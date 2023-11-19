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    Google 观点：最大化品牌曝光度的新机会经过@julieplavnik
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    Google 观点：最大化品牌曝光度的新机会

    2023/11/19
    9m
    经过 @julieplavnik 834 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    此过滤器背后的想法是发现在网上可能不容易找到的“隐藏的宝石”内容，并将其带到搜索结果的最前面。 事实上，“透视”选项卡是对称为“Reddit 技巧”的特定用户搜索行为的响应。这涉及用户将“Reddit”添加到他们的查询中，以绕过无用的 SEO 优化内容并找到有价值的人类见解。 因此，现在，通过 Perspectives，用户可以访问 Reddit 之外共享的此类见解。 从视觉上看，该选项卡类似于 Pinterest 板，链接到各种类型的内容和频道：YouTube 和 TikTok 视频、论坛（Reddit 和 Quora）、个人博客和网站。
    featured image - Google 观点：最大化品牌曝光度的新机会
    tech-stories #search-engine-marketing #seo
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    Julie Plavnik

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