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    资产和产品的代币化：功能、成本和用例经过@obyte
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    资产和产品的代币化：功能、成本和用例

    2024/01/06
    7m
    经过 @obyte 329 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    从更广泛的意义上讲，考虑到所涉及的资产，我们可以将代币化分为有形和无形。因此，这些资产可以是有形的，包括黄金或房地产，也可以是无形的，包括投票权或内容许可。 从本质上讲，代币化几乎延伸到任何被认为有价值、可拥有且可纳入更广泛资产市场的事物。
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    programming #tokenization #asset-tokenization
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