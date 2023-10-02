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    语音人工智能技术的颠覆性飞跃经过@cigdemoztabak
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    语音人工智能技术的颠覆性飞跃

    2023/10/02
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    经过 @cigdemoztabak 12,264 讀數
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    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    总部位于柏林的初创公司 Coqui 推出了 XTTS 模型，旨在重塑语音 AI 的未来。该模型拥有突破性的功能，例如仅从 3 秒的音频剪辑中克隆声音以及情感和风格转移。广泛的语言支持和高音频质量使 XTTS 在全球范围内均可访问和适用。
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    tech-stories #generative-ai #coquiai #xtts
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    @cigdemoztabak

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    Founder as a Service I Management consulting for today's advanced startup world.

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