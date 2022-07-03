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    让我们来看看 BattleFly：一款竞争性的赚钱策略游戏经过@bensoncrypto
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    让我们来看看 BattleFly：一款竞争性的赚钱策略游戏

    2022/07/03
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    经过 @bensoncrypto 1,371 讀數
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    太長; 讀書

    BattleFly 是一款即将推出的策略游戏，玩家可以在其中使用称为 BattelFlys 的机械错误拥有、修改和与其他玩家战斗。游戏元素包括玩家对玩家 (PVP) 和即玩即赢 (P2E) 战斗。 BattleFly 将在 2 周内从它们的茧中生成，它们从四个随机修改开始，包括盾牌、武器和系统。玩家将能够根据他们的 BattleFlys 的优化程度来获得或失去魔法。

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    BattleFly是一款即将推出的策略游戏，玩家可以在其中使用称为 BattelFlys 的机械错误拥有、修改和与其他玩家战斗。该游戏也是 Treasure Gaming 生态系统的一部分。游戏元素包括玩家对玩家 (PvP) 和即玩即赢 (P2E) 战斗。

    把自己想象成一个渴望第一次尝试激动人心的赚钱游戏的加密新手，尤其是在听到人们如何在区块链上玩大笔现金之后。

    但是，您在游戏中遇到的障碍不是赚取潜力，而是越来越陡峭，从多次微交易到敲诈的运营Gas 费。这是一个现实，可能导致许多休闲游戏玩家对进入区块链游戏感到退缩，从而创建一个不可持续且无法访问的游戏赚钱生态系统。

    故事

    故事发生在一个人工智能（AI）已经超越人类智能的世界。为了控制地球上剩余的资源，人类将人工智能、DNA 和军事技术结合起来，创造了 BattleFly、机械蝴蝶式杀戮机器。随着时间的推移，BattleFly 成为地球上的主要武器系统，并通过自动化筒仓大规模生产数十亿。

    最终，一场战争爆发了，他们的人类创造者消失了，只剩下少数人。这导致了一个名为 Tsuro 2.0 的管理程序，它接管了世界并很快接管了连接的宇宙。 Tsuro 2.0 领导一组名为 CONTROL 的五个 AI，旨在维护宇宙秩序。

    然而，有一些人工智能在崩溃中幸存下来，它们的目标是毁灭世界并在整个宇宙中传播熵，而另一些则旨在主宰它。其中一个名为 B 神父的 AI 消耗了地球上所有的有机物。另一个名为 HELL-A 的 AI 想要独自统治宇宙，她使用她的 BattleFlys 军队来执行她的命令。

    BattleFlys 服务于多个 AI 大师并在不同的世界之间旅行，摧毁任何阻碍他们前进的东西。他们最终在天空中遇到了一条通往其他维度的裂缝，通往桥梁世界。

    游戏玩法

    image

    BattleFly 将主要围绕 PvP 战斗展开，玩家可以使用他们的 BattleFlys 互相对抗，这些 BattleFlys 以游戏中的 NFT 形式存在。迷你游戏也将出现在游戏中，玩家可以通过完成它们获得游戏内奖励，例如 BattleFly Racer。

    BattleFly 建立在 TreasureDAO 之上，允许玩家体验一个优先考虑可访问性和互操作性的新 NFT 游戏世界。 BattleFly 由在 Arbitrum 网络上运行的代币 $MAGIC 提供支持，它允许项目保持可访问的价格点。该游戏的入门价格在 20 美元到 100 美元之间，在区块链游戏领域提供了一种包容性的选择。

    玩家首先在筒仓中用 5 MAGIC 质押他们的茧，以产生他们的第一个 BattleFlys。 BattleFly 将在 2 周内从它们的茧中生成，它们从四个随机修改开始，包括盾牌、武器和系统。可以通过在花园中押注 MAGIC 来升级修改并获得新修改。

    image

    武器可帮助玩家在战斗中击败其他 BattleFlys，并包括以下特征：

    • 稀有度 - 武器的稀有度
    • 额定功率 - 武器的额定功率
    • 类型 - 装备的武器类型
    • 伤害 - 武器的伤害输出
    • 伤害效果 - 攻击的效果（即冻结敌人）
    • 速度 - 攻击速度
    • 爆发 - 攻击爆发

    防御系统帮助玩家在战斗中防御并保持他们的 BattleFlys 活着，并包括以下特征：

    • 稀有度 - 系统的稀有程度
    • 护盾值 - 护盾系统的生命值
    • 装甲值 - 装甲系统的生命值
    • 效果 - 防御效果
    • 额定功率 - 装备系统的额定功率

    实用系统可以改善某些武器的伤害，为攻击添加特殊效果（例如冻结）并改善防御。这些系统包括以下特征：

    • Rarity - 实用系统的稀有度
    • 效果 - 实用系统的效果
    • 额定功率 - 公用系统的额定功率

    游戏是闲置的，玩家在将它们送去战斗之前收集、孵化和升级他们的 BatteFlys。玩家将他们的 BattleFlys 与 MAGIC 赌注在 Hyperdrome 中进行战斗。每两分钟，就会选择两个不同的 BattleFlys 进行自动战斗。获胜者将获得其他玩家投注的 MAGIC 代币的一定百分比。

    image

    与 Fortnite 和 PUBG 等主流游戏一样，BattleFly 也有赛季，每个赛季由 12 周组成。在第 1 赛季中，赢得战斗的 BattleFlys 将获得失败玩家的一部分赌注代币，这意味着玩家需要确保他们的 BattleFlys 配备合适的武器和防御改装。

    玩家将能够根据他们的 BattleFlys 的优化程度来获得或失去魔法。

    结论

    BattleFly 是一款即将推出的具有 P2E 元素和 PvP 战斗的闲置策略游戏。玩家将能够自定义他们的 BattleFlys 并与其他玩家战斗以获得代币。这看起来像是对游戏区块链游戏生态系统的一个有趣补充。

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