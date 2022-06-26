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    #Debugging 写作大赛 2022：第 2 轮结果公布经过@hackernooncontests
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    #Debugging 写作大赛 2022：第 2 轮结果公布

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    太長; 讀書

    本月，编辑们最喜欢的是 Quake III 如何帮助我调试 @tomaszs 的草莓馅基尔巴萨。其次，我们有 @artemsutulov 的《Learn How to Make Java Classes More Consistent with Minimal Effort》。第三名，我们有 Don't Nest Callbacks, Use Promise Chaining instead by @hungvu。阅读次数最多的文章自带 100 美元的现金奖励！它转到了您今天必须安装的 7 个 Chrome 插件 @kameir。

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    等待已经结束。 Sentry举办的调试写作大赛第二轮结果出炉了！！


    与我们的其他写作比赛一样，我们每月为最优秀的 HackerNoon 调试故事颁发奖品。如果您想参加下个月的比赛，只需提交您的故事＃调试, #监控或 # 性能标签，您将自动添加到其中。每个月都有 1000 美元的奖金池，其中 500 美元将分配给最佳文章的作者！


    解决了软件性能问题？ 分享您的故事并赢取 $$$！

    但足够了。现在是最重要的问题的时候了；谁是赢家？

    调试写作大赛第 2 轮提名 🔥


    我们通过提交产生最多流量的 10 个故事来挑选我们的获胜者。 HackerNoon 的编辑团队随后进行了投票，选出了其中前三名的故事，并决定了获胜者的顺序。


    我们很高兴对这 10 个故事进行了投票：


    1. 您今天必须安装的 7 个 Chrome 插件@kameir
    2. 不要嵌套回调，使用 Promise 链代替@hungvu
    3. 通过@artemsutulov了解如何以最少的努力使 Java 类更加一致
    4. Quake III 如何帮助我调试草莓馅基尔巴萨by @tomaszs
    5. 应用程序监控：通过@realvarez使用自定义指标缩小可观察性差距
    6. 生产故障排除 - 当灾难发生时该怎么办@shai.almog
    7. 以正确方式编写单元测试的最佳实践（第 2 部分）作者： @powerz
    8. 我们在编写测试方面有多好？通过@alexwatts
    9. gRPC 测试呢？通过@unrus
    10. 如何使用常识、HTML、CSS 和 JS。通过@scofield 制作模拟时钟

    赢家是👀

    为了确保我们算法中的任何错误都不会影响结果，编辑们投票选出了头条新闻。以下是获奖者：

    本月，编辑们最喜欢的是Quake III 如何帮助我调试草莓馅基尔巴萨@tomaszs）

    image

    我已经关闭 Quake 并开始编写代码。我花了六天的时间来弄清楚一切并设置控制台。这是一个带有按钮的输入字段。该按钮将命令传递给 Javascript 代码。然后代码执行它并将结果附加到网站上的 div 元素。截止日期前一天，我准备尝试一下。我调用了一个命令 /show_log，页面立即充满了所有数据和步骤，算法假设 kiełbasa 是 pierogi。

    经过几个小时的测试，我终于设法修复了代码中的所有错误。它工作得完美无缺。控制台让我证明了这一点！


    恭喜， @tomaszs ！你赢了 500 美元！

    其次，我们有@artemsutulovLearn How to Make Java Classes More Consistent with Minimal Effort

    image

    干得好， @artemsutulov ！你赢了300美元！


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    第三名，我们有Don't Nest Callbacks, Use Promise Chaining instead by @hungvu


    image

    如果您从事 JavaScript Web 开发，我想您已经熟悉Promise并且之前曾多次面临回调地狱。 JavaScript 中的 Promise 链是解决回调地狱问题的一种方法，我们将在本文中讨论它。


    感谢您通过这个故事帮助社区@hungvu ！恭喜您赢得 100 美元！

    阅读次数最多的文章自带 100 美元的现金奖励！它涉及到您今天必须安装的 7 个 Chrome 插件@kameir

    image

    恭喜， @kameir


    我们的快速公告到此结束！感谢所有已经发送文章的人，并再次祝贺我们的获奖者！关注比赛.hackernoon.com了解更多详情。我们会尽快联系获奖者。


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