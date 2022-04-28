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    谷歌刚刚发布了世界上最强大的 Deepfake 模型经过@whatsai
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    谷歌刚刚发布了世界上最强大的 Deepfake 模型

    2022/04/28
    4 分钟
    经过 @whatsai 2,126 讀數
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    太長; 讀書

    MyStyle 是一个非常强大的 deepfake 模型，基本上可以做任何事情。为任何人拍摄一百张照片，您就可以对其角色进行编码，以修复、编辑或创建您想要的任何逼真的照片。如果您问我，这既令人惊奇又令人恐惧，尤其是当您查看结果时。观看视频以查看更多结果并了解模型的工作原理！ MyStyle：个性化的生成先验。 arXiv 预印本 arXIV:2203.17272。

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    featured image - 谷歌刚刚发布了世界上最强大的 Deepfake 模型
    #ai#deep-learning#deepfakes#google
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

    关于 @whatsai
    LEARN MORE ABOUT @WHATSAI'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
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    谷歌研究院和特拉维夫大学的这种新模型令人难以置信。 MyStyle 是一个非常强大的 deepfake 模型，基本上可以做任何事情。

    为任何人拍摄一百张照片，您就可以对其角色进行编码，以修复、编辑或创建您想要的任何逼真的照片。

    如果您问我，这既令人惊奇又令人恐惧，尤其是当您查看结果时。观看视频以查看更多结果并了解模型的工作原理！

    观看视频

    参考

    ►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/mystyle/
    ►Nitzan, Y., Aberman, K., He, Q., Liba, O., Yarom, M., Gandelsman, Y.,
    Mosseri, I.、Pritch, Y. 和 Cohen-Or, D., 2022。MyStyle：个性化
    生成先验。 arXiv 预印本 arXiv:2203.17272。
    ►项目链接： https ://mystyle-personalized-prior.github.io/
    ►代码（即将推出）： https ://mystyle-personalized-prior.github.io/
    ►My Newsletter（每周在您的电子邮件中解释的新 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/

    视频记录

    0:00

    谷歌研究的这个新模型和

    0:02

    特拉维夫大学是不可思议的你

    0:05

    可以把它看成一个非常非常强大的深

    0:07

    可以做任何事情的假货需要一百

    0:10

    任何人的照片，你有它

    0:12

    编码以修复编辑或创建的人员

    0:15

    你想要的任何逼真的图片都是

    0:18

    如果你问我，既神奇又可怕

    0:20

    尤其是当您查看结果时

    0:23

    花点时间欣赏他们

    0:36

    [音乐]

    0:50

    该模型只是使用预先训练的

    0:52

    我介绍的风格枪架构

    0:54

    在众多视频中，所以我不会进入

    0:56

    这个网络的细节赶紧star

    0:58

    gun 使用图像对其进行编码

    1:01

    卷积神经网络是

    1:03

    训练以重新生成相同的图像，如果

    1:05

    这听起来像是另一种语言

    1:08

    只需花两分钟观看视频

    1:10

    我做了覆盖式枪

    1:12

    那么当你训练有素时

    1:15

    一个包含很多人的大数据集，你可以

    1:17

    教它直接变换图像

    1:20

    正如我在中解释的那样，来自编码空间

    1:22

    我的视频，所以你不需要褪色

    1:24

    图像不再你可以简单地玩

    1:27

    我们称之为生成器这意味着

    1:29

    你可以教它改变整体

    1:31

    图片像风格转移

    1:33

    应用程序，例如

    1:35

    拍摄逼真的照片并对其进行编码

    1:38

    或从编码开始

    1:40

    将其转换为类似数字的动漫

    1:43

    正确训练和操作的图像

    1:45

    你也可以只改变一些本地的

    1:48

    头发的颜色或

    1:50

    任何其他使您看起来像您的编辑

    1:52

    最好的

    1:53

    所以这个叫做我的风格的新模型使用

    1:56

    风格枪基模型并对其进行修改

    1:59

    不仅实现了风格转移

    2:01

    任务，但可以关联的任何任务

    2:04

    用你的脸，就像我说的那样

    2:06

    了解你的外表，并且可以做得很漂亮

    2:08

    绘画中的很多东西

    2:11

    分辨率或编辑想象绘画

    2:13

    是你在里面有一些对象的地方

    2:15

    镜头遮住你的脸，你会删除

    2:17

    图片中的主题并制作

    2:19

    你的脸再次出现，就像你

    2:22

    在视频游戏中启用透明度以

    2:24

    看穿他们的墙壁图像超级

    2:27

    分辨率是一个令人难以置信的挑战

    2:29

    尝试推广到许多人时的任务

    2:31

    不同的面孔，但当你

    2:33

    专注于一个人这里的目标是

    2:36

    拍摄非常低清晰度的图像并

    2:38

    将其升级为高分辨率

    2:41

    你基本上有一个模糊的图像

    2:43

    你自己，你试着让它看起来

    2:46

    像这样你可以看到这两个

    2:48

    应用程序是相当具有挑战性的

    2:50

    机器，因为它需要了解

    2:52

    人为了填补大的空白或

    2:55

    添加像素以使脸部看起来更清晰

    2:57

    该模型基本上必须是

    2:59

    你非常亲密的朋友，一个伟大的

    3:02

    艺术家在需要的同时

    3:04

    知道你的脸是什么样子的

    3:06

    角度以及能够绘制它

    3:08

    实际上，虽然我会一直这样做

    3:11

    我最能成为最好的朋友

    3:13

    可能忘了我画一个

    3:15

    你的脸的准确版本，如果你

    3:17

    想要好的结果这只是另一个

    3:19

    水平所以以这种风格的枪为基础

    3:22

    使用庞大的通用数据集进行训练

    3:24

    数千人和一百人

    3:26

    你自己的照片我的风格会学习

    3:29

    你的脸独有的编码空间

    3:32

    基本上会在包含的内容中找到你

    3:35

    所有面孔的表示并且是

    3:37

    重新训练以推动模型专注于

    3:39

    您的不同功能，那么您将是

    3:42

    能够喂它不完整或失败

    3:44

    你自己的照片，并要求它修复

    3:46

    它对你来说有多酷

    3:49

    有很多你自己的照片，但

    3:52

    一百张图片只意味着重要的一天

    3:54

    与朋友和您的手机在外面

    3:56

    有比以前更好的结果

    3:58

    试图概括为的一般模型

    4:00

    每个人都比它便宜得多

    4:02

    聘请专业的Photoshop和

    4:05

    要求编辑你未来的所有照片

    4:08

    你仍然可以看到这种模型

    4:10

    对名人或

    4:12

    那些有很多 instagram 图片的人

    4:15

    有人可以用它们来训练模型

    4:17

    并且基本上创造出超现实的

    4:19

    自己妥协的照片

    4:21

    这就是为什么我经常说

    4:24

    我们不能再相信我们所看到的了

    4:26

    尤其是在互联网上，我们不要

    4:29

    考虑所有可能的问题

    4:31

    它也将在现实世界中

    4:33

    尽管如此，增强现实眼镜

    4:36

    结果很棒而且很多

    4:38

    比我们以前看到的更好

    4:40

    考虑到它只需要一百

    4:43

    自己的照片，而不是几个小时

    4:45

    老年人深脸的视频拍摄和

    4:48

    文物比那些少得多

    4:50

    需要更少的图像只执行

    4:53

    单一任务和voira这就是我的

    4:57

    从谷歌研究设计一个新模型

    4:59

    特拉维夫大学能够

    5:01

    执行成像绘画图像超

    5:04

    分辨率和图像编辑使用

    5:06

    单一架构和训练方案

    5:09

    与其他方法相比，因为它

    5:11

    专注于人而不是

    5:13

    任务本身，这使它更多

    5:16

    准确的现实性和概括性

    5:18

    你我希望你喜欢这个视频让我

    5:21

    知道你对这个更短的看法

    5:22

    更简单的格式，如果你喜欢与否

    5:25

    当然，这只是对此的概述

    5:27

    新论文，我强烈推荐

    5:29

    阅读论文以获得更好的

    5:31

    了解他们的培训计划

    5:33

    还有模特我下周见

    5:35

    用另一张神奇的纸

    [音乐]




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