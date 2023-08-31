谷歌和 OpenAI 现在通过企业人工智能产品瞄准大公司

显然不满足于将生成人工智能的力量交给大众， 和 OpenAI 现在正在寻求通过瞄准大鱼来进一步商业化他们的技术。 谷歌 就在最近，谷歌和 OpenAI 宣布他们将提供专为企业客户定制的生成式人工智能工具版本。就谷歌而言，该公司正在追赶 后 Bard 揭示了其大型生成式人工智能。 微软 摸索 微软已经远远领先于谷歌，最初投资 OpenAI 时，OpenAI 还没有像现在这么大，随后又跟随公众进行了更大的投资（媒体估计约为 100 亿美元）。 ChatGPT 的推出和成功。微软很快就取得了成功，将生成式人工智能功能集成到其一系列产品中，将谷歌远远抛在了后面。 然而，值得注意的是，谷歌参与人工智能游戏的时间要长得多，尽管不一定是以人们想象的方式。 谷歌正在以每个用户每月 30 美元的价格向企业客户提供其智能工具，与竞争对手微软的“Copilot”人工智能办公软件套件相同，路透社 。此外，这家 Alphabet 旗下的公司还宣布了新版本的定制人工智能芯片，据报道该芯片针对 genAI 和大型语言模型进行了优化。 报道 另一方面，OpenAI 似乎正在玩一场完全不同的游戏。这家由 Sam Altman 创立的公司正在寻求为企业客户提供 ChatGPT 版本，以确保其商业机密的安全。 ChatGPT Enterprise 是流行的生成式 AI 模型的此版本，提供企业级安全性和隐私，可在大型企业踏上自己的 AI 之旅时保护其数据。 被称为 谷歌在本周 HackerNoon 的 中排名第一。 科技公司排名 🇨🇦 Facebook 倒闭但并未退出 可能是低调之一 但它的滑稽动作并没有阻止人们使用它的服务。 元 最邪恶的公司 ICYMI：Meta 禁止在其平台上分享新闻 和 加拿大政府通过了一项法律，要求该公司向在其平台上分享内容的国内新闻提供商付费。通常情况下，这没什么问题，但加拿大政府对该公司在加拿大西部不列颠哥伦比亚省野火肆虐时维持禁令感到不高兴。 Facebook Instagram 政府辩称，该公司对国内新闻的“鲁莽”禁令基本上导致其员工无法接收有关火灾的重要数据。 但 Meta 并不在意，反而辩称用户没有来到其平台上查看新闻，这弥补了 无论如何，它的用户提要上的内容，强迫它为内容付费对其业务不利。 低于3% 好吧，路透社的一份新报告可能会证实该公司的说法。报告称，加拿大人对 Facebook 的使用情况与新闻禁令之前基本持平。 这可能会让加拿大政府的事情变得复杂，加拿大政府希望让 Meta 接受自己的观点。我们会及时向您通报最新情况。 Facebook 本周在 HackerNoon 的科技公司排名中排名第四。 Instagram 排名第 5，母公司 Meta 排名第 75。 👋 您正在阅读 HackerNoon 的科技公司新闻简报的 ，这是每周一次的科技精华合集，将 HackerNoon 的专有数据与互联网趋势相结合，以确定哪些公司在公众意识中崛起和衰落。 已于昨天上线。喜欢提前一天一次性阅读整篇文章吗？没问题！只需 订阅即可每周二在您的收件箱中收到 新闻通讯。 第 2 部分 第 1 部分 在这里 完整的 在其他新闻中..📰 谷歌的人工智能笔记应用程序是伟大事物的混乱开始——来自 。 边缘 英特尔称新的“Sierra Forest”芯片可将电源效率提高一倍以上 - 来自 。 路透社 随着大公司增加人工智能支出，OpenAI 收入突破 10 亿美元 — via 。 信息 元头像终于有了腿（测试版）——来自 。 TechCrunch 人工智能工具做了很多事情，这是一个大问题 - 通过 。 美国有线电视新闻网 灰度在法庭上的大胜提振了比特币和加密货币的情绪——来自 。 阿克西奥斯 汽车监管机构要求特斯拉提供有关“埃隆模式”自动驾驶仪配置的数据——来自 。 美国全国广播公司财经频道 这就是一个包装！不要忘记与您的家人和朋友分享这份时事通讯！大家下周见。和平！ ☮️ — Sheharyar Khan，HackerNoon 商业技术编辑 所有排名均为截至周一的最新排名，在发布时可能会发生变化。要查看最新排名，请访问 HackerNoon 的 。 科技公司新闻页面