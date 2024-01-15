调查互联网自由：我们在线存在中不为人知的方面

与获奖记者 Nicole Scott 一起观看她最新的视频系列，探索数字民主以及我们在塑造网络世界中的集体作用。 这个由四部分组成的系列揭示了塑造我们的数字景观的经常被忽视的因素，强调了数字基础设施、监管以及影响我们在线自由的多样化议程的社会影响。 数字革命不仅激发了人们对前所未有的自由和赋权的希望，也带来了复杂的挑战。在算法塑造我们的观点并塑造我们的个人联系的时代，本系列文章就像一座灯塔，指引我们理解和认识的道路。 真正的数字自由不仅仅限于网络自由；这是关于积极参与塑造我们的数字环境，确保它们服务于人民，而不仅仅是企业或政治利益。 在这一启发性的旅程中，Nicole Scott 与 IONOS 首席技术官和 SAP 首席未来学家等有影响力的人物合作，探索数字治理的复杂动态。该系列强调了数字素养的关键作用，它使我们能够收回自己的权利，并在网上自由和诚信地开展我们的生活和业务。 在这里观看第一集。它不仅仅是一个系列；它是一个系列。这是一个让自己掌握在数字领域做出明智决策所需的知识和工具的机会。 https://www.youtube.com/watch?v=Ijfn-_YaIlo&embedable=true 互联网自由：观看更多 第 2 部分 - 谁真正管理互联网？ 第 3 部分 - 无国界世界中的内容审核 第 4 部分 - 在不断发展的互联网中恢复信任 观看有关互联网自由的整个系列。 在这里