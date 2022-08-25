缩放视觉变形金刚 (ViT) 超越拥抱脸

太長; 讀書

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本文的目的是演示如何从 Hugging Face 扩展 Vision Transformer (ViT) 模型，并将它们部署在生产就绪环境中，以实现加速和高性能推理。最后，我们将使用 Databricks、Nvidia 和 Spark NLP 将 Hugging Face 的 ViT 模型扩展 25 倍 (2300%)。