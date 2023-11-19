Google 观点：最大化品牌曝光度的新机会

视角可以成为您进入 Google 首页的捷径，无需传统的 SEO 麻烦 在过去的几天里，我一直在严格测试 Google 的 Perspectives 选项卡 - 这是一项大胆的新功能 ' 将 ' 索赔 不同的声音带入搜索。 我深入研究的动力是非常务实的。 我想弄清楚 Perspectives 是否可以成为品牌和内容创建者获取 Google 流量的捷径，绕过标准的繁重 SEO 工作。 如果是这种情况，我们如何针对它们进行优化？ 自从谷歌 占据全球在线搜索市场 90% 以上的份额，我们有充分的理由密切关注其前景。 占主导地位 以下是对此的主要发现和想法。 什么是“视角”选项卡？ 正如谷歌在其声明中所言 ，Perspectives 旨在帮助用户“学习他人的独特体验”。每当讨论这个功能时，他们都一贯强调“ ”。 博客 人类体验 请记住这一点： 如果您计划优化“观点”选项卡，您的内容应重点关注您如何“接触和测试”该主题，而不是仅仅笼统地涵盖它。 我将在下面更深入地探讨优化策略。 现在，让我们回到透视的本质。 此过滤器背后的想法是发现在网上可能不容易找到的“隐藏的宝石”内容，并将其带到搜索结果的最前面。 事实上，“视角”选项卡是对特定用户搜索行为的响应，称为“ ”。这涉及用户将“Reddit”添加到他们的查询中，以绕过无用的 SEO 优化内容并找到有价值的人类见解。 Reddit 技巧 因此，现在，通过 Perspectives，用户可以访问 Reddit 之外共享的此类见解。 从视觉上看，该选项卡类似于 Pinterest 板，链接到各种类型的内容和频道：YouTube 和 TikTok 视频、论坛（Reddit 和 Quora）、个人博客和网站。 在我看来，它有点像在线赌场。虽然这是主观的。 到目前为止，Perspectives 仅在移动设备上可用，但谷歌计划将其引入 也很快。 机 台式 视角选项卡对品牌和内容创作者的主要好处 Perspectives 排名可以将您的内容推向 Google 的第一个 SERP（搜索引擎结果页面），从而避开传统的 SEO 苦差事。 我认为这就是出现在这个过滤器上的主要价值。 它的工作原理如下： 谷歌计划将顶级 Perspectives 内容直接整合到主要的有机搜索结果中。这将在 SERP 上创建一个专门的部分，恰当地命名为……Perspectives 😂。 这是谷歌的内容 关于它： 说 您可以通过结果页面上可能出现的专用视角部分访问此内容（即视角过滤器）。通过点击“查看更多”链接，您可以使用过滤器访问观点内容的完整页面。 在这个“视角万花筒”中感到有点迷失了吗？ 🥴 这是可以理解的。 最初，甚至还有第三种类型的视角，但目前似乎已被淘汰。 为了简单起见，让我们区分两种主要类型：我们已经探索过的透视选项卡（或过滤器）和直接出现在 SERP 上的透视轮播。 视角选项卡与视角轮播 - 有什么区别？ 我问了SGE机器人，谷歌即将推出的主要英雄 转型，以求澄清。 人工智能搜索 它回复了🤖： 从这个 AI 典型的蓬松答案，结合我从 Google 博客中收集到的内容，很明显，Perspectives Tab 和 Carousel 都有相同的目的：展示人类生成的、经验丰富的内容。 然而，关键的区别在于它们在搜索页面上的位置和方式。 选择“观点”选项卡。 这是一个小的闪烁过滤器（参见上面的屏幕截图），有时会弹出搜索栏上方的前面和中间，有时则隐藏在最右侧。 查找并点击它需要用户付出额外的努力。 在我们这个快节奏、容易分心的世界里，这并不是最引人注目的功能。 但 Perspectives Carousel 却是另一回事。 当选项卡中的热门结果突然出现在轮播中时，您很难错过它们（请参见下面的 gif）。 在这里，内容被突出地展示，使其成为潜在的流量热点。 这就是为什么整个 Perspectives 游戏值得付出努力。 这是轮播在 SERP 上的样子（仍在测试中）。 接下来进入优化部分。 如何针对 Google 观点进行优化？ Google Perspectives 于 2023 年 6 月推出，目前还很新。显然，目前还没有太多数据来讨论最佳策略。 然而，这并不妨碍我们探索和理解其细微差别。 在亲自测试 Perspectives 后，以下是关于如何有效地实现它的一些想法。 1) 确保您的内容与“合格”查询相符 在我的测试中，我注意到大多数查询通常会弹出“透视”选项卡，但也有一些例外。我们将它们称为“ ”查询。 不合格 他们往往属于 ，如 Google 的 EEAT 指南中所述（有关 EEAT 的更多信息详见下文）。 你的金钱还是你的生命 (YMYL) 主题 但令人惊讶的是，在我看来，这一做法违背了逻辑。 让我解释。 Google 将 YMYL 主题定义为可能对健康、金融稳定、安全或社会福利产生重大影响的主题。 由于这种确切的影响，Google 要求涵盖这些主题的来源表现出比非 YMYL 内容更高的可信度。 因此，我探索了 Perspectives 选项卡如何响应每个 YMYL 类别。这是我发现的： a) 整个健康领域，包括非常规治疗，不会出现在“视角”选项卡上 无论我多么努力地继续调整我的查询。 以下是 Perspectives 如何拒绝我永恒的周末健康查询的示例： 可以理解。错误建议的影响可能确实是有害的。 但 b) 与金钱相关的查询，例如有关加密货币、被动收入、快速利润和其他容易诈骗的主题的查询，经常出现在《观点》**上 这让人费解🤔 按照 YMYL 的叙述，显然金钱内容不应该存在。 更重要的是，在浏览“加密货币和利润”观点时，我遇到了一群不到 20 多岁的家伙。 他们中的一些人声称在成功投资和创造多种被动收入流方面拥有“真实经验”。 Google 如何确定此类体验的可信度？ c) 其余的 YMYL 主题 - 例如稳定性、安全性和社会福利（包括政治） - 不会出现在观点中。 我不会深入研究这些，因为它们很少成为品牌或创作者促销的焦点。我的检查证实他们不存在。 所以，总结一下：观点似乎在很大程度上绕过了 YMYL 主题，除了“你的钱”的主题……这很奇怪。 2) 从您的利基市场角度审核排名靠前的内容 假设您正在推广代笔服务。 首先搜索“代笔”等广义术语来发现表现最好的子主题。 您将看到子主题： 如何开始 如何赚钱 如何招聘等等。 值得注意的是，一些排名靠前的观点并不一定具有很高的参与度（比如大量的点赞或观看）。 要进行优化，请关注这些流行的子主题。 您的目标应该是制作比当前排名更深入、更精致和更新的内容。 在营销中，从成功的例子中汲取灵感并加以改进总是有益的。 3）确定相关渠道 以我们的代写示例为例，大多数排名靠前的观点都出现在 Quora 和 YouTube 等平台上。 因此，将精力集中在这些平台上是有意义的。 对于其他利基市场，渠道可能会有所不同。 因此，这里的目标是确定哪些渠道经常出现在您的目标查询的“透视”中，并在其中发布您的内容。 在您的内容中展示 EEAT 简单的说， 是谷歌定义内容可信度的一组原则，因此它可能会对内容进行排名。 EEAT 这些字母代表经验、专业知识、权威性和可信度。 现在，让我们将它们分解，看看如何在内容中展示它们。 经验 指作者对主题的直接、实际的熟悉程度。 为了展示这一点，请在您的内容中说明您如何亲自测试相关产品或服务。 分享吸引一组测试人员的故事及其反馈。 用相关的图像和视频来支持你的叙述，证明你对这个主题的实际参与。 关键是要强调你确实练习过你的学科，而不仅仅是从书本上学习。 专业知识 代表作者在特定领域的知识和技能的深度。 为了展示专业知识，请参考权威来源并强调您的工作背后的深入研究。 您可以通过从知名专家那里获得“已审核”标签或与他们就您的内容进行合作来进一步提高您的可信度。 权威 权威性是指被认为是特定主题的首选来源。 为了实现这一目标，持续关注并制作与该主题相关的内容并广泛讨论这一点至关重要。 这就是为什么当前反利基策略的趋势可能会阻碍您在观点中的排名。 我个人喜欢反利基市场，但谷歌不喜欢。 诚信度 可信度是 EEAT 框架的基石。 它意味着内容和内容创建者的可信度和可靠性。可信度强调提供准确、无欺骗且透明的信息的必要性。 为了展示它，请公开您的背景，分享您的个人故事，并提供联系方式（当然不包括您的家庭住址）。 介绍您的团队并确保轻松的联系方式。 透明度是您值得信赖的明确标志。 另一个关键因素是如何处理用户反馈。 鼓励它，积极参与，并深思熟虑地表达赞美和批评。 体贴地回应批评表明你细心、成熟并致力于把事情做好。 5）避免过度争议（是的，这很奇怪） 作为一个36岁仍怀有少年叛逆精神的人，我个人很讨厌这个建议。 但不幸的是，谷歌的算法并不太关心我们的个人偏好。 为了在 Perspectives 上获得良好的排名，内容应该准确并符合 Google 的标准。 这通常意味着与权威人士和专家证实您的观点。 当你的观点与主流相差太远时，支持它就变得具有挑战性，会影响可信度和社交参与度指标（点赞和分享）。 因此，关键是要取得平衡：独特、原创，但又不能太边缘化。 另一方面，观点并不是接触受众的唯一方式。 有很多替代途径可以找到您的受众，而不会损害您强大的独特身份。 6) 针对您创建的平台优化您的视觉效果和缩略图 这是不言而喻的。但为了清单的完整性而扔掉这个。 7) 推广和交叉推广您的内容 另一条明确的智慧是：你的内容产生的社交信号（喜欢、分享、评论）越多，它就越受到算法的青睐。 总结一下 我坚信品牌和内容创作者应该认真开始利用 Google Perspectives。 它有可能将您的内容推向 Google 的首页（全球有机流量的核心），这使其成为一个不容忽视的重要机会。 另外，在 Perspectives 排名中提升并不涉及 Google 常见的密集 SEO 麻烦。 事半功倍，获得更多曝光度——这是一个令人难以拒绝的优惠，对吧？ 有关搜索未来的更多信息，请参阅我的时事通讯 的下一期。如果您喜欢它，请务必注册。 AImplifier 请随意分享您的想法或纠正我。如果你有兴趣合作下一部作品，我很乐意。 我也很想在 和 LinkedIn 上建立联系。 Twitter 谢谢阅读！您的时间和注意力是无价的。 ❤️