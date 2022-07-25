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    让我们看看 PIP：Web2 和 Web3 之间的互操作性经过@bensoncrypto
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    让我们看看 PIP：Web2 和 Web3 之间的互操作性

    2022/07/25
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    经过 @bensoncrypto 1,087 讀數
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    太長; 讀書

    PIP 旨在为传统网站添加 Web3 层，并为用户提供一种更简单的方式相互传递价值。该协议充当传统网站和基于区块链的协议之间的桥梁，通过浏览器扩展、用户标签和按钮在传统网站之上添加一个附加层。 PIP 平台有一个名为 PIP 的本地实用程序令牌，在其网络中使用。在使用 PIP 代币发送或接收付款时，PIP 可用作货币。

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