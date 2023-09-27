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    谷歌收购并消灭了一个新兴的竞争对手，然后拧紧了螺丝

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    太長; 讀書

    这正是谷歌所做的！
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    tech-companies #google #buy-and-kill #us-v.-google
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