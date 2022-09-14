读者信任就是一切：为什么品牌在 HackerNoon 上通过品牌作为作者帐户发布

HackerNoon 是一个独立的发布平台， 可以发布。这意味着每个人和他们的祖母都想在我们的网站上宣传自己和他们的品牌——通常是免费的（笑）。 任何人都 建立一个为全球数百万技术人员带来价值的分销渠道需要数 ，我们通过听取反馈和 来获得可行的见解来做到这一点，同时抵制将 ，以满足运营费用。 🙈🙉🙊 年时间 聘请合适的人才 付费墙和侵入性广告推向我们 的冲动 读者的喉咙 当技术人员打开 HackerNoon 时，他们知道他们正在阅读的内容已由 专业 策划和审查，以确保其客观、有价值且 。多年来，这种方法为 HackerNoon 带来 ，这些社区因 而回归我们。但最重要的是，它为 HackerNoon 赢得了无价之宝：信任™。 至少一名 编辑 没有 SEO 专家和数字营销人员非常喜欢的噱头 了强大的领域权威和专注的社区 思想领导力和高质量的技术故事 “我喜欢在 HackerNoon 上庆祝的激情、活力、诚实和天赋。权力掌握在人民手中。” - I-Ally, Inc. 🖖🛰️📡 HackerNoon 非常重视这种信任。我们了解它的重要性。我们尊重读者的时间和注意力。虽然推广品牌本身并没有错，但我们经常想知道在为我们的读者（免费）提供价值和将他们变成 Salesforce 大师的潜在客户之间划清界限。 我们相信我们有答案。输入 。 🤯 🤯 🤯 品牌作为作者（'BAA'）程序 “Hackernoon 是真正的技术洞察中心和才华横溢的开发人员社区。我们希望支持这个社区，并为那些对构建 DApp 和开始使用区块链感兴趣的人提供建议和信息。” - CENNZnet 当您为以其精通技术而自豪的受众提供服务时，您就会了解透明度的价值。毕竟，没有人喜欢成为 或挖掘他们的数据的想法，因为我们生活在一个 的时代。 产品 监控资本主义 相反，我们为品牌提供了一条与我们平等合作的途径，这种方式始终忠于我们为读者提供价值的目标，并继续培养和培养我们多年来建立的信任。换句话说： 希望成为这一旅程一部分的品牌发现， 是与我们的读者建立长期而有意义的关系的绝佳方式。当他们发布和/或重新发布他们的博客文章、新闻稿和技术更新时，他们通过拥有自己品牌的声音并利用技术人员喜爱和信任的令人垂涎的 标签来做到这一点👀。但最重要的是，它们向我们的读者发出信号，表明他们不会在这里分散他们真正关心的事情，当然也不会试图挖掘他们的个人数据。 BAA 计划 #good-company “有一种老派的精神。高智商的人聚集在这个平台上。有不同的观点。它让我能够跟踪现代 IT 创业的发展方向。” - LensAI 结果是出版界真正的黄金标准，将卓越的编辑与世界上任何营销预算都无法买到的赢得媒体相结合。 👏👏👏 “读者的信任对我们来说意味着一切。在发布数以万计的故事中，我们了解到：最好的故事，无论是否有品牌，都需要为读者提供价值，并教给他们一些他们还不知道的东西。通过向读者公开他们阅读的某些内容所固有的偏见，我们维持了来之不易的信任，从长远来看，促进我们关心的赞助商和合作伙伴的健康成长，”Linh Dao Smooke，首席运营官 Hackernoon。 如果您想加入 、 和 等 ，向每月超过 300 万的科技观众展示您的品牌，请访问赞助商.hackernoon.com 或发送电子邮件至 。 HackerNoon 保留选择与其合作的品牌的权利。 Heroku AngelList Indeed 顶级科技公司 赞助商@hackernoon.com