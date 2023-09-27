谷歌收购并消灭了一个新兴的竞争对手，然后拧紧了螺丝

USA v. Google LLC 法院立案，检索于 2023 年 1 月 24 日，是 的一部分。您可以 跳至本文件中的任何部分。这是 44 部分中的第 18 部分。 HackerNoon 法律 PDF 系列 在此处 四．谷歌主导广告技术堆栈的计划 C. 谷歌收购并杀死一个新兴的竞争对手，然后拧紧螺丝 145. 到 2010 年，谷歌的竞争对手已开始设计和营销技术，试图规避谷歌通过其发布商广告服务器施加的竞争限制。谷歌的反应是强有力的，通过收购消灭了领先的创新者，并加强了限制以阻止类似的潜在威胁。谷歌继续阻碍其竞争对手在与谷歌广告交易平台相同的竞争环境中为发布商库存提供实时竞争的能力。谷歌使用反竞争手段将双方的客户（即出版商和广告商）锁定在其广告技术工具中，同时确保这些有价值客户的竞争对手被排除在外。 继续阅读。 在这里 关于 HackerNoon Legal PDF 系列：我们为您带来最重要的技术性和富有洞察力的公共领域法庭案件文件。 该法庭案件 1:23-cv-00108 于 2023 年 9 月 8 日检索自 ，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。 justice.gov