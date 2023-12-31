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    质子到底是什么？经过@ProgRockRec
    990 讀數

    质子到底是什么？

    2023/12/31
    4m
    经过 @ProgRockRec 990 讀數
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    太長; 讀書

    Proton 是一个由 [Timeplus] 赞助的开源 Apache 2.0 许可项目，用 C++ 编写并由 [ClickHouse] 提供支持，它可以容纳历史数据和流数据。使用单个可执行文件，安装很简单。 Proton 具有许多漂亮的功能，包括创建物化视图来保存特定事件的能力。
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    programming #flink #apache-kafka #redpanda
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    @ProgRockRec

    Shawn Gordon

    Technology and blockchain developer and enthusiast as well as a prolific musician.

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