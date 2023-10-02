语音人工智能技术的颠覆性飞跃

最近，语音 领域的进步引起了我的注意，总部位于柏林的初创公司 与 合作的工作尤其引人注目。我最近发现了 Coqui 的新 XTTS 模型，并深入研究了该模型的前景。 人工智能 Coqui Hugging Face 以下是我的发现： 2023年9月20日，Coqui推出XTTS模型，支持多种语言，旨在重塑语音AI的未来。该模型拥有突破性的功能，例如仅从 3 秒的音频剪辑中克隆声音以及情感和风格转移。广泛的语言支持和高音频质量使 XTTS 在全球范围内均可访问和适用。 推出XTTS模型： 与 Hugging Face 的合作扩大了 XTTS 模型的范围，并将该模型托管在 的平台上丰富了用户体验。 Hugging Face 首席技术官 强调了此次合作的重要性以及开源人工智能的总体重要性。 👯♀️ Coqui 与 Hugging Face 合作： Hugging Face Julien Chaumond 体验 XTTS 模型让我看到了语音 AI 可以走多远。语音克隆和情感转移等功能可实现交互式和个性化的用户体验。 🏄♂️ 用户体验： XTTS 的功能包括： 仅从 3 秒的音频剪辑中克隆声音。 克隆过程中的情感和风格转移。 跨语言语音克隆功能。 多语言语音生成。 卓越的 24khz 采样率。 目前，XTTS-v1 支持英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、巴西葡萄牙语、波兰语、土耳其语、俄语、荷兰语、捷克语、阿拉伯语和中文。 人工智能社区的知名平台 Hugging Face 将托管这一变革性模型，凸显了此版本的深远影响。 代表了语音 AI 技术的重大进步，Coqui 在该领域的创新为更广泛的 AI 社区和行业提供了巨大的机遇。 的成功以及这两家公司之间的合作为语音 AI 民主化和普及提供了充满希望的发展。就我个人而言，我很高兴看到语音人工智能的新时代会带来什么！ XTTS XTTS 如果语音 AI 和广泛的语言支持等功能激起了您的兴趣，我强烈建议您尝试 XTTS 演示。