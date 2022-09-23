设计师到开发者的交接：如何从 Figma 设计文件构建 React 组件

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AWS Amplify 允许您从 Figma 构建应用程序并将组件导入 React。在 Amplify 的帮助下，该工具可以创建可重用的 React 组件，从而节省您的时间并避免编写长行代码。本教程将使用 Figma UI 工具包中的两个组件：NavBar 和 FormCheckout UI。我们将能够使用 Amplify UI 工具包查看 React 中的所有 UI 组件。我们必须在我们的应用程序中使用 Amplify Studio 的所有组件才能使用我们的应用程序。