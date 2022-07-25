让我们看看 PIP：Web2 和 Web3 之间的互操作性

Web3 是一个在过去一年中受到主流关注的术语，指的是互联网的新迭代，其中去中心化是核心原则之一。 这需要用户能够访问任何平台并自由交换价值，而无需与任何中心化的第三方打交道。 随着有关 Web3 技术的讨论不断进行，新的区块链平台正在进入该行业，旨在为这个新兴生态系统构建框架。 其中一个平台是 PIP，旨在为传统网站添加 Web3 层，并为用户提供一种更简单的方式相互转移价值。让我们看一下 PIP、它的功能以及它是如何工作的。 什么是画中画？ 是一种加密支付协议，旨在将 Web3 功能引入传统的 Web2 产品。他们计划这样做的一种方法是让用户能够在 Twitter、Medium 和 Facebook 等平台上发送和接收加密支付，以及购买或出售加密。 PIP 该协议建立在 Solana 之上，通过将各种基于区块链的协议连接到传统的 Web2 网站来工作。 该协议充当传统网站和基于区块链的协议之间的桥梁，通过浏览器扩展、用户标签和按钮在传统网站之上添加一个附加层。 这个附加层使用户可以通过传统网站与基于区块链的协议进行交互。 特征 PIP 平台上的功能包括一个配置文件（通过 PIP.ME），允许用户收集付款并显示或出售 NFT。此个人资料基本上是一个链接或标签，用户可以在他们的个人资料上发布或发送给用户以接收付款。 该功能旨在让用户更轻松地接收付款，而无需处理长加密地址。 在某些情况下，典型地址可能会由于其包含的长字母数字字符串而导致用户错误。相反，钱包详细信息（地址等）保存在用户的钱包中，并且配置文件将钱包链接到用户的配置文件。 用户配置文件与移动钱包兼容，并且 Solana Pay 用于处理通过用户配置文件完成的交易。 该协议还有一个浏览器扩展，它在支持的网站上添加了一个支付层，使用户能够在他们的社交渠道上接受支付，例如 YouTube、Medium、Facebook 等。 该扩展适用于 Chrome、Brave、Edge 和 Opera。访问支持的网站和社交平台时，扩展程序会检查页面是否有支付按钮。 如前所述，该平台使用标签代替钱包地址，使用户更容易发送和接收付款。例如，用户可以将他们的标签设置为 user@pip 或 user@solana，以帮助防止在接受付款时出错。 用户可以将标签放在他们的网站上，或者在推文或状态更新中输入它们。一旦另一个用户将鼠标悬停在此标签上（启用浏览器扩展），将激活一个支付框，使用户可以通过该标签发送和接收付款。 PIP 令牌 PIP 平台有一个名为 PIP 的本地实用程序令牌，在其网络中使用。代币的主要功能包括： 转账媒介 - PIP 可在发送或接收付款时用作货币。 质押和流动性提供 - 用户可以质押 PIP 以保护网络并提供流动性，进而通过权益证明协议赚取额外的代币。 奖励 - 用户可以通过使用浏览器扩展并参与 PIP 协议来赚取 PIP。 治理 - 持有 PIP 让用户可以访问 PIPDAO，在那里他们可以通过质押他们的 PIP 对平台决策进行投票。 结论 PIP 是一种协议，它使用户能够通过区块链创建 Web3 配置文件并在传统网站（即 Facebook 和 YouTube）之间交换价值，使用浏览器扩展和带有更易于理解的标签的用户配置文件代替地址。 随着 Web3 空间的成熟，看看用户如何在 Web3 生态系统中相互交互将会很有趣。