链的无缝资产转移，让人们一睹区块链互操作性的未来。 Namada 宣布社区空投后，测试网激励措施随之而来。大量 6500 万个 NAM 代币（占总供应量的 6.5%）已专门分配给 Cosmos Hub 和 Osmosis 区块链上的研究人员、开发人员和利益相关者。这一战略举措旨在促进社区参与并奖励那些为 Namada 生态系统发展做出贡献的人。 Namada 的测试网——Web3 隐私演进的前奏 Web3 中的隐私是强调去中心化技术发展的基本原则。与用户数据通常集中且容易遭到破坏的传统中心化系统相比，Web3 优先考虑以用户为中心的隐私。这种范式转变是由零知识证明等加密技术的集成驱动的，确保区块链上的交易和交互是私密且安全的。 Web3 生态系统中的用户可以更好地控制自己的个人信息，因为他们可以参与去中心化的应用程序，而不必透露可识别的数据。对隐私的重视与更广泛的去中心化精神相一致，赋予个人在不泄露敏感信息的情况下自主驾驭数字环境的能力。随着 Web3 的不断成熟，强大的隐私功能的集成仍然是一个关键焦点，从而培养信任并鼓励在去中心化时代重视数据机密性的用户更广泛地采用。 随着 Namada 在 Cosmos 生态系统中率先倡导以隐私为中心的区块链解决方案，其“Namada 屏蔽远征”成为 Web3 隐私即将演变的前奏。这个游戏化的测试网不仅为参与者提供了参与 Layer-1 区块链的开创性旅程的独特机会，而且还有助于巩固 Namada 的安全和创新主网发布的基础。 凭借对隐私、与资产无关的多链功能和蓬勃发展的社区的坚定承诺，Namada 在更广泛的区块链技术领域成为一个有前途的参与者，准备重新定义隐私和互操作性的标准。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ *：该作者是通过我们的 进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥尔* 既得利益披露 品牌作者计划