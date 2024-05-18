让你的 GenAI 理念对企业显而易见





“为什么选择 GenAI” 问题

毫无疑问，GenAI 是我们这个时代的变革性技术。尽管商业世界正在努力应对政策、变革管理和“普遍的技术恐惧症”，但 这篇 HBR 文章 在我看来，它与互联网的早期很相似。起初，它似乎是一项新技术。然后，人们开始摸不着头脑，不知道它是否可以在学术、国防和其他领域之外应用，随后随着基础设施的发展和成本的降低，初创公司纷纷涌现，互联网泡沫破裂，直到今天，我们这个社会主要以数字化方式运行。





也就是说，GenAI 具有颠覆性趋势的足迹，它将融入社会的各个方面。尚待观察的是这种融入我们生活各个部分的速度。缺乏这种理解可能是我们看到企业表示在 GenAI 方面不清楚投资重点的原因：





简而言之，尽管意识到需要增加对人工智能的投资，但太多组织却迟迟不愿接受这场革命。- 卡介苗 |利用 GenAI 将潜力转化为利润





因此，尽管企业对 GenAI 技术感兴趣，但他们不确定为什么要使用 GenAI。我认为，在这个领域工作的初创企业和团队有机会以一种让企业直接了解其价值的方式教育和宣传这项技术。

顶线和底线方法

在考虑这个问题的时候，我想探索企业应该如何看待这项技术：

作为提升客户价值和增加新收入来源（营收增长）的一种方式 作为提高运营效率和降低成本（底线增长）的一种方式



我认为在采用 GenAI 时，考虑营收和利润增长非常重要。对于企业来说，明确他们需要哪些技术功能才能实现特定增长领域会很有帮助。

顶级 GenAI

企业通常希望通过创新产品和服务来增加新的收入来源。如果企业的客户有这些需求，那么 GenAI 非常适合解决这些需求并为他们增加新的收入来源：





客户希望综合他们在企业平台上创建的信息 客户希望无需费脑力就能搜索并找到信息 客户希望在企业的平台上与他人分享他们的知识，并且希望他们的信息富有创意且有效。 客户希望减少参与企业平台上的日常和例行任务。





Obvious Ventures 的人们完美地捕捉到了 GenAI 集成的一些重要示例：









上述几乎所有产品和服务都集成了 GenAI，以提升其为客户提供的价值。通过这种方式，这些企业寻求提高用户参与度，因此对“为什么选择 GenAI”给出了可靠的答案。

底线GenAI

虽然用户参与度和收入流的增长总是好事，但企业需要通过考虑其底线（即成本）来维持营收增长。事实上，我认为 GenAI 最明显的特点是企业内部部署，使运营更加高效和具有成本效益。麦肯锡对此表示同意：









正如普华永道的报告所示，人们已经对哪些行业可能受益进行了大量的研究。然而，从阅读此类报告并不总是能清楚地看出用例。如果您是开发人员或创始人，您可能希望更多地了解您可以构建的价值主张，而这些价值主张在此类报告中并不常见。





那么，让我们简单讨论一下用例……





任何企业都有以下需求，GenAI 非常适合：





节省起草、总结和跟进内部沟通（会议、电子邮件、帖子和聊天线程）的时间 节省创建文档、客户故障排除指南等知识管理的时间 协助员工进行培训、学习和发展计划 有效地综合客户反馈 协助轻松创建有影响力的营销资产





如果您关注这些需求和 GenAI 功能，您就应该走上正确的道路，为上述领域的潜在客户提供引人注目的价值主张，甚至可能提供更多。





GenAI 功能 - 业务增长适应度摘要





我不会太深入地探讨我如何评价这些问题以及 GenAI 解决这些问题的能力，但我认为这张表格对于思考你想要为企业解决什么问题很有用。





这将帮助您的团队制定企业立即认为有价值的价值主张：

GenAI 功能 今天这个问题有多严重？ GenAI 本身做得怎么样？ 顶线示例 底线示例 自动摘要 低的 很好 出版商、内容平台 业务报告、会议和内部沟通、知识管理 创建 高的 够好了 营销业务、内容创作平台 文档、内部沟通 信息综合 高的 很好 学习、健康和保健、习惯追踪器、个人理财应用、生产力应用 学习与发展、商业分析、研究、反馈处理 使用自然语言搜索 中等的 很好 适用性广泛 学习与发展、知识管理、反馈处理、内部沟通、文档 自动操作 高的 针对每个新用例添加额外技能和微调 生产力用例、支付、家庭自动化、社区管理 客户支持、会议、内部沟通、事件响应





带走

因此，如果您正在考虑 B2B GenAI 理念，或是希望为自己的企业采用 GenAI，我希望这篇文章能够帮助您构建一个思维模型，了解在您的案例中 GenAI 可以发挥哪些作用，以及哪些特定功能可以为您和您的客户带来最高的投资回报率。