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    设计师到开发者的交接：如何从 Figma 设计文件构建 React 组件经过@terieyenike
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    设计师到开发者的交接：如何从 Figma 设计文件构建 React 组件

    2022/09/23
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    经过 @terieyenike 3,326 讀數
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    太長; 讀書

    AWS Amplify 允许您从 Figma 构建应用程序并将组件导入 React。在 Amplify 的帮助下，该工具可以创建可重用的 React 组件，从而节省您的时间并避免编写长行代码。本教程将使用 Figma UI 工具包中的两个组件：NavBar 和 FormCheckout UI。我们将能够使用 Amplify UI 工具包查看 React 中的所有 UI 组件。我们必须在我们的应用程序中使用 Amplify Studio 的所有组件才能使用我们的应用程序。

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    #aws#figma#javascript#react
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